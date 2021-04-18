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Олич: «У „Сочи“ было очень много шансов до пенальти»

18 апреля 2021, 19:57
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на поражение от «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ.

Конечно, до пенальти очень много шансов было у команды «Сочи», но мы в первые 20 минут не пропустили гол. Потом уже начали играть в футбол, начали лучше передвигаться по полю. Около 4-5 минут смотрели VAR, я сам этот момент не видел, не могу комментировать. Но он был очень важен для нас.

Во втором тайме самое главное было не пропустить второй мяч, а когда уже пропустили через несколько минут, то было уже очень тяжело вернуться.

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CSKA2012
CSKA2012
18 апреля в 22:30, ред.
Мы уже вылетили из борьбы за место в лч. Нет смысла брать 3-4 место и играть в третьем по уровне евро кубке , а может даже в 4-м учитывая слухи про Суперлигу, только силы тратить. Надо попробовать настроиться на кубок , но проход Локомотива маловероятен , с такой командой , как сейчас у ЦСКА очень будет трудно , что то противопоставить Локо. Считаю , что клубу нужна нормальная предсезонка с Оличем , но её по сути не будет , месяц это не о чём .
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 21:16
К Оличу претензий нет. Кончились Тамбовы и Роторы и начались серьезные матчи. Оличу в пожарном порядке приходится проверять качество игроков. Ганчаренко оставил преемнику команду в плачевном состоянии. Обляков сегодня только в первом тайме в безобидных ситуациях три раза обрезал команду , отдав неточный пас. Матч Ваня провалил. Рондон и Заболотный одной комплекции , один пашет , скидывает, отдает, создает моменты, другой просто бегает легкой трусцой по полю, ощущение , что команда играет в меньшинстве. Чем Рондон лучше Гайча - это вопрос к Ганчаренко??? Армейцы забегали лишь во второй половине второго тайма, когда и Рондон и Обляков ушли.
Что касается обороны , то Васин еще раз доказал , что он закончил с футболом уже давно. Ни в защите , ни в атаке, ни в подстраховке человек не участвует - балласт , от которого нужно избавиться.
Сочи в целом был лучше. но Олича не виню. претензии к руководству. Доверие к Ганчаренко вышло боком.
Всем здоровья.
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
18 апреля в 20:49
Если бы Сочи играл с ЦСКА, как с Зенитом, то счёт был бы не менее 4:1.
ermak6848
ermak6848
18 апреля в 20:38
пилюля для Олича...
112910415
112910415
18 апреля в 20:18
трудно будет тренеру
ДСА
ДСА
18 апреля в 20:16
Как серьезный соперник попался так и проиграли.
ТТ
ТТ
18 апреля в 20:09
При всем уважении к Оличу,но это не тот тренер который необходим для ЦСКА!
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 20:08
Если бы не Акинфеев счёт бы был иным.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 20:07
Ну что, как и говорили перед игрой что матч будет тяжелым.....так и получилось
Фарм клуб Сочи только зениту без боя отдает очки ....
beefs
beefs
18 апреля в 20:00
красивый спектакль состоялся...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 19:59
Счёт получился по игре
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