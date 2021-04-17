Чорлука предложил КДК расслабиться и выпить пива

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал «традиционное» фото после очередной победы команды. В 26-м туре «железнодорожники» на своём поле разгромили «Ростов» (4:1).
Хорватский футболист вновь выложил в инстаграме фотографию с бокалом пива.
«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива», — подписал фото Ведран.
P.S. Игроки Локо задзюбились! Стоило выиграть несколько матчей как тут же из соцсетей не вылазят! Еще недавно никого не видно не слышно было!
P.S. Игроки Локо задзюбились! Стоило выиграть несколько матчей как тут же из соцсетей не вылазят! Еще недавно никого не видно не слышно было!
P,S. Чувачок донецкий, ты говорил что спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни и на них равняются дети? Ну да, ну да ))) мои тапки посменялись.
P,S. Чувачок донецкий, ты говорил что спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни и на них равняются дети? Ну да, ну да ))) мои тапки посменялись.