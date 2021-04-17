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Крыховяк признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Ростов»

17 апреля 2021, 18:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 4:1.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, забивший в этой встрече гол с пенальти и отдавший ассист на Эдера.

«Локомотив» (49 очков) вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (37) занимает девятое место.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 20:50
Крыховяк заслуживает уважения !!! Вообщем вся команда Локомотив 🚂, это просто пример для подражания!!! И Крыховяк там одна из главных скрипок .
Он лидер и делает все для победы ✌ своего клуба. Очень приятно смотреть на игру Локо, Николич собрал очень симпатичную команду. Я думаю она заслуживает играть и представлять нашу страну на самом высоком уровне ЛЧ. И очень хотелось бы видеть её игру в кубках Европы. Удачи Локо !!! Всем Добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 19:50
Похоже Локомотив будет серебряным призером.
beefs
beefs
17 апреля в 19:35
поздравляем, так держать...
волгодон 2
волгодон 2
17 апреля в 19:35
отчего же отчего же
не нырнуть в штрафной гжегожу
drug01
drug01
17 апреля в 19:35
Так держать дальше
Aris
Aris
17 апреля в 19:32
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 апреля в 18:59
    Карпина гнать в шею
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