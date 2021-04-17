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Мостовой: «Жестковато „Локомотив“ наказали. Это может стать прецедентом»

17 апреля 2021, 06:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» проведением домашней игры с «Динамо» на нейтральном поле за инцидент с заходом начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату перед началом матча со «Спартаком» (2:0).

По штрафам я, наверное, согласен. По матчу на нейтральном поле – думаю, что жестковато. Логически рассуждая – там же ничего не было, никакой грубости, конфликта. Зашёл один, зашёл второй – их оштрафовали. Но за что «Локомотив» наказывают?

Формулировка [«не обеспечили безопасность»] – это ясно, тут можно написать что угодно. Другое дело, что это может стать прецедентом для многих других стадионов. Сейчас кто-нибудь куда-нибудь специально пойдёт, постучится в дверь, скажут: «Нельзя!» Те напишут заявление, скажут: «Кто-то хотел ворваться» – и всё, давайте накажем. Многие так могут делать теперь.

Мы же все знаем прекрасно, когда наказывают стадионы – когда с болельщиками что-то серьёзное происходит. А здесь что? В подтрибунном помещении кто-то случайно, может, зашёл, кто-то неслучайно… Тем более – в первый раз, что ли? За свою жизнь я столько видел людей, которые заходили в судейскую, и чего только ни делали. Нет, я считаю, что это немножко жестковатое решение. Тем более на конец чемпионата, сами понимаете, остаётся 5 туров.

Думаю, да, «Локомотиву» это может помешать в матче с «Динамо».

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Все комментарии
VIC2
VIC2 ответ морозз (раскрыть)
18 апреля в 08:12
Чуток добавлю: без надежды на закон
морозз
морозз
17 апреля в 13:36
А я думаю что очень мягкое наказание для Локомотива и Спартака...в нашей стране принято жалеть тех кто нарушает законы, это приводит к тому, что мы имеем на данный момент! Страна без гимна, без флага, без надежды!
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 11:21
Тут я с ним согласен.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
17 апреля в 10:50
Вот СпаМ фантазиями и занимается!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 10:40
Как вариант...засвидетельствовать свое почтение и подтвердить ранее достигнутые договоренности)...при отсутствии фактов можно фантазировать сколько угодно...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
17 апреля в 10:35
Знаю! За чем угодно, но только не договариваться о судействе в пользу Локо!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 10:33
Я не знаю зачем заходил Сухина в судейскую перед матчем...а вы знаете?)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
17 апреля в 10:30
Вы серьёзно считаете, что вопросы с судьями КАК судить решают за 15 минут до игры и именно в судейской комнате?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 10:20
А что он там мог делать или решать после матча?)...помахать кулаками после драки не более...
Анд-м
Анд-м
17 апреля в 09:13
    cska1948
    cska1948 ответ ABir (раскрыть)
    17 апреля в 09:08
    Расскажите нам, что делал в "Судейской" начальник СпаМа?
    cska1948
    cska1948
    17 апреля в 09:07
    "...Формулировка [«не обеспечили безопасность»]..."
    -------------------------
    Значит, заходившие в Судейскую комнату начальники Локо и СпаМа представляли опасность для жизни судей! Может надо быть более тщательными и требовательными в подборе кадров? А то, похоже, набирают людей с улицы, вот и проблемы возникают...
    Romkurch
    Romkurch
    17 апреля в 09:00
    Локомотив должен постоять за себя, иначе вернемся в 90-е годы.
    ABir
    ABir
    17 апреля в 08:03
    Пустая болтовня Мостового. Если написано в Правилах, нельзя заходить, значит нельзя, и предусмотрено за это наказание, то получите его и соблюдайте правила. Мне другое интересно, почему эту Сухину никто не спросил, что он там делал. А если спросили, то почему нигде про это не пишут?
    112910415
    112910415
    17 апреля в 07:43
    частное проявление глобального беспорядка ( мягко говоря ) в российском футболе
    beefs
    beefs
    17 апреля в 07:09
    Это знак, мол знай свой шесток, позорище...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    17 апреля в 07:03
    Мостовой сейчас переживает за спартак, ведь федун регулярно пропадает в судейской и не просто а с чёрным чемоданчиком.
    mihaluch
    mihaluch
    17 апреля в 06:34
    Сухина может ходить не везде.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 апреля в 06:29
    Чемпионат РПЛ давно уже более подогревает интерес к себе не самим футболом, а всем, что происходит вокруг матчей - подобными скандалами и интригами. Как кто-то отметил на своем форуме - у меня комментариев под "Сухиной" в десять раз больше, чем под обзором матча Лиги Чемпионов. На том и стоим.
    Эдмон
    Эдмон
    17 апреля в 06:19
    Наказали за то что победил Спартак
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 апреля в 06:11
    А ведь обычная ситуация
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