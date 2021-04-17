Крыховяк признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Ростов»

В матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 4:1.
Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, забивший в этой встрече гол с пенальти и отдавший ассист на Эдера.
«Локомотив» (49 очков) вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (37) занимает девятое место.
Он лидер и делает все для победы ✌ своего клуба. Очень приятно смотреть на игру Локо, Николич собрал очень симпатичную команду. Я думаю она заслуживает играть и представлять нашу страну на самом высоком уровне ЛЧ. И очень хотелось бы видеть её игру в кубках Европы. Удачи Локо !!! Всем Добра !!!
Он лидер и делает все для победы ✌ своего клуба. Очень приятно смотреть на игру Локо, Николич собрал очень симпатичную команду. Я думаю она заслуживает играть и представлять нашу страну на самом высоком уровне ЛЧ. И очень хотелось бы видеть её игру в кубках Европы. Удачи Локо !!! Всем Добра !!!
не нырнуть в штрафной гжегожу
не нырнуть в штрафной гжегожу