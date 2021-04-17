Червиченко: «„Спартак“ спокойно должен обыгрывать „Уфу“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 26-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой».

Какой будет счет? Думаю, 3:0 в пользу «Спартака». Все зависит от настроя. Если не будет шапкозакидательского настроения, то «Спартак» вполне может победить. «Уфа» первый матч под руководством Стукалова показала себя очень неплохо, забили 3 мяча. И в целом играли довольно прилично.

У «Спартака» есть небольшие кадровые потери. Хотя, как мне кажется, особых проблем у красно-белых возникнуть не должно, и они спокойно должны обыгрывать «Уфу». Скорость, нападение, лучше качество игроков — это повлияет на результат. Хотя в футболе бывает всякое — команда соперника один затолкнет, отбивается, а ты не можешь выиграть.