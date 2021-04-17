ГлавнаяНовости

Моуриньо: «Пенальти? Моя команда не привыкла жаловаться»

17 апреля 2021, 06:42
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подвёл итоги матча с «Эвертоном» (2:2) в рамках 32-го тура АПЛ.

Думаю, это был матч команд, у которых много общего. Мы очень схожи во многих аспектах. Это команды, которые умеют как забивать, так и пропускать. Это была хорошая игра, в которой обе команды стремились победить. Пожалуй, это справедливый результат.

Я не буду комментировать [пенальти в наши ворота]. За столько лет и переживаний в этот момент я просто смеюсь. Моя команда не привыкла жаловаться. Это нормально, что игроки не жаловались [по поводу решения судьи]. Работа сделана, судья принял решение.

VAR очень сложно принять решение, противоположное решению арбитра на поле. Мы жаловались, когда этот же рефери (Прим. — Майкл Оливер) поставил пенальти в матче с «Арсеналом», но это ничего не дало. Вероятно, игроки чувствовали то же, что и я.

Все новости
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии0
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
17 апреля в 11:21
Команда - нет, а Моуриньо - ещё как)
Igo0rek
Igo0rek
17 апреля в 09:27
Жозефина всю свою жизнь только и делает, что жалуется.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 09:21
Теперь отказывается за всех
DXTK
DXTK
17 апреля в 09:19
оливер подлая ливерная свинка........
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 09:18
А он разве не пожаловался!?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
17 апреля в 08:23
Моуриньо: «Пенальти? Моя команда не привыкла жаловаться» - и после этого абзац нытья от хосе )))
112910415
112910415
17 апреля в 07:48
надо сжать зубы и продолжать работать
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 07:35
Жаловаться не привык но ныть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 07:19
А у нас есть команда которая вечно жалуется и не только на судей.
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 06:51
За всех пожаловался тренер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100