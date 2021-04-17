Пирло: «„Аталанта“ обладает очень специфическими характеристиками»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о подготовке команды к матчу 31-го тура Серии А против «Аталанты».

Мы много работали в течение недели, зная, что «Аталанта» обладает некоторыми очень специфическими характеристиками.

Они играют в футбол немного иначе, чем другие команды, поэтому мы подготовили некоторые контрмеры.

В прошлый раз у нас была отличная игра с «Аталантой», настроение было хорошее, и мы оказывали на них давление. «Аталанта» заставляет вас играть более интенсивно, и я надеюсь увидеть это снова.