Моуриньо: «Пенальти? Моя команда не привыкла жаловаться»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвёл итоги матча с «Эвертоном» (2:2) в рамках 32-го тура АПЛ .

Думаю, это был матч команд, у которых много общего. Мы очень схожи во многих аспектах. Это команды, которые умеют как забивать, так и пропускать. Это была хорошая игра, в которой обе команды стремились победить. Пожалуй, это справедливый результат.

Я не буду комментировать [пенальти в наши ворота]. За столько лет и переживаний в этот момент я просто смеюсь. Моя команда не привыкла жаловаться. Это нормально, что игроки не жаловались [по поводу решения судьи]. Работа сделана, судья принял решение.