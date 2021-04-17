Моуриньо: «Пенальти? Моя команда не привыкла жаловаться»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подвёл итоги матча с «Эвертоном» (2:2) в рамках 32-го тура АПЛ.
Думаю, это был матч команд, у которых много общего. Мы очень схожи во многих аспектах. Это команды, которые умеют как забивать, так и пропускать. Это была хорошая игра, в которой обе команды стремились победить. Пожалуй, это справедливый результат.
Я не буду комментировать [пенальти в наши ворота]. За столько лет и переживаний в этот момент я просто смеюсь. Моя команда не привыкла жаловаться. Это нормально, что игроки не жаловались [по поводу решения судьи]. Работа сделана, судья принял решение.
VAR очень сложно принять решение, противоположное решению арбитра на поле. Мы жаловались, когда этот же рефери (Прим. — Майкл Оливер) поставил пенальти в матче с «Арсеналом», но это ничего не дало. Вероятно, игроки чувствовали то же, что и я.