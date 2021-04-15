Тони раскритиковал Роналду за то, что тот бросил футболку «Юве» на поле

Экс-игрок сборной Италии прокомментировал новость о том, что форвард «Ювентуса» после матча с «Дженоа» бросил свою футболку на газон, удалившись в подтрибунное помещение. Футболку тогда подобрал болбой, однако Криштиану уже не было на поле.

Роналду — важный игрок для «Ювентуса», он лучший бомбардир Серии А, но мне не понравилось его отношение к команде. Когда я играл, я был очень эгоистичным, но всегда скрывал разочарование и держал его в себе.

Великий чемпион должен подавать пример. Если это был подарок болбою, то Криштиану следовало просто отдать футболку.