Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после матча с «Вольфсбургом» (3:2) объявил о желании покинуть клуб.
Сегодня я сказал команде, что хотел бы расторгнуть свой контракт по окончании сезона. Хотел бы расторгнуть контракт летом, это факт. Для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня лично.
Руководство о желании уйти я оповестил сразу после вылета из Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность управлять этой невероятной командой.
Флик возглавляет «Баварию» с ноября 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также побеждал в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.