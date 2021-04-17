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Червиченко: «„Спартак“ спокойно должен обыгрывать „Уфу“»

17 апреля 2021, 11:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой».

Какой будет счет? Думаю, 3:0 в пользу «Спартака». Все зависит от настроя. Если не будет шапкозакидательского настроения, то «Спартак» вполне может победить. «Уфа» первый матч под руководством Стукалова показала себя очень неплохо, забили 3 мяча. И в целом играли довольно прилично.

У «Спартака» есть небольшие кадровые потери. Хотя, как мне кажется, особых проблем у красно-белых возникнуть не должно, и они спокойно должны обыгрывать «Уфу». Скорость, нападение, лучше качество игроков — это повлияет на результат. Хотя в футболе бывает всякое — команда соперника один затолкнет, отбивается, а ты не можешь выиграть.

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Все комментарии
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
18 апреля в 12:08
Ты не понимаешь - это другое)
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
18 апреля в 11:42
Как Жемалетдинов и Крыховяк вчера? Воистину симулянты. Вчерашний матч с Ростовом тому доказательство.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ grroznyi85 (раскрыть)
18 апреля в 05:55
Соболев может и так падать, не зря у него погоняло "падающая башня".
А если серьёзно у них в этом отношении всё отработано, вылетает один на него место встаёт и падает другой. Отрабатывают на тренировках.
grroznyi85
grroznyi85 ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 апреля в 22:32
Соболев никуда падать не будет, потому что пропустит матч из-за перебора желтых карточек.)
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 15:35
Скорее всего будет крупный счёт в пользу стараниям Федуна. Соболев не менее трёх раз упадёт в штрафной и будет требовать пенальти, один или два дадут. Промес тоже может изобразить.
dadrail
dadrail
17 апреля в 13:24
Спокойно может и не получиться...
112910415
112910415
17 апреля в 13:19
спокойных побед не будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 12:45
Должны, но не обязаны. Всё возможно. Газизов имеет зуб на Спартак, отступных не получил до сих пор,, команду настроит и возможны варианты.
Antikony
Antikony
17 апреля в 12:07
Филиал всегда не трудно обыграть.
swed27
swed27
17 апреля в 12:01
Не так уж и просто Уфу обыграть
makkie
makkie
17 апреля в 11:52
Пытается сглазить.
Я вот не жду легкой игры, ибо Уфе сейчас кровь из носу нужны очки. И они приедут биться.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
17 апреля в 11:52
Локомотив уже спокойно обыграли
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 11:44
Всё в наше время возможно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 11:31
А вдруг Уфа обыграет Спартак?!
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