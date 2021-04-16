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Палладино: «Гасперини готов к „Ювентусу“»

16 апреля 2021, 13:55

Бывший футболист «Ювентуса» Раффаэле Палладино считает, что главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по силам возглавить туринский клуб.

У него свой стиль, Гасперини — сильная личность. Я думаю, что он был бы идеальным тренером для таких игроков, как Кьеза и Кулусевски.

Я уже повторяю одно и то же шесть или семь лет: Гасперини готов к «Ювентусу». Есть стиль современный, и он идеально подходит для многих игроков «Юве».

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Все комментарии
BagioR
BagioR
16 апреля в 21:46
Надо ли это Гасперини?
В 2019 он сказал журналистам из Аталанты уйду только в Юву. Гасперини ювентини
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
16 апреля в 16:34
Если кто и подходит , так это Макс ! Дай бог чтобы он скорее вернулся и вытащил команду из этого 62а в которое затянули Сарри с Пирло!
амурец
амурец
16 апреля в 16:02
не потянет
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
16 апреля в 15:20
а зачем Гасперини это надо?
почти с нуля собрал команду и он сделал ее одним из самых сильных команд Италии и не только, борется за зону ЛЧ, мне кажется, вскоре будут и за чемпионство бороться, а идти в Юве, для него, это будет шаг назад, потому что там надо заново все строить, и не факт что руководство захочет ждать столько же сколько в ждали в аталанте,
а руководство Аталанты в него верило и не в самые лучшие времена
так что стоит ли ему уходить?
Over 9000
Over 9000
16 апреля в 14:13
он же воспитанник ювентуса вроде и тренировал молодёжку в своё время.
но я думаю он пойдёт если только роналду выгнать
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 13:57
А надо ли это Гасперини
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 13:56
Ну если готов то с Богом!
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