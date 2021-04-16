Палладино: «Гасперини готов к „Ювентусу“»

Бывший футболист «Ювентуса» считает, что главному тренеру «Аталанты» по силам возглавить туринский клуб.

У него свой стиль, Гасперини — сильная личность. Я думаю, что он был бы идеальным тренером для таких игроков, как Кьеза и Кулусевски.

Я уже повторяю одно и то же шесть или семь лет: Гасперини готов к «Ювентусу». Есть стиль современный, и он идеально подходит для многих игроков «Юве».