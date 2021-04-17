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Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

17 апреля 2021, 19:41

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании покинуть клуб.

Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт по окончании сезона. Хотел бы расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично.

Руководство о желании уйти я оповестил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой.

Флик возглавляет «Баварию» с ноября 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также побеждал в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ RoninSibir (раскрыть)
20 апреля в 10:27, ред.
Так что вы хотели? Я написал тех, кто мне понравился, кто мне запомнился, кого бы я назвал в первую очередь. Ставьте дизлайк, если вам не нравится. Я пишу только свое мнение. Иногда я пишу, что это мое мнение. Иногда нет. Я не претендую на общую истину или чтоб все со мной соглашались. Тем более что здесь многие пишут полушуточно полувсерьез, им вообще не важно, кто что написал. Я перебрал свою норму по комментариям. Если вы хотите, напишите свой комментарий. Пусть он будет умнее и объективнее чем мой. Зачем мне писать
RoninSibir
RoninSibir ответ Василий Корнечук (раскрыть)
20 апреля в 09:13
По пунктам:
1) "Когда мы перешли вдруг на ты." - Мы ни на что не переходили. "Не , не слышал" - это просто устоявшаяся в сети фигура речи. Не думал, что Вас это как-то заденет. Извините, если что.
2) "Насчет перечисленных футболистов и тренеров. Они вам нравятся больше? Хорошо." - Вы в своем предыдущем посте заявили следующее: "...что такое немецкий футбол. Это Лотар Матеус, Франц Беккенбауэр. Из немецкоязычных тренеров ВСПОМНЯТ Хитцфильда и Клоппа. Вспомнят Маттиаса Заммера. Наверно Михаэля Баллака." - Раз Вы в данном случае говорите не только за себя, а за неопределенный круг лиц, то я, как любитель немецкого футбола со стажем, считаю допустимым высказаться в опровержение данного заявления. Как по мне, так этот самый немецкий футбол не ограничивается четырьмя указанными Вами игроками и двумя тренерами. Я вспомню гораздо больше имен. И не то, чтобы они мне нравились больше - просто они не менее заслуженные и популярные.
3) "У меня позавчерашний комментарий. Вам интересно мне писать?" - Позавчера - не такой уж большой срок. На мой взгляд, вполне в пределах разумного. Причина, по которой я "Вам написал", раскрыта в п. 2.
4) "Если я не назвал ваших любимых футболистов, извините, но я не телепат. Не умею читать чужие мысли." - не стОит извинений, Вы назвали вполне заслуженных игроков. Просто, опять возвращаясь к п. 2, Вы сказали, что "... вспомнят Хитцфильда и Клоппа. Вспомнят Маттиаса Заммера. Наверно Михаэля Баллака." - странно, что вспомнят указанных Вами лиц, но не вспомнят более заслуженных игроков и тренеров. У Хайнкеса не меньше тренерских достижений, чем у Хитцфельда и поболее, чем у Клоппа. А те же Клозе с Хеннессом (и опять же Хайнкес) объективно более заслуженные игроки, чем Баллак с Заммером. Это уже от личных симпатий не зависит, решает количество и уровень трофеев. И ладно, если бы я назвал тренеров и игроков глубокой (и не очень) древности - Зеппа Хербергера какого-нибудь, Хельмута Шёна, Фрица Вальтера или Хорста Хрубеша, которых сейчас широкая публика, не интересующаяся немецким футболом подобно мне, не помнит. Но нет же - перечисленные мною лица отошли от дел совсем недавно и не могли быть так быстро преданы забвению.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ RoninSibir (раскрыть)
19 апреля в 09:34
Когда мы перешли вдруг на ты. Подскажите. Насчет перечисленных футболистов и тренеров. Они вам нравятся больше? Хорошо. У меня позавчерашний комментарий. Вам интересно мне писать? я отвечать уже не буду на позапрошлые. Если я не назвал ваших любимых футболистов, извините, но я не телепат. Не умею читать чужие мысли.
RoninSibir
RoninSibir ответ Carthaginian (раскрыть)
19 апреля в 07:20
Салихамиджич - проходимец?! И это болельщик Баварии пишет...
RoninSibir
RoninSibir ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 07:17
Юпп Хайнкес, Ули Хёнесс, Руди Фёллер, Миро Клозе и многие другие - не, не слышал?
ColdSun1995
ColdSun1995
18 апреля в 14:20, ред.
очень плохая новость :( Флик пришёл в разбитую команду, где лидеры потеряли уверенность в своих силах, и сразу же взял всё
не думаю, что причина только в Салихамиджича. да и уход Флика не главная проблема. главная проблема - уход Румменинге
не знаю, выглядит всё как-то тучно) но расстраиваться раньше времени тоже не надо
надеюсь, Клоппа никто и звать близко не будет. его стихия поднимать футболистов из "грязи в князи". со звёздами он работать, как показывает практика, вообще не умеет

