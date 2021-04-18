ГлавнаяНовости

Куман выиграл первый трофей с «Барселоной» в качестве тренера

18 апреля 2021, 00:34
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) и завоевала Кубок Испании.

Рональд Куман выиграл первый трофей во главе каталонской команды. Он возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.

В качестве игрока «Барселоны» Куман завоевал 10 трофеев.

Все новости
Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария поспорят за звание игрока недели в ЛЧ
Сегодня, 01:45 Комментарии0
ОфициальноДе Брюйне признан лучшим игроком матча ПСЖ — «Манчестер Сити»
Сегодня, 01:12 Комментарии1
«Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом»
Вчера, 16:11 Комментарии16
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
Вчера, 14:01 Комментарии10
ОфициальноСмолов попал в список номинантов на звание лучшего игрока месяца РПЛ
Вчера, 13:51 Комментарии10
ОфициальноКанте — лучший игрок матча «Реал» — «Челси»
Вчера, 00:47 ФотоКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
18 апреля в 22:49
Кубок Испании Барса Кумана заслужила. Поздравляю! В остальном дела не очень.
Брулин
Брулин
18 апреля в 10:45
Куман превзошел все ожидания, которые крайне мрачными были перед началом сезона. Барса - однозначно лучшее его место работы. Игра команды радует глаз всю вторую половину сезона. И всем понятно, что это только начало.
С почином и так держать!
Alex12357
Alex12357
18 апреля в 10:39
Очень странно получается ,мне всё равно ,что Атлетик,что Барселона ,но в течении 60 минут Барселона не могла забить и за 12 минут 4-гола -это наводит на необъективность матча ,но это Испания,здесть всё можно ,чтобы гнома удержать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ОПС (раскрыть)
18 апреля в 10:07
Никто не пойдёт на это. Там всё схвачено, и всех устраивает. Не зря в победителях одни и те же люди, с писательским талантом, но не факт, что с пониманием футбола.
Большим количеством очков можно и высокие кэфы перекрыть для страховки, а по минимальным набрать максимум.
Пробовал возмущаться-бесперспективняк...
SHMEL258
SHMEL258
18 апреля в 09:04
Это только начало, сколько их ещё будет.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 08:55, ред.
В качестве тренера Барселоны это первый трофей у Кумана, а вот в качестве тренера он выигрывал с:
«Аяксом»
Чемпион Нидерландов (2): 2001/02, 2003/04
Обладатель Кубка Нидерландов: 2001/02
Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2002
«Бенфикой»
Обладатель Суперкубка Португалии: 2005
ПСВ
Чемпион Нидерландов: 2006/07
«Валенсией»
Обладатель Кубка Испании: 2007/08

Так, что утверждение, что он с Барселоной выиграл как тренер первый трофей не совсем верны.

Конечно игра слов, но смысл меняется кардинально.
Mangur
Mangur
18 апреля в 08:42
С Барселоной не выиграть? Это надо быть Аршавиным
scarp
scarp
18 апреля в 08:28
Куман выиграл первый трофей с «Барселоной» в качестве тренера
====

И кого Барселона тренировала? Кумана? Ну просто офигеть!
Данил Бритвин, почитайте на досуге классическую русскую литературу.
Правильно так: "Куман выиграл первый трофей в качестве тренера «Барселоны»".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 07:45
Поздравляю Барсу с очередным трофеем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 07:30
Лиха беда начало...
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:29
и наверное последний))) посмотрим))
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
18 апреля в 07:15
браво маэстро
ABir
ABir
18 апреля в 07:12
Как-то уж очень беззубо и без шансов проиграл Атлетик
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 07:09
Слабое утишение для провального сезона
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 06:08
Можно было несколько трофеев взять если бы карлик не мешался.
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 06:05
Главное не последний чтобы))
Mangur
Mangur ответ ОПС (раскрыть)
18 апреля в 04:57
Согласен.Будет гораздо интересней в игре.
Mangur
Mangur
18 апреля в 04:57
Месси мастер.!!!!
ОПС
ОПС ответ jobss (раскрыть)
18 апреля в 04:26
Добрый день! И все таки , мне кажется, что перед финальным днем, все очки должны обнуляться и все участники будут в одинаковых условиях с 0. Вот и пусть в крайний день покажут свое мастерство.
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 02:36
Главное не останавливаться.
karnager
karnager
18 апреля в 00:53
Теперь можно и поКУМАНить. Суарес там уже покусывает губу или кого-то?
1bear
1bear
18 апреля в 00:44
...первый и последний...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 00:43
Рональда с почином. Победа вполне ожидаемая. Барселона на данном этапе выглядит явно сильнее, что в целом и подтвердил сегодняшний финал. Вполне заслуженный трофей Рональда Кумана и команды. Атлетико весь матч выглядел обреченным, моменты появились лишь в концовке, когда все уже было решено.
Барселону с победой.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 00:38
Героический поступок !!!)))
beefs
beefs
18 апреля в 00:36
ну вот и получилось...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100