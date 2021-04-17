Азмун: «Для нас игры с „Краснодаром“ всегда как дерби»

Нападающий «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Для нас игры с «Краснодаром» всегда как дерби. Но понятно, что надеюсь на положительный исход. Во всяком случае, будем очень стараться его добиться.

Лучший снайпер РПЛ ? Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.

Бомбардирская дуэль с Дзюбой? В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем не только с Артемом — в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!