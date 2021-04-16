Погба: «Меня хотели спровоцировать на удаление. Тренер решил меня заменить»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы над «Гранадой» (2:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выхода своей команды в следующий раунд турнира объяснил, почему был заменён в перерыве.
Стыки, жёлтая карточка. Конечно, я должен был уйти с поля.
Мне не повезло с предупреждением. На мой взгляд, это несправедливая жёлтая, но с этим приходится мириться. Мы выиграли матч, это самое главное.
Я видел, что все игроки пытались спровоцировать меня на вторую жёлтую. Тренер решил, что будет лучше заменить меня до удаления.
Мой голевой пас Кавани? Я забежал в штрафную, зная, что он позади меня. Мяч идеально пришёл к нему. Прекрасный гол.