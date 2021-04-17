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Погба: «Бруну Фернандеш умеет всё, кроме игры в защите»

17 апреля 2021, 12:44

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением об игре вместе с Бруну Фернандешем.

Мне нравится играть с Бруну. Он тот, кто понимает игру и может дать прекрасный пас, он может сам завершать атаки. Он повсюду, Бруну действительно умеет всё... Кроме игры в защите!

Но на самом деле, всегда приятно играть с ним. Он меня тоже понимает, он может играть на моей позиции, а я могу занять его позицию. Я думаю, что он подходит команде, Бруну очень сильно влияет на результаты «Манчестер Юнайтед».

Ранее Погба сравнил бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо с нынешним главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 апреля в 16:10, ред.
Бруно в защите нормально отрабатывает. Если Погба останется и подпишем шикарного опорника будет отличный центр.
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 12:53
Самое главное, что понимают друг друга на поле.
Mekail
Mekail
17 апреля в 12:45
Ну игрокам виднее как играют товарищи по команде...:))
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