Ордец: «Забили хорошие голы и порадовали своей игрой наших болельщиков»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ротора» (3:0).

Было ли в моей карьере, что я забивал два матча подряд? Такое у меня впервые. Важно, что сегодня выиграли и сыграли на ноль. Эта победа для нашего доктора, сегодня бились за него и очень хотели выиграть.

Мы хорошо провели весь матч, доминировали, контролировали ход игры, создавали моменты. В первом тайме не получилось забить, но во второй половине более хладнокровно играли впереди и доводили моменты до опасных ударов. Забили хорошие голы и порадовали своей игрой наших болельщиков, которых было очень много.