Берг рассказал, почему решил перейти в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг объяснил, почему решил вернуться в «Гетеборг» этим летом.
Конечно, решение было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.
Семья 👪 это самое главное в жизни человека !!!
Ты сделал всё что мог для КРАСНОДАРА, ты показал себя как настоящий мужчина и боец на поле !!!
Удачи тебе в Гётеборге !!! И Счастья в личной жизни !!!
Всем Добра !!!!!
Семья 👪 это самое главное в жизни человека !!!
Ты сделал всё что мог для КРАСНОДАРА, ты показал себя как настоящий мужчина и боец на поле !!!
Удачи тебе в Гётеборге !!! И Счастья в личной жизни !!!
Всем Добра !!!!!