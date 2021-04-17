ГлавнаяНовости

Карпин: «С удовольствием потренировал бы в Америке или Англии»

17 апреля 2021, 04:20

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в первом выпуске шоу «Ростов-на-кону» от «Матч ТВ» признался, что хотел бы поработать тренером в Америке или Англии, а также подчеркнул, что не готов к «кабинетной» должности.

Министром спорта не пойду. В РФС — нет. В условный кабинет — нет.

Тренером в Америку, на другой конец света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить — уже только для этого можно.

Ранее Карпин не исключил, что может закончить карьеру тренера по истечении контракта с «Ростовом» в 2024 году.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии22
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии40
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 11:20
Эстония жаждет применения твоего незаурядного таланта на исторической Родине!
"Родина слышит,Родина знает...",в эких фантазиях сын сей витает...
112910415
112910415
17 апреля в 10:18
вернёмся пока на грешную землю :
надо обыграть Локомотив !
Трезвый повар
Трезвый повар
17 апреля в 09:44, ред.
Как говорит Карпин
"Я английский бы выучил только за то, что на нём разговаривал Байрон"
DXTK
DXTK
17 апреля в 09:27, ред.
уже мальорку потренировал.....может валерошке хватит уже ........ и пора заканчивать с тренерством.....не твое это....иди экспертом на тв..........
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 08:16
Там про него никто не знает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 08:16
Ты в России нечего не можешь,куда тебе в америку!
Caniggia
Caniggia
17 апреля в 06:54, ред.
В Англию понятно - футбольная страна в отличие от России. Хотя, максимум, для Валеры - это середняк Чемпионшипа. Ну а в Штаты - это не по футбольной теме, это только желание красиво пожить.
swed27
swed27
17 апреля в 06:02
в КПР можно попробовать
SHMEL258
SHMEL258
17 апреля в 05:41
Валерино "Ёптить" только в России поймут. Пусть Ростов тренирует, у него неплохо получается.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 апреля в 04:31
Губа не дура, но не Пустят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 04:27
Шутки шутит Карпин.
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 04:25
Карпин в волю мечтает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100