Олич: «У „Сочи“ было очень много шансов до пенальти»

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на поражение от «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ.
Конечно, до пенальти очень много шансов было у команды «Сочи», но мы в первые 20 минут не пропустили гол. Потом уже начали играть в футбол, начали лучше передвигаться по полю. Около 4-5 минут смотрели VAR, я сам этот момент не видел, не могу комментировать. Но он был очень важен для нас.
Во втором тайме самое главное было не пропустить второй мяч, а когда уже пропустили через несколько минут, то было уже очень тяжело вернуться.
Что касается обороны , то Васин еще раз доказал , что он закончил с футболом уже давно. Ни в защите , ни в атаке, ни в подстраховке человек не участвует - балласт , от которого нужно избавиться.
Сочи в целом был лучше. но Олича не виню. претензии к руководству. Доверие к Ганчаренко вышло боком.
Всем здоровья.
Что касается обороны , то Васин еще раз доказал , что он закончил с футболом уже давно. Ни в защите , ни в атаке, ни в подстраховке человек не участвует - балласт , от которого нужно избавиться.
Сочи в целом был лучше. но Олича не виню. претензии к руководству. Доверие к Ганчаренко вышло боком.
Всем здоровья.