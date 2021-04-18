ГлавнаяНовости

Йевтич — лучший игрок матча «Урал» — «Рубин»

18 апреля 2021, 14:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

Швейцарец провёл на поле 87 минут и забил единственный гол в матче.

Все новости
Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария поспорят за звание игрока недели в ЛЧ
Сегодня, 01:45 Комментарии0
ОфициальноДе Брюйне признан лучшим игроком матча ПСЖ — «Манчестер Сити»
Сегодня, 01:12 Комментарии1
«Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом»
Вчера, 16:11 Комментарии16
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
Вчера, 14:01 Комментарии10
ОфициальноСмолов попал в список номинантов на звание лучшего игрока месяца РПЛ
Вчера, 13:51 Комментарии10
ОфициальноКанте — лучший игрок матча «Реал» — «Челси»
Вчера, 00:47 ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 15:00
Действительно лучший.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 14:38
По большому счету трудно кого то одного выделить. С таким же успехом на звание лучшего мог и Дюпин претендовать. Но это все второстепенно. Главное - это очередная трудовая победа Рубина. Слуцкий умет настраивать команду на победу , несмотря на кадровые трудности. Армейцы при нем выгрызали труднейшие победы, теперь то же самое делает Рубин. Теперь Рубин уж точно является одним из претендентов на ЕК.
Удачи Рубину в оставшихся матчах, Хвиче скорейшего возвращение на поле.
Всем здоровья.
drug01
drug01
18 апреля в 14:36
Молодец он красавец
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 14:32
Красивый гол положил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 14:22
Кто то должен быть лучшим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100