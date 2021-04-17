Заслужил ли «Манчестер Сити» квадрупл? Ответят Тухель, Почеттино и Моуриньо

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вчера, 11:26

Хосеп мог встретить Томаса в полуфинале ЛЧ , но повидаются в Кубке Англии.

Гвардиола, как и другие тренеры, не любит, когда его футболисты бросают фразы о будущих победах. Отчитал Зинченко за короткую ремарку, что морально «Манчестер Сити» готов выиграть АПЛ , ЛЧ , Кубки Лиги и Англии.

«Горожане» остались лидерами АПЛ с солидным отрывом от МЮ . Даже если Сульшер выиграет в 32-м матче, разница составит восемь пунктов. В Кубке Лиги у «горожан» в следующее воскресенье финал, сыграют против «Тоттенхэма» Моуриньо.

В Лиге чемпионов прошли опасную для себя стадию, встретят ПСЖ Почеттино – интересного соперника, но со своими грешками. А в Кубке Англии развязка наступит после полуфиналов. Сегодня «Челси» примет МС , а завтра «Лестер» встретит «Саутгемптон». Если Гвардиола обыгрывает Тухеля, то в финале будет фаворитом.

Против квадрупла «Манчестер Сити»

Четыре трофея – редкое явление

Во многих странах нет Кубка лиги. Мало кто даже теоретически может собрать четыре победы в четырех турнирах не из одного или двух матчей (Суперкубки). Только клубы из Англии, Шотландии и Португалии. Во Франции был Кубок Лиги, но его закрыли. У ПСЖ нет больше возможности выиграть четыре трофея, как сделали лишь раз в истории. «Селтик» в 1967 году собрал квадрупл. «Ноттингем Форест» Клафа, «Ливерпуль» Фэгана, МЮ Фергюсона и «Челси» Бенитеса были в шаге от повторения достижения, но не хватило по одному трофею.

Мотивация всех конкурентов

Тухелю нужно в финалы, чтобы доказать Абрамовичу, что выбор Грановской был верным. У «Лестера» и «Саутгемптона» — независимо от имени финалиста Кубка Лиги, будет сумасшедшая мотивация. «Тоттенхэм» из той же оперы, ведь Моуриньо надо скрасить сезон через неделю. А Кейн, если не пропустит финал из-за травмы, постарается переписать печальную историю о безответной любви «шпор» к трофеям. ПСЖ , хоть и терпит неудачи в Лиге 1, но прошел «Баварию». Что дает Мбаппе и Неймару уверенность, которая у Кейлора Наваса в ЛЧ годами. Кубок чемпионов очень нужен всем из четверки, где есть также Зидан и Тухель во втором полуфинале.

Мелкие игровые проблемы «Сити»

Команда Гвардиолы безупречна с мячом, но посмотрите, как они реагируют на резкие выпады соперников. «Боруссия» Д, хотя «шмели» с юношеским менталитетом, заставила Гвардиолу нервничать. Родри прекрасно пасует, но не умеет раздваиваться, когда надо оборонять опорную зону. А его напарники слишком созидательные, чтобы всюду успевать. Также у «горожан» бывают проблемы, когда соперник грамотно закрывается. Зинченко и Уокер прекрасно подвигают мяч вперед, как знаем из статистики, но иногда Де Брюйне и компания упираются в стену, где не видят дыр. Тогда вспоминаем, что гениального форварда в основе часто нет. Агуэро был травмирован, Жезус крутой, но не элита.

Невезучесть команды Гвардиолы

Модрич, Кроос, Рамос и Бензема — профессионалы, но согласитесь, что почти в каждом сезоне, когда Зидан брал кубок чемпионов, его команде сопутствовала удача. Без магических голов Роналду, без минут Рамоса, без сэйвов Наваса, без сотрясения мозга Кариуса или травмы Салаха, без камбэка против «Вольфсбурга» и многих похожих сюжетов, вроде автогола Фернандо в полуфинале против «Манчестер Сити», вся история ЛЧ была бы написана иначе. И если «Реал» — пример крайней везучести, то «горожане» — наоборот. Как и Гвардиола. Нет сомнений, что его команда может взять 3 кубка в Англии. Но пока ни разу не были в финале ЛЧ . И даже если попадут туда, то в случае встречи с «Реалом» не будут фаворитами.