П.С. раз такие пироги, то нужен Нагельсманн. Свежая и молодая кровь.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответ Гриша Гриша (раскрыть)
18 апреля в 14:15, ред.
для фаната Ювентуса победа в ЛЧ это уже "сомнительный успех"? ты уверен вообще, что почувствуешь вкус такой победы хоть раз в своей жизни, что так говоришь?)
ещё расскажу тебе про то, что Бавария в этой ЛЧ проиграла не Порту, а сильной команде, с которыми нам больше не повезло, чем повезло) единственное, что фанат зебр будет испытывать постоянно, так это вылет от условных порту и поджатие хвоста в чемпионате, от первой же попавшейся посредственной команде, где есть только тренер и 2 топ футболиста) и даже соревнование против 40летнего Ибрагимовича проходит пока без особых успехов
уот так уот)
abramjan
abramjan
18 апреля в 12:40
Клопа на подходе
НикСта63
НикСта63
18 апреля в 11:57
За Флика надо было держаться обеими руками. Очень неприятная весть для болельщиков Баварии. Салихамиджич приведёт нового Ковача. Единственно что радует, Флик наконец-то сменит Лева в сборной, и тогда Германия опять сможет что-то выиграть.
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Гриша Гриша (раскрыть)
18 апреля в 11:27
Вот только фанату Ювентуса не стоит говорить про отсутствие конкуренции в чемпионате, у вас ее вообще нет, только в этом сезоне появилась. Почему же тогда твой Ювентус не воспользовался коронавирусом и не выиграл ЛЧ? Вы вылетели от Лиона, который в итоге был разгромлен Баварией.
bayern-cobra
bayern-cobra
18 апреля в 10:45
Ну конечно все выиграл зачем ему Бавария нужна спасибо Флику за перекрасный сезон тебя не забудут в Баварии.
Karkaz
Karkaz
18 апреля в 09:49
Видимо Флик выдвинул свои требования по составу, а руководство не поддержало его, либо он давно мечтает о сборной и его ничего не могло удержать. В любом случае для Баварии нужен так же немецкий тренер, в ЛЧ в иностранцами результаты не очень.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 08:56
Пойдёт сборную тренировать.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
18 апреля в 07:14
Лев на чеку
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля в 07:10
Просто Ханси понял, что больше ничего не сможет дать этому клубу! Так, увы, иногда бывает в тренерской карьере.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 апреля в 07:07
Что у них в бундеслиге не так? Какие-то тренерские чехарды по ходу сезона все объявляют и делают хуже командам. То Боруссия Д переманивает Розе у Гладбаха, те у Айнтрахта. Причем Айнтрахт в ЛЧ попадет зачем тренер переходит в команду без еврокубков вопрос. Теперь Флик уходит, что Нагельсманна будут звать.
vastudio
vastudio
18 апреля в 01:35
Нутром почуял, что фарт закончился)
Василий 50
Василий 50
17 апреля в 23:54
Это его решение.
311
311
17 апреля в 23:08
В сборную Германии!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 апреля в 22:45
Пойдет поднимать российский футбол....).
Agamaga........
Agamaga........
17 апреля в 22:04
Вовремя уходит. Абсолютно всё выиграл с Баварией.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
17 апреля в 21:58
Йоахима Лева возьмут
NileCroco
NileCroco
17 апреля в 21:28
    goalaktika
    goalaktika
    17 апреля в 21:13, ред.
    Интересно, куда он собрался? В бундестаге он на вершине и ниже вряд-ли опустится.
    В АПЛ никто из топов не собирается сменит тренера .
    Италию с Францией он не будет даже рассматривать.
    В Испании, разве что в Барсу.., но там Куман и ему пока доверяют.
    Остаётся только сборная. Скорее, метит на пост Лёва.
    Кажется, других вариантов не видно
    Oplot
    Oplot ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    17 апреля в 21:04
    У Барсы свой путь.реал пусть думает что делать с Зеданом.
    Carthaginian
    Carthaginian
    17 апреля в 21:04
    Кто бы не пришел, будет 2-3 сезона на раскачу. И эти сезоны будут провальными. Пепу что-то мешало, у Анчилоти свои причуды были. У Ковача команда была плохая, игроки не высокого уровня. У нового тренера будут новые замашки. А если учесть гениальные трансферы, то нам вообще в следующем сезоне в ЛЧ попасть и то хорошо.
    Mi6
    Mi6
    17 апреля в 21:02
    Может в ЦСКА пойдет?
    Carthaginian
    Carthaginian ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    17 апреля в 20:54
    Речь шла о текущей позиции человека, и его профессиональных навыках. Тем более сейчас он в совете директором. А не о его заслугах в прошлом. Не каждый великий игрок становиться великим тренером, как и управленцем. И да соглашусь формулировка не была корректной с моей стороны.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 апреля в 20:54
    У вас бы за такие заслуги не отпустили, а наградили
    dzvinka
    dzvinka ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    17 апреля в 20:50
    после вершины всегда ничинается склон вниз, он решил сойти пока состав все еще сверху.
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