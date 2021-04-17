Азмун: «Для нас игры с „Краснодаром“ всегда как дерби»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Для нас игры с «Краснодаром» всегда как дерби. Но понятно, что надеюсь на положительный исход. Во всяком случае, будем очень стараться его добиться.
Лучший снайпер РПЛ? Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится — так считает каждый игрок в «Зените». Причем самое главное для нас всех сейчас — сделать хет-трик один на всех — то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.
Бомбардирская дуэль с Дзюбой? В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем не только с Артемом — в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!