Берг рассказал, почему решил перейти в «Гетеборг»

Нападающий «Краснодара» объяснил, почему решил вернуться в «Гетеборг» этим летом.

Конечно, решение было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.