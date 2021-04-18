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Берг рассказал, почему решил перейти в «Гетеборг»

18 апреля 2021, 16:14

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему решил вернуться в «Гетеборг» этим летом.

Конечно, решение было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
18 апреля в 18:04
в своём борге до смерти не заработал бы, сколько в краснодаре, практически на одной ноге, так что спасибо и скатертью дорога, не занимай чужое место...
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 17:03
Заработал, можно и отдохнуть.
Mangur
Mangur
18 апреля в 16:56
Есть желание,возвращайся.Это называется профессионализм
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 16:50
Семья дороже,это понятно
Futurista
Futurista
18 апреля в 16:31
Теперь будет ГетеБерг...
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 16:28
Всех благ тебе Берг !!!
Семья 👪 это самое главное в жизни человека !!!
Ты сделал всё что мог для КРАСНОДАРА, ты показал себя как настоящий мужчина и боец на поле !!!
Удачи тебе в Гётеборге !!! И Счастья в личной жизни !!!
Всем Добра !!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 16:26
Вполне обьяснимое и логичное решение.
Мaлик
Мaлик
18 апреля в 16:21
Все правильно решил
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 16:17, ред.
Здравое решение во благо семьи!
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