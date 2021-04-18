Олич: «У „Сочи“ было очень много шансов до пенальти»

Наставник ЦСКА отреагировал на поражение от «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ .

Конечно, до пенальти очень много шансов было у команды «Сочи», но мы в первые 20 минут не пропустили гол. Потом уже начали играть в футбол, начали лучше передвигаться по полю. Около 4-5 минут смотрели VAR , я сам этот момент не видел, не могу комментировать. Но он был очень важен для нас.

Во втором тайме самое главное было не пропустить второй мяч, а когда уже пропустили через несколько минут, то было уже очень тяжело вернуться.