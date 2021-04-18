Йевтич — лучший игрок матча «Урал» — «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).
Швейцарец провёл на поле 87 минут и забил единственный гол в матче.
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).
Швейцарец провёл на поле 87 минут и забил единственный гол в матче.
Удачи Рубину в оставшихся матчах, Хвиче скорейшего возвращение на поле.
Всем здоровья.
Удачи Рубину в оставшихся матчах, Хвиче скорейшего возвращение на поле.
Всем здоровья.