За квадрупл «Манчестер Сити»

Многолетняя стабильность команды

Прошлый сезон был необычный, разорванным на части. Команда Гвардиолы умудрилась проиграть в 9 матчах АПЛ за чемпионат. Но такое случилось впервые с 2016 года, когда финишировали на четвертом месте, уступив 10 раз. И реакция последовала – Хосеп выстраивал игру, вносил коррективы, делал выводы и вернул первое место, к которому приучил. «Манчестер Сити» возьмет АПЛ в третий раз за четыре сезона. Прекрасный результат в чемпионате, где лидер менялся много раз – помним на вершине «Лестер» и «Челси», не только «Ливерпуль». Кто заслужил в Англии четыре трофея за сезон сильнее? Никто, ведь многие из перечисленных команд не являются королями кубков. А тот же МЮ , даже если выиграл бы два трофея дома и Лигу Европы, в АПЛ давно не фаворит. В отличие от «Манчестер Сити».

Дикое качество футбола «горожан»

В мире мало таких команд. Пожалуй, только «Бавария» и «Манчестер Сити». Для новой «Барселоны» похожие стандарты качества неподъемные, нет синхронности действий из-за перемен в схеме и составе. У «Реала» путь всегда через овраги и горы – надо подниматься и опускаться, чтобы выигрывать, сделав Васкеса правым защитником. Им нужно сражаться, как Серхио Рамос за каждый кубик пресса на животе. «Ювентус» и ПСЖ не такие, как «Манчестер Сити». «Атлетико» другой. По среднему качеству футбола «горожане» выше всех, даже немцев. «Бавария» немного с ленцой, поскольку клубы Бундеслиги по классу ей заметно уступают. В АПЛ много акул – тот же «Челси» опаснее, чем «Вольфсбург», но Гвардиола справляется.

Умение вселить страх в соперников

На старте чемпионата был отрезок, когда «Манчестер Сити» перестали бояться. Но теперь их зубы снова опасны. Каждый соперник понимает, что жребий, отправивший их в удушающие объятия команды Гвардиолы – смертельный. Хотя бы потому, что Хосеп уже выиграл 8 трофеев с «Манчестер Сити». 2 чемпионства, 1 Кубок Англии, 3 Кубка Футбольной лиги и 2 Суперкубка. Причина, почему можно верить в квадрупл, или минимум в требл – «горожане» умеют выходить в кубковые финалы в Англии. Последний раз в четырех подряд решающих матчах Кубка Лиги играл еще «Ливерпуль» восьмидесятых. Кубок Англии для Гвардиолы сложнее, но достаточно сегодня выбить Тухеля – станут фаворитами. Наконец, в АПЛ их многие опасаются. Трофей сам идет в руки, ведь МЮ , «Лестер» и «Вест Хэм» не заслужили «золото» сильнее.

Невероятная личная мотивация

Давайте пройдемся по составу. Кто выигрывал Лигу чемпионов из состава «Манчестер Сити»? Гюндоган был в финале и уступил, но у остальных и такого опыта нет. При этом людей, что заслужили победу по сумме выступлений за последние годы, много – Де Брюйне, Марез, тот же Гюндоган, победивший травмы и конкурентов, Стерлинг, Родриго, Бернарду Силва, Уокер или Эдерсон. Хотя Фоден, Диаш или Зинченко тоже здорово над собой поработали. У каждого в списке с мотивацией полный порядок, как и с опытом анализа предыдущих поражений.

Не говоря о ветеране Агуэро, что разминулся с финалами «Атлетико» в ЛЧ , не попал в «Реал», чтобы выигрывать кубки чемпионов пачками, и не играл пока в решающем матче с МС . Сам Гвардиола не был в финале Лиги чемпионов, хотя часто крутился рядом с ним, с 2011-го. С «Баварией» не выполнил задачу, плохо встречали испанцев в ЛЧ . А с «Манчестер Сити» натерпелся обидных вылетов. Как обычно, в таких случаях одно поражение может все перечеркнуть, но «горожане» объективно крутая команда со стилем, который сложно повторить. Причем играют порой с запасом, ведь видно, что Гвардиола вымаливает у судьбы матчи, где можно не отдавать все силы, оставив их на будущие финалы.

Верите, что впервые за 54 года и всего во второй раз в истории в европейском футболе появится победитель четырех полноценных турниров за один сезон?