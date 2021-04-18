Чалов — о матче с «Сочи»: «Мы не ждём простой игры»

Нападающий ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Сочи».

Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить? Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов.