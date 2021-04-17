Карпин: «С удовольствием потренировал бы в Америке или Англии»

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17 апреля 2021, 04:20

Наставник «Ростова» в первом выпуске шоу «Ростов-на-кону» от «Матч ТВ» признался, что хотел бы поработать тренером в Америке или Англии, а также подчеркнул, что не готов к «кабинетной» должности.

Министром спорта не пойду. В РФС — нет. В условный кабинет — нет. Тренером в Америку, на другой конец света? Наверное, да. Тем более в Америку. Или в Англию, или в Америку — с удовольствием. Чтобы английский выучить — уже только для этого можно.

Ранее Карпин не исключил, что может закончить карьеру тренера по истечении контракта с «Ростовом» в 2024 году.