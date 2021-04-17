«Спартак» пошутил на тему работы VAR после матча «Локомотив» — «Ростов»

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17 апреля 2021, 22:35

Пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере обратилась к аккаунту «Ростова» после матча южан с «Локомотивом» (1:4).

Красно-белые опубликовали видео с Евгением Понасенковым, который произносит фразу: «Там сидят люди в очень серьёзном положении. Они видят то, чего здесь нет. Я к этому отношусь с пониманием». Людей, про которых говорит Понасенков, на видео пометили словом VAR .

«Узнали? Согласны, „Ростов“?» — говорится в подписи к видео.