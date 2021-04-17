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Чорлука предложил КДК расслабиться и выпить пива

17 апреля 2021, 22:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал «традиционное» фото после очередной победы команды. В 26-м туре «железнодорожники» на своём поле разгромили «Ростов» (4:1).

Хорватский футболист вновь выложил в инстаграме фотографию с бокалом пива.

«КДК, расслабьтесь и выпейте 1-2 пива», — подписал фото Ведран.

Чорлука предложил КДК расслабиться и выпить пива

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 апреля в 13:13
Это скорее пост в ответ за дискву Гилерме, в сетях сейчас только кб истерика
batog
batog
18 апреля в 11:54
Вроде "расписной", а базар фильтровать не умеет!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
18 апреля в 11:49
Шутки за 100
Брулин
Брулин
18 апреля в 10:50
Не удивлюсь,если за этот пост получит пару матчей дисквы)
mordvin60
mordvin60
18 апреля в 10:32
Хорошо потролил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 10:04, ред.
Всё зависит от того - какое употреблять....


25процентный клоун
25процентный клоун ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 апреля в 10:00
Под сухиновскую рыбку))
25процентный клоун
25процентный клоун
18 апреля в 09:59
Пей пиво, а решит все Сухина
sir_Alex
sir_Alex
18 апреля в 09:50
Алкаш! 😂😂😂
VeniaminS
VeniaminS
18 апреля в 09:23
шутник однако !!!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ NYJ (раскрыть)
18 апреля в 08:12, ред.
Вмазывали уже в компании с госпожой экс-Кержаковой, никто ведь не подал!)
P.S. Игроки Локо задзюбились! Стоило выиграть несколько матчей как тут же из соцсетей не вылазят! Еще недавно никого не видно не слышно было!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 апреля в 08:10
Обычно пиво пьют в предбаннике!)
Санчо Панса
Санчо Панса
18 апреля в 07:08
Вот это правильно! Потому, что победителей не судят)
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Василий Корнечук (раскрыть)
18 апреля в 06:32
У частных пивоваров.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 05:58
Главное не нажирайтесь до состояния свиньей, будьте людьми!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 апреля в 05:49
    mortid
    mortid
    18 апреля в 05:09, ред.
    Привлекайте его за пропаганду алкоголя. А если скажет "нулёвка", гле надо разберутся :D


    P,S. Чувачок донецкий, ты говорил что спортсмены пропагандируют здоровый образ жизни и на них равняются дети? Ну да, ну да ))) мои тапки посменялись.
    Caniggia
    Caniggia
    18 апреля в 05:05
    Молодец хорват, хорошо показал. Бухните и расслабьтесь!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 04:57
    Надо было адресовать федуну, он в большей степени лихорадит футбол.
    ATG
    ATG
    18 апреля в 00:13
    Ахахаха плюс
    морозз
    морозз
    18 апреля в 00:11
    РФС, КДК, ВАР...всё это объединяет слово ДЮКОВ из славного города на НЕВЕ!
    u5kjmyrkyjq4
    u5kjmyrkyjq4 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 00:01
    А ради чего размещать?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    17 апреля в 23:52
    КДК, последуйте его совету...
    Ironigor
    Ironigor
    17 апреля в 23:45
    КДК СТАНОВИТСЯ КАК ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ МУРЗИЛКА !!! СТЫД И СРАМ !!! ПОЗОРИЩЕ РФС !!!
    NYJ
    NYJ
    17 апреля в 23:23
    Интересно, а если Чарли вмажет кружку незадолго до игры, и это на видео попадет, тоже протест кто-то подаст
    ABir
    ABir
    17 апреля в 23:14
    Ведран и есть ведран
    zsb1961
    zsb1961
    17 апреля в 22:55
    И чем хотел удивить?
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    17 апреля в 22:54
    Главное не порошковое. А где найти другое? Настоящее пиво как честный футбол, настоящая удача.
    Futurista
    Futurista
    17 апреля в 22:51, ред.
    Торвин
    Торвин
    17 апреля в 22:49
    Заслужил Чори, может себе позволить.
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