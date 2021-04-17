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«Спартак» пошутил на тему работы VAR после матча «Локомотив» — «Ростов»

17 апреля 2021, 22:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере обратилась к аккаунту «Ростова» после матча южан с «Локомотивом» (1:4).

Красно-белые опубликовали видео с Евгением Понасенковым, который произносит фразу: «Там сидят люди в очень серьёзном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием». Людей, про которых говорит Понасенков, на видео пометили словом VAR.

«Узнали? Согласны, „Ростов“?» — говорится в подписи к видео.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 13:51
Мы опять не поняли друг , друга. Оставим тогда , как есть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 апреля в 13:49, ред.
Ну и что по вашему должно произойти чтоб Зенит проиграл 14-й,15-й и 16-й командам таблицы, в оставшихся играх ???
8 удалений в рядах Семака ???
4 пенальти в ворота Лунёва в каждом из таймов ???
7 автоголов Дзюбы ???
3 технических поражения ???
Цунами ???
Землятресение???

Понятно что РПЛ - непредсказуемо-аномальная зона касаемо адекватности происходящего.....но не до такой же степени...))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 13:34, ред.
Не понял ты меня. Ты уже повесил на себя золотые медали , а я тебе не спеши и не радуйся раньше времени. Поэтому и назвал дату окончания чемпионата.
А так мы тут на соккере обсуждаем все ежеминутно , как и троллим друг друга ежечастно...)).
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 апреля в 13:02
Тогда давайте вообще что то говорить...предполагать...будем только 1 день в году...
16-го мая...

Давайте сайт один раз в год включать...16 мая...
Поздороваемся...поздравим победителя...и попрощаемся...на год...
До 16-го мая 2022-го...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля в 12:58, ред.
Барабанить будете , когда на вас медали оденут. А так , да близки.......Но еще не 16 мая. Подождем.
mortid
mortid ответ dеigandre (раскрыть)
18 апреля в 12:31
    makkie
    makkie
    18 апреля в 11:49
    Так по отдельности и будем воевать с судейским беспределом.
    mars6791
    mars6791 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    18 апреля в 10:32
    Футбол это не элементарная математика. Игру сломали. Надуманное удаление, и придуманный 11м , как контрольный выстрел. Может и выиграл Локо и так, но здесь решили подстраховаться, помогли чем смогли.
    mars6791
    mars6791
    18 апреля в 10:27
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      18 апреля в 10:17
      Да Зениту абсолютно по-барабану...кто там 2-е место займёт...
      Но сама чебатуха с его дележом - прикольная...
      Коль в ход пущены Сухины...жалобы в КДК..."шутки" юмора...и пр. - знать дальше будет ещё интересней...)))
      sir_Alex
      sir_Alex
      18 апреля в 09:53
      Конечно, согласны!
      Андрей Ав
      Андрей Ав ответ 311 (раскрыть)
      18 апреля в 09:27
      ты тут каким боком вообще?
      SHMEL
      SHMEL
      18 апреля в 09:12, ред.
        dеigandre
        dеigandre ответ Little Caprice (раскрыть)
        18 апреля в 08:47
          Байкал-38.
          Байкал-38. ответ Locomotive Breath (раскрыть)
          18 апреля в 07:51, ред.
          Что самое интересно, что никто не вспоминает, что на 10 минуте Ростов должен быть остаться в меньшинстве.
          Хашимото при счёте 2:0 сначала на 8 минуте в центре поля наступает шипами на ногу Гжегошу (за что получает ЖК), а на 10 минуте тоже в центре делает тоже самое только фол на Магкееве. С мячом остался Локо и Вилков показал продолжать, в обратной атаке уже в сам Магкеев наступает сверху шипами, за что получает ЖК.
          За столь короткий промежуток времени в центре поля три одинаковых нарушении, которые должны были привести к удалению Хашимото за две ЖК, но Вилков пожалел Ростов, тем самым сам себя обрёк на дальнейшую критику. Удали Хашимоту на 10 минуте за откровенную глупую грубость в центре поля, вопросов было бы меньше.
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
          18 апреля в 06:53
          Понятно почему визг: Локомотив выиграл и теперь придётся напрячься с Уфой, а она полна неожиданностей с новым главным. Ну и в конце концов: отменили бы пендаль, стало бы 3:1. Лишь бы взвизгнуть кое-кому))).
          112910415
          112910415
          18 апреля в 06:47
          что есть, то есть
          Байкал-38
          Байкал-38
          18 апреля в 05:41
          Евгении Понасенков тот ещё... гей короче он, очередной зашквар.....
          Little Caprice
          Little Caprice
          18 апреля в 03:26
          А если серьёзно: назовите, пожалуйста, матч Локомотива, в котором был судейский скандал не в их пользу? Может такие и были, просто припомнить не могу. В обратную сторону очень легко вспоминается, хотя бы игра с Рубином, когда Лёня сдерживать себя не стал и всё высказал.

          Фанатам Зенита и ЦСКА, понятное дело, весело, но когда они говорят про "заговор против Спартака", они смещают акцент совсем в другую сторону. Здесь нужно смотреть не на мясных и их "нелёгкую судьбу", а на электричку, ибо у них вполне конкретная цель - обойти красно-белых и выйти в ЛЧ.
          dеigandre
          dеigandre ответ 311 (раскрыть)
          18 апреля в 02:52
          Главные обиженки страны
          dеigandre
          dеigandre
          18 апреля в 02:52
            Евгений Перфильев
            Евгений Перфильев ответ Трезвый повар (раскрыть)
            18 апреля в 01:31
            Уже пора перестать удивляться. судьи и вар свое дело знают строго.
            Бубнин
            Бубнин
            18 апреля в 00:25
            Зарема выбрала новое лицо "Спартака".
            морозз
            морозз
            18 апреля в 00:04
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен ответ 311 (раскрыть)
              17 апреля в 23:53
              Идёт подковёрная борьба за второе место ,т.е. ЛЧ...
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ Супервайзер (раскрыть)
              17 апреля в 23:29
                Дмитрий Климович 3
                Дмитрий Климович 3
                17 апреля в 23:26
                Раньше все Спартак тролили
                poodle
                poodle
                17 апреля в 23:20
                  Futurista
                  Futurista
                  17 апреля в 23:08
                  В каждой шутке есть доля шутки, остальное - правда...
                  Супервайзер
                  Супервайзер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
                  17 апреля в 23:00
                  Даже болельщики Локо в шоке от столь наглого судейства.
                  А сравнение нашинских МВД, МЧС с Госдепом, который мешает советскому народу на каждом шагу, политически не корректно)).
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