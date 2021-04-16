Палладино: «Гасперини готов к „Ювентусу“»

Бывший футболист «Ювентуса» Раффаэле Палладино считает, что главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по силам возглавить туринский клуб.
У него свой стиль, Гасперини — сильная личность. Я думаю, что он был бы идеальным тренером для таких игроков, как Кьеза и Кулусевски.
Я уже повторяю одно и то же шесть или семь лет: Гасперини готов к «Ювентусу». Есть стиль современный, и он идеально подходит для многих игроков «Юве».
В 2019 он сказал журналистам из Аталанты уйду только в Юву. Гасперини ювентини
В 2019 он сказал журналистам из Аталанты уйду только в Юву. Гасперини ювентини
почти с нуля собрал команду и он сделал ее одним из самых сильных команд Италии и не только, борется за зону ЛЧ, мне кажется, вскоре будут и за чемпионство бороться, а идти в Юве, для него, это будет шаг назад, потому что там надо заново все строить, и не факт что руководство захочет ждать столько же сколько в ждали в аталанте,
а руководство Аталанты в него верило и не в самые лучшие времена
так что стоит ли ему уходить?
почти с нуля собрал команду и он сделал ее одним из самых сильных команд Италии и не только, борется за зону ЛЧ, мне кажется, вскоре будут и за чемпионство бороться, а идти в Юве, для него, это будет шаг назад, потому что там надо заново все строить, и не факт что руководство захочет ждать столько же сколько в ждали в аталанте,
а руководство Аталанты в него верило и не в самые лучшие времена
так что стоит ли ему уходить?
но я думаю он пойдёт если только роналду выгнать
но я думаю он пойдёт если только роналду выгнать