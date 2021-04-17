Мостовой: «Жестковато „Локомотив“ наказали. Это может стать прецедентом»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» проведением домашней игры с «Динамо» на нейтральном поле за инцидент с заходом начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату перед началом матча со «Спартаком» (2:0).

По штрафам я, наверное, согласен. По матчу на нейтральном поле – думаю, что жестковато. Логически рассуждая – там же ничего не было, никакой грубости, конфликта. Зашёл один, зашёл второй – их оштрафовали. Но за что «Локомотив» наказывают?

Формулировка [«не обеспечили безопасность»] – это ясно, тут можно написать что угодно. Другое дело, что это может стать прецедентом для многих других стадионов. Сейчас кто-нибудь куда-нибудь специально пойдёт, постучится в дверь, скажут: «Нельзя!» Те напишут заявление, скажут: «Кто-то хотел ворваться» – и всё, давайте накажем. Многие так могут делать теперь.

Мы же все знаем прекрасно, когда наказывают стадионы – когда с болельщиками что-то серьёзное происходит. А здесь что? В подтрибунном помещении кто-то случайно, может, зашёл, кто-то неслучайно… Тем более – в первый раз, что ли? За свою жизнь я столько видел людей, которые заходили в судейскую, и чего только ни делали. Нет, я считаю, что это немножко жестковатое решение. Тем более на конец чемпионата, сами понимаете, остаётся 5 туров.

Думаю, да, «Локомотиву» это может помешать в матче с «Динамо».