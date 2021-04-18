Чалов — о матче с «Сочи»: «Мы не ждём простой игры»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Сочи».
Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов.
Ну что ,ждём самый сложный матч воскресного дня !!!
Да Победит сильнейший, ЦСКА только Победа ✌!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Ну что ,ждём самый сложный матч воскресного дня !!!
Да Победит сильнейший, ЦСКА только Победа ✌!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!