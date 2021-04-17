«Спартак» пошутил на тему работы VAR после матча «Локомотив» — «Ростов»

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере обратилась к аккаунту «Ростова» после матча южан с «Локомотивом» (1:4).
Красно-белые опубликовали видео с Евгением Понасенковым, который произносит фразу: «Там сидят люди в очень серьёзном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием». Людей, про которых говорит Понасенков, на видео пометили словом VAR.
«Узнали? Согласны, „Ростов“?» — говорится в подписи к видео.
Узнали? Согласны? @rostovfc https://t.co/HHV6WmiUrq— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021
8 удалений в рядах Семака ???
4 пенальти в ворота Лунёва в каждом из таймов ???
7 автоголов Дзюбы ???
3 технических поражения ???
Цунами ???
Землятресение???
Понятно что РПЛ - непредсказуемо-аномальная зона касаемо адекватности происходящего.....но не до такой же степени...))
8 удалений в рядах Семака ???
4 пенальти в ворота Лунёва в каждом из таймов ???
7 автоголов Дзюбы ???
3 технических поражения ???
Цунами ???
Землятресение???
Понятно что РПЛ - непредсказуемо-аномальная зона касаемо адекватности происходящего.....но не до такой же степени...))
А так мы тут на соккере обсуждаем все ежеминутно , как и троллим друг друга ежечастно...)).
А так мы тут на соккере обсуждаем все ежеминутно , как и троллим друг друга ежечастно...)).
16-го мая...
Давайте сайт один раз в год включать...16 мая...
Поздороваемся...поздравим победителя...и попрощаемся...на год...
До 16-го мая 2022-го...
16-го мая...
Давайте сайт один раз в год включать...16 мая...
Поздороваемся...поздравим победителя...и попрощаемся...на год...
До 16-го мая 2022-го...
Локо сильный клуб но побеждать надо по честному, а здесь два матча подряд работа судей, это уже не случайность.
По факту: - фол на Жемалетдинове не тянул на жёлтую,
- 11 метровый, ну изюминка судейства в матче. Здесь симуляция чистой воды, неумелая, здесь жёлтую надо нападающему показывать.
Ну а дальше все, в самый переломный момент (2-1), судьи сработали четко - надуманное удаление, придуманный 11 м , дальше дело сделано, Локо не совсем уж дилетант.
Локо сильный клуб но побеждать надо по честному, а здесь два матча подряд работа судей, это уже не случайность.
По факту: - фол на Жемалетдинове не тянул на жёлтую,
- 11 метровый, ну изюминка судейства в матче. Здесь симуляция чистой воды, неумелая, здесь жёлтую надо нападающему показывать.
Ну а дальше все, в самый переломный момент (2-1), судьи сработали четко - надуманное удаление, придуманный 11 м , дальше дело сделано, Локо не совсем уж дилетант.
Но сама чебатуха с его дележом - прикольная...
Коль в ход пущены Сухины...жалобы в КДК..."шутки" юмора...и пр. - знать дальше будет ещё интересней...)))
Но сама чебатуха с его дележом - прикольная...
Коль в ход пущены Сухины...жалобы в КДК..."шутки" юмора...и пр. - знать дальше будет ещё интересней...)))
Знаешь, в чем отличие? Локо не истерит, как другие. Не дали-ок. Забьем с игры.
Спартак же срааааазу начинает истерику.
Судят в их пользу-затыкают рты. Обижают-нытьё на весь мир.
Не просто так свиньи
Знаешь, в чем отличие? Локо не истерит, как другие. Не дали-ок. Забьем с игры.
Спартак же срааааазу начинает истерику.
Судят в их пользу-затыкают рты. Обижают-нытьё на весь мир.
Не просто так свиньи
Хашимото при счёте 2:0 сначала на 8 минуте в центре поля наступает шипами на ногу Гжегошу (за что получает ЖК), а на 10 минуте тоже в центре делает тоже самое только фол на Магкееве. С мячом остался Локо и Вилков показал продолжать, в обратной атаке уже в сам Магкеев наступает сверху шипами, за что получает ЖК.
За столь короткий промежуток времени в центре поля три одинаковых нарушении, которые должны были привести к удалению Хашимото за две ЖК, но Вилков пожалел Ростов, тем самым сам себя обрёк на дальнейшую критику. Удали Хашимоту на 10 минуте за откровенную глупую грубость в центре поля, вопросов было бы меньше.
Хашимото при счёте 2:0 сначала на 8 минуте в центре поля наступает шипами на ногу Гжегошу (за что получает ЖК), а на 10 минуте тоже в центре делает тоже самое только фол на Магкееве. С мячом остался Локо и Вилков показал продолжать, в обратной атаке уже в сам Магкеев наступает сверху шипами, за что получает ЖК.
За столь короткий промежуток времени в центре поля три одинаковых нарушении, которые должны были привести к удалению Хашимото за две ЖК, но Вилков пожалел Ростов, тем самым сам себя обрёк на дальнейшую критику. Удали Хашимоту на 10 минуте за откровенную глупую грубость в центре поля, вопросов было бы меньше.
Фанатам Зенита и ЦСКА, понятное дело, весело, но когда они говорят про "заговор против Спартака", они смещают акцент совсем в другую сторону. Здесь нужно смотреть не на мясных и их "нелёгкую судьбу", а на электричку, ибо у них вполне конкретная цель - обойти красно-белых и выйти в ЛЧ.
Фанатам Зенита и ЦСКА, понятное дело, весело, но когда они говорят про "заговор против Спартака", они смещают акцент совсем в другую сторону. Здесь нужно смотреть не на мясных и их "нелёгкую судьбу", а на электричку, ибо у них вполне конкретная цель - обойти красно-белых и выйти в ЛЧ.
Когда Соболеву не дали желтую и допустили до дерби, спартачок помалкивал в тряпочку
Когда Соболеву не дали желтую и допустили до дерби, спартачок помалкивал в тряпочку
А сравнение нашинских МВД, МЧС с Госдепом, который мешает советскому народу на каждом шагу, политически не корректно)).
А сравнение нашинских МВД, МЧС с Госдепом, который мешает советскому народу на каждом шагу, политически не корректно)).