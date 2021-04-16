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Погба: «Меня хотели спровоцировать на удаление. Тренер решил меня заменить»

16 апреля 2021, 02:40
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы над «Гранадой» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира объяснил, почему был заменён в перерыве.

Стыки, жёлтая карточка. Конечно, я должен был уйти с поля.

Мне не повезло с предупреждением. На мой взгляд, это несправедливая жёлтая, но с этим приходится мириться. Мы выиграли матч, это самое главное.

Я видел, что все игроки пытались спровоцировать меня на вторую жёлтую. Тренер решил, что будет лучше заменить меня до удаления.

Мой голевой пас Кавани? Я забежал в штрафную, зная, что он позади меня. Мяч идеально пришёл к нему. Прекрасный гол.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 апреля в 07:48
Голевую хорошую отдал. Желтая согласен несправедливая, пришлось менять.
ДСА
ДСА
16 апреля в 06:10
Когда всё ясно можно и поменять.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 05:14
Здесь всё справедливо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 05:11
Тренер всё правильно решил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 04:45
Очередные приключения негра.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 02:53
Погба красавчик.
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