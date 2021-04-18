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Ордец: «Забили хорошие голы и порадовали своей игрой наших болельщиков»

18 апреля 2021, 11:29
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ротора» (3:0).

Было ли в моей карьере, что я забивал два матча подряд? Такое у меня впервые. Важно, что сегодня выиграли и сыграли на ноль. Эта победа для нашего доктора, сегодня бились за него и очень хотели выиграть.

Мы хорошо провели весь матч, доминировали, контролировали ход игры, создавали моменты. В первом тайме не получилось забить, но во второй половине более хладнокровно играли впереди и доводили моменты до опасных ударов. Забили хорошие голы и порадовали своей игрой наших болельщиков, которых было очень много.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 15:56
Динамиков с победой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 14:06
Молодцы,надо идти дальше!
Сидор новый
Сидор новый
18 апреля в 12:48
Хорошо сыграли и счет по игре
ДСА
ДСА
18 апреля в 12:45
Разделали соперника под орех.
Mangur
Mangur
18 апреля в 11:57
Играли хорошо, порадовали. Давно не пересматривал дважды игры Динамо. Сегрдня пересмотрел прямой репортаж
Брулин
Брулин
18 апреля в 11:41
Молодец пацан!
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