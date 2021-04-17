Крыховяк признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Ростов»

1618674988

17 апреля 2021, 18:56

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 4:1.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «железнодорожников» , забивший в этой встрече гол с пенальти и отдавший ассист на Эдера.