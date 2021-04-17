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Азмун: «Для нас игры с „Краснодаром“ всегда как дерби»

17 апреля 2021, 10:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Для нас игры с «Краснодаром» всегда как дерби. Но понятно, что надеюсь на положительный исход. Во всяком случае, будем очень стараться его добиться.

Лучший снайпер РПЛ? Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.

Бомбардирская дуэль с Дзюбой? В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем не только с Артемом — в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
17 апреля в 18:26
    Ganymed1
    Ganymed1
    17 апреля в 17:04
      Nischtyachok
      Nischtyachok
      17 апреля в 16:38, ред.
      Сердар сам с Ирана, для него игра с любой командой РПЛ - это северное дерби)).
      STVA 1
      STVA 1
      17 апреля в 16:30
      Какое дерби Сердар?
      протон1
      протон1
      17 апреля в 16:17
      ставлю на ничью 1-1
      Брулин
      Брулин
      17 апреля в 13:36
      В чемпе - хет-трик, в Европе - трёшки от Брюгге
      ermak6848
      ermak6848
      17 апреля в 13:24
        Василий 50
        Василий 50
        17 апреля в 13:12
        Игра все покажет.
        112910415
        112910415
        17 апреля в 12:46
        а ведь пора, пора Краснодару продемонстрировать хороший футбол !
        Antikony
        Antikony
        17 апреля в 12:08
        Зениту только удачи!
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        17 апреля в 12:00
        Могу позволить себе сказать, что быки дадут бой зениту и возможно отнимут очки.
        ДАША Д
        ДАША Д
        17 апреля в 11:20
        Зенит тут явный фаворит.
        Заур-ЗВЕРЬ
        Заур-ЗВЕРЬ
        17 апреля в 11:18
        К сожалению Краснодар сейчас пинают все кому не лень, но если соберутся как против команды лидера ЧР, могут вспомнить былое:)
        Союзник противников
        Союзник противников
        17 апреля в 11:17
        Понятное дело,что значения слов давно никого не интересует,а встреча с любым соперником должна пройти при "подстеленной соломке".
        Шуnя771
        Шуnя771
        17 апреля в 11:15
        Вряд ли Краснодар будет упираться во втором тайме.

        Это не Уфа..., которому (клубу) победа над Спартаком дороже всего!))
        cska1948
        cska1948
        17 апреля в 11:05
        Азмун: «Для нас игры с „Краснодаром“ всегда как дерби»
        d_fincher
        d_fincher
        17 апреля в 10:52, ред.
        Игроки и руководители Зенита постоянно выдумывают себе дерби. Для значительности. Но единственное их дерби в нашем чемпионате - -это Зенит Спб vs Динамо Спб, сиречь Сочи. "Битва поддавков".
        VeniaminS
        VeniaminS
        17 апреля в 10:45
        Краснодар то развалился.
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