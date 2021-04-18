У Месси теперь 35 трофеев с «Барселоной». Обошел Гиггза и стал мировым рекордсменом

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вчера, 10:17

Лионель еще раз записал свое имя в историю футбола.

Месси заслужил три десятка трофеев

Бывает, что команда работает на человека, и тогда можно спорить, был ли ключевым фактором? В случае с Лионелем такого спора нет, поскольку в свежем финале Кубка Короля против «Атлетика» капитан, сбривший усы и бороду накануне матча, сделал дубль. Каталонцы выиграли 4:0.

Бедняги из Бильбао под руководством Марселино после победы над «Барселоной» в финале Суперкубка Испании, который разыграли в январе, проиграли два подряд кубковых финала. Перенесенный – «Реал Сосьедаду», и регулярный этого сезона – «Барселоне».

Месси выиграл 35-й трофей с клубом, что делает его одним из самых титулованных футболистов планеты в истории футбола. И хотя первые титулы получил в статусе юниора, который только-только начал выходить на поле, нет сомнений, что последующие трофеи «Барселоны» прямо связаны с действиями Месси.

Шутка ли, вчера Лионель забил 30-й и 31-й голы, а это значит, что у него 13 сезонов подряд показатель 30+ мячей. Феноменальный результат, ведь с 2009 года невысокий парень выдает сказочные матчи в футболке «Барселоны». Забивал по 75, 65, 59 мячей на пике формы, но даже сейчас, в кризисные для клуба сезоны, добирался до отметки в 31 мяч.

Причем пройдет этот «худший» показатель прошлого сезона, ведь еще остались матчи в Примере. Пусть «Барселона» проиграла в Эль Класико, о чем сам Месси после победы в Кубке напомнил, до «Атлетико» всего два пункта, борьба продолжается. Тренер Куман взял первый трофей с командой, а Лионель смог обойти легенду МЮ по кубкам за один клуб.

Райан Джозеф выиграл 34 кубка с МЮ

Взять более 30 трофеев с одним клубом просто? Нет, ведь приведем статистику других легенд из разных стран, чтобы понять, насколько это непросто. Хуссам Хассан уступает по количеству трофеев в клубах и сборной лишь одному человеку – мировому рекордсмену Дани Алвесу. Но из его 41 титула лишь 25 египтянин выиграл с «Аль-Ахли».

Сам Дани взял 23 трофея с «Барселоной» — прекрасный результат для легионера, что выигрывал кубки в Бразилии, Италии и Франции, и даже в Испании успел завоевать парочку трофеев в составе «Севильи». Но даже если взять легенд далекого прошлого, вроде Пеле, что не всю жизнь провел в одном клубе, но основную часть карьеры представлял «Сантос», получите игрока с 31 трофеем, но с учетом сомнительных локальных кубков.

Египтянин Ваэль Гомаа – еще одна легенда «Аль-Ахли», как и Хуссма Хассан, взял с этим клубом 29 трофеев, но и он не добрался до показателей Гиггза или Месси. Ни брат Хоссама – Ибрагим (25 трофеев с «Аль-Ахли»), ни Пике (29 трофеев с «Барселоной»), ни Бускетс (30 трофеев там же), ни другие легенды каталонского клуба не обошли в своей карьере лидеров списка. Валлиец всю карьеру провел в МЮ , а ответ получил гору кубков.

У Гиггза 34 трофея, что включают 13 побед в АПЛ – вряд ли подобное повторится, учитывая конкуренцию, 4 Кубка Англии, 3 Кубка Лиги, 9 побед в Суперкубке, 2 успеха в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и два межконтинентальных трофея. Райан Джозеф Гиггз – самый титулованный британский футболист в истории. Даже шотландец Далглиш не собрал больше трофеев, хотя король Кенни выигрывал много и с «Селтиком», и с «Ливерпулем».

Лионель сравнялся с Шовковским

Разумеется, вратарям чуть проще играть вечно, чем полевым игрокам – можно дольше выходить на поле, временные рамки смещены, ведь в 16 лет уже можно быть в основе, а уйти под сорок. Но нужно совпадение десятков параметров, чтобы увидеть такой результат, как у Месси, Гиггза или человека, которому они уступают по количеству кубков в одном клубе.

Ни в Италии, где полно легенд разных лет и традиционных чемпионов, ни в Испании или Англии не найдете более титулованного футболиста в составе одной команды, чем Шовковский. Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко представлял «Динамо», и за 24 года выиграл 35 трофеев. Но важно отметить, что международные эксперты включают в список 4 победы на Кубке Содружества.

Впрочем, если учесть уровень «Динамо» Киев и «Спартака» 90-х годов, то чем те успехи хуже, чем у Дани Алвеса в составе «Байи»? Уж точно Шовковский влиял на свою команду сильнее, чем тот же Максвелл, что путешествовал по миру со своим другом Ибрагимовичем, собрал впечатляющую коллекцию из 37 трофеев, но далеко не всегда был основным и ключевым игроком в командах, которые представлял.

Непонятно лишь, почему в некоторых источниках у Шовковского 36 трофеев, ведь их 35, как и у Месси. Если Лионель не покинет «Барселону», как того хочет Лапорта, то еще может выиграть дополнительные кубки и оказаться на чистом первом месте в мировой истории. Уникальный сюжет, ведь не исключено, что времена настолько трофейных футболистов останутся в прошлом. Даже в маленьких лигах все реже видим вечных чемпионов.

Редкий рейтинг, где нет места Роналду

В плане общего количества трофеев Криштиану тягается с Роналду – у него 33 кубка после январской победы над «Наполи» в Суперкубке Италии (на счету португальца победный мяч), и хотя Серию А не выиграет, еще может взять Кубок страны – финал против «Аталанты» сыграют 19 мая. В таком случае у португальца будет 34 трофея, он приблизится к вечному сопернику.

Но все-таки у Роналду в этом перечне два трофея с Португалией, тогда как Месси на взрослом уровне ничего с Аргентиной не выигрывал. У Криштиану есть победа в кубковом турнире со «Спортингом», он выиграл 10 престижных трофеев с МЮ , 16 – с «Реалом», и успел четыре раза поднять над головой трофей в составе «Ювентуса». Отличные показатели, но не для этого разговора.

Достижения Гиггза, Шовковского и Месси уникальны. Даже Паоло Мальдини, хотя играл за «Милан» 25 лет, взял с клубом 26 трофеев, а не 36, как будет у Лионеля, если Симеоне и Зидан подарят Куману испанскую корону. Осталось выяснить, не был ли этот кубок последним в футболке «Барселоны» для ее капитана? Иньеста и Хави, как помните, не завершали карьеру в каталонской команде, у Гвардиолы не получилось сыграть последний матч в родном клубе.

Это уже своего рода традиция. Только Пуйоль прошел весь путь в «Барселоне», хотя у Карлеса «всего» 21 трофей, поскольку пришел раньше остальных и довольно долго играл в футбол без трофеев, ведь первый раз взял кубок в 2005-м году, а первый матч сыграл в 1999-м. Конечно, не только победы в финалах определяют места футболистов в истории, но показательно, что претендентов на мировой рекорд по трофеям в одном клубе так мало.