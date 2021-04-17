Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании покинуть клуб.

Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт по окончании сезона. Хотел бы расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично.

Руководство о желании уйти я оповестил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой.