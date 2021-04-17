Киммих уволил агента. Теперь он сам будет представлять свои интересы

Полузащитник «Баварии» заявил, что решил отказаться от услуг агента. Теперь футболист будет представлять свои интересы лично.

Я решил, что хочу самостоятельно отстаивать свои ценности, свою точку зрения и нести личную ответственность. Я также убежден, что только я могу лучше всего представить свою позицию перед другими.