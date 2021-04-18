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Уремович: «Мы хотим попасть в зону еврокубков»

18 апреля 2021, 16:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник «Рубина» Филип Уремович поделился мнением о победе над «Уралом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Можно сказать, очень сложная игра. «Урал» — хороший соперник. В первом тайме у нас было преимущество и больше моментов. В конце тайма мы забили. С самого начала второго тайма «Урал» стал прессинговать. Конечно, во втором тайме соперник были лучше нас. Хорошо, что в концовке мы выдержали натиск и взяли три важных очка. В концовке чемпионата они будут очень важны.

Думаю, каждый игрок команды смотрит в таблицу. Мы все хотим попасть в зону еврокубков. У нас 46 очков, осталось четыре игры. В каждом туре будет серьезная борьба. Очень важно, что у нас две подряд игры дома, в том числе с «Динамо», которое тоже имеет 46 очков. Это будет важная игра и каждому нужно сыграть на максимуме. У нас в этом сезоне большие шансы и мы не должны допускать ошибок.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
18 апреля в 18:25
Мечтать не вредно
Эдмон
Эдмон ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 18:23
Зенит в рейтинге европейских клубов тридцатый а ваш клуб на каком?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 18:05
Судя по всему попадёте.
ДСА
ДСА
18 апреля в 17:05
Сыграют пару игр, и на этом всё закончится.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 апреля в 17:03
Да флаг вам в руки,только играть надо немного по другому,а не как во втором тайме...
drug01
drug01
18 апреля в 16:39
Есть желание удачи
Накир
Накир
18 апреля в 16:38
Хорошее желание...дерзайте
Эдмон
Эдмон
18 апреля в 16:37
Зачем?Чтобы вас там расфигачили
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