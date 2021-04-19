Представлен формат проведения Суперлиги Европы

Объявлен формат проведения Европейской Суперлиги, к которой присоединились 12 топ-клубов мира.
- 20 клубов-участников, 15 клубов-основателей (12 из них уже известны) и пять команд, которые будут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона.
- Матчи будут проводиться в середине недели, участники турнира продолжат соревнования в своих национальных лигах, традиционный календарь будет сохранен.
- Начало турнира — в августе, участники будут разбиты на две группы по 10 команд, домашние и выездные матчи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в четвертьфинале.
- Непосредственно до финала команды ожидают двухматчевые игры навылет. Финал состоится в мае на нейтральном поле.
Эти 5 команд откуда будут? Из каждой страны по 1ой? Ну допустим Лестер станет чемпионом АПЛ, им скажут "Го к нам в суперлигу, тока всех сборников выкиньте из команды, ну или можете не выкидывать, но за сборные они играть не будут"
Лестер скажет "Фак ю" Кого брать вместо него? Спартак? так и будут в своём суперболоте болтаться одни и те же клубы, покуда сборники не завершат карьеру, а дальше это будет "Суперлига водокачки"
Эти 5 команд откуда будут? Из каждой страны по 1ой? Ну допустим Лестер станет чемпионом АПЛ, им скажут "Го к нам в суперлигу, тока всех сборников выкиньте из команды, ну или можете не выкидывать, но за сборные они играть не будут"
Лестер скажет "Фак ю" Кого брать вместо него? Спартак? так и будут в своём суперболоте болтаться одни и те же клубы, покуда сборники не завершат карьеру, а дальше это будет "Суперлига водокачки"