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Представлен формат проведения Суперлиги Европы

19 апреля 2021, 08:59

Объявлен формат проведения Европейской Суперлиги, к которой присоединились 12 топ-клубов мира.

  • 20 клубов-участников, 15 клубов-основателей (12 из них уже известны) и пять команд, которые будут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона.
  • Матчи будут проводиться в середине недели, участники турнира продолжат соревнования в своих национальных лигах, традиционный календарь будет сохранен.
  • Начало турнира — в августе, участники будут разбиты на две группы по 10 команд, домашние и выездные матчи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в четвертьфинале.
  • Непосредственно до финала команды ожидают двухматчевые игры навылет. Финал состоится в мае на нейтральном поле.
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Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 15:02
Был представлен нам формат...
ФОР пропал,остался МАТ!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
19 апреля в 12:41
Да не выкинут их успокойся ))) ФИФА не подтвердила санкции, они понимают что футболисты откажутся играть за сборные , потому что клубы это основной доход
Smoke Buddah
Smoke Buddah
19 апреля в 11:26
15 клубов-основателей (12 из них уже известны) и пять команд, которые будут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона
Эти 5 команд откуда будут? Из каждой страны по 1ой? Ну допустим Лестер станет чемпионом АПЛ, им скажут "Го к нам в суперлигу, тока всех сборников выкиньте из команды, ну или можете не выкидывать, но за сборные они играть не будут"
Лестер скажет "Фак ю" Кого брать вместо него? Спартак? так и будут в своём суперболоте болтаться одни и те же клубы, покуда сборники не завершат карьеру, а дальше это будет "Суперлига водокачки"
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 11:12, ред.
Дать этим клубам неделю-две на подтверждения решения, пригрозив исключить клубы из национальных лиг прямо сейчас, при желании возврата в них - возвращать в самый нижний дивизион. Запретить игрокам трудоустроенным в этих клубах играть в любых турнирах УЕФА и ФИФА.
Думаю желание делать суперлиги как рукой снимет