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Пирло: «„Аталанта“ обладает очень специфическими характеристиками»

17 апреля 2021, 15:06
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о подготовке команды к матчу 31-го тура Серии А против «Аталанты».

Мы много работали в течение недели, зная, что «Аталанта» обладает некоторыми очень специфическими характеристиками.

Они играют в футбол немного иначе, чем другие команды, поэтому мы подготовили некоторые контрмеры.

В прошлый раз у нас была отличная игра с «Аталантой», настроение было хорошее, и мы оказывали на них давление. «Аталанта» заставляет вас играть более интенсивно, и я надеюсь увидеть это снова.

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