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Чалов — о матче с «Сочи»: «Мы не ждём простой игры»

18 апреля 2021, 10:33
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Сочи».

Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов.

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Все комментарии
Телогрейка
Телогрейка
18 апреля в 15:44
Сочя сегодня будут 00 рвать, накануне пришлось отдать очки своим боссам в Питере.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 апреля в 14:17
Действительно, сложный матч нам предстоит, впрочем до конца чемпионата лёгких не осталось совсем: Сочи, спартак, Динамо, Краснодар и на кубок с Локо.
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 13:52
Шансы примерно равны.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 13:22
У них сейчас примерно одинаковые шансы
VeniaminS
VeniaminS
18 апреля в 12:35
Подготовиться и выиграть!!!
makkie
makkie
18 апреля в 12:24
Посмотрим, как сыграет Нобоа.
С Зенитом он откровенно халтурил и "поучаствовал" в обоих голах в ворота Сочи.
Хотя обычно управляет игрой и напрягает оборону соперников.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 апреля в 12:20
Надо играть, а не болтать.
oFANATo
oFANATo
18 апреля в 11:43
Это только у зенита простые матчи со своим фарм клубом....
Romkurch
Romkurch
18 апреля в 11:11
    berda2003
    berda2003
    18 апреля в 11:07
    кроме того, что футболист никудышный, ещё и своими словами не может говорить...
    ermak6848
    ermak6848
    18 апреля в 11:06
    Остаётмя только смотреть матч, а душе Желаю ПОБЕДЫ фк ЦСКА!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 апреля в 11:05
    Сочи даст рвани...
    Ironigor
    Ironigor
    18 апреля в 11:03
    Сегодня нужна только Победа ✌!!! Очень сложный матч предстоит для двух команд ЦСКА и Сочи. Всем нужно побеждать . Для Олича это очень важный матч , ему надо будет психологически настроить команду только на победу. Самая главная задача для ЦСКА, блокировать действия Нобоа ,который является главным связующим в команде Сочи. Если это получится сделать у ЦСКА, я думаю это будет половина успеха. И очень важно для ЦСКА наладить работу самого слабого звена, свою защиту.И если эти две задачи выполнит ЦСКА, то победа будет за нами !!!
    Ну что ,ждём самый сложный матч воскресного дня !!!
    Да Победит сильнейший, ЦСКА только Победа ✌!!!
    ВСЕМ ДОБРА !!!
    STVA 1
    STVA 1
    18 апреля в 10:56
    Не ждём... Её и априори не должно быть лёгкой. Сочи не в чем не уступает.
    beefs
    beefs
    18 апреля в 10:51
    с Питера дали команду умереть, но не проиграть...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 апреля в 10:34
    Надо выходить и побеждать!
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