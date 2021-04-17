Погба: «Бруну Фернандеш умеет всё, кроме игры в защите»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об игре вместе с .

Мне нравится играть с Бруну. Он тот, кто понимает игру и может дать прекрасный пас, он может сам завершать атаки. Он повсюду, Бруну действительно умеет всё... Кроме игры в защите!

Но на самом деле, всегда приятно играть с ним. Он меня тоже понимает, он может играть на моей позиции, а я могу занять его позицию. Я думаю, что он подходит команде, Бруну очень сильно влияет на результаты «Манчестер Юнайтед».