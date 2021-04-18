Куман выиграл первый трофей с «Барселоной» в качестве тренера

«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) и завоевала Кубок Испании.
Рональд Куман выиграл первый трофей во главе каталонской команды. Он возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
В качестве игрока «Барселоны» Куман завоевал 10 трофеев.
«Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) и завоевала Кубок Испании.
Рональд Куман выиграл первый трофей во главе каталонской команды. Он возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
В качестве игрока «Барселоны» Куман завоевал 10 трофеев.
Барселону с победой.
Всем здоровья.
Барселону с победой.
Всем здоровья.