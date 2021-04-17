ГлавнаяНовости

Киммих уволил агента. Теперь он сам будет представлять свои интересы

17 апреля 2021, 09:25

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что решил отказаться от услуг агента. Теперь футболист будет представлять свои интересы лично.

Я решил, что хочу самостоятельно отстаивать свои ценности, свою точку зрения и нести личную ответственность. Я также убежден, что только я могу лучше всего представить свою позицию перед другими.

Напомним, ранее Киммихом интересовался «Реал».

Все новости
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии0
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
17 апреля в 16:42, ред.
Рыжий сам по себе умный))
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
17 апреля в 13:52
КДБ раньше до этого додумался))
112910415
112910415
17 апреля в 13:26
экономить надо !
Ozabot
Ozabot
17 апреля в 13:07
Все бы последовали его примеру. Вообще ФИФА и УЕФА бы лучше сделать отдел по составлению и юридическому сопровождению контрактов, чтобы все условия соблюдались, и все. Пара десятков грамотных юристов уже давно сделали бы бесполезными паразитов, вроде Райолы.
Elliada
Elliada
17 апреля в 10:20
Холанду тоже стоит подумать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 10:18
Вот бы все так сделали. Хорошо, что иметь агента не в обязаловку.
Только вот один вопрос, отступные агенту - он их получит сам?) Или теперь просто без агентских денег контракт будет? Кто знает? Может собака в этом зарыта.
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 10:12
Решил сэкономить.
Caniggia
Caniggia
17 апреля в 10:01
Вполне разумное решение взрослого человека!
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 09:36
Правильно не фиг платить холявщикам.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 09:34
Решил сэкономить, как бы не получилось, что скупой платит дважды.
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 09:30
Теперь мы сами с усами.
Igo0rek
Igo0rek
17 апреля в 09:27
Хоть один умный нашелся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100