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Тони раскритиковал Роналду за то, что тот бросил футболку «Юве» на поле

15 апреля 2021, 16:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Экс-игрок сборной Италии Лука Тони прокомментировал новость о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча с «Дженоа» бросил свою футболку на газон, удалившись в подтрибунное помещение. Футболку тогда подобрал болбой, однако Криштиану уже не было на поле.

Роналду — важный игрок для «Ювентуса», он лучший бомбардир Серии А, но мне не понравилось его отношение к команде. Когда я играл, я был очень эгоистичным, но всегда скрывал разочарование и держал его в себе.

Великий чемпион должен подавать пример. Если это был подарок болбою, то Криштиану следовало просто отдать футболку.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
15 апреля в 19:05
Личная статистика для Роналду выше уважения к своей команде.
Elliada
Elliada
15 апреля в 17:42
Роналду всё сходит с рук. Захочет бросит повязку и уйдет с поля, когда матч еще идет. Захочет бросит футболку. Захочет ударит ногой вратаря.
Elliada
Elliada ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 апреля в 17:40
Он злится что не забил, на команду ему все равно
drug01
drug01
15 апреля в 17:07
Такой у него характер
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 16:41
Нервишки стали сдавать и это после выигранного матча. Что же будет , когда проигрывать начнут???
VeniaminS
VeniaminS
15 апреля в 16:32
Что то не сдержанный стал.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 16:32
Всё по делу раскритиковал
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 16:24
Не актуально это всё !!!
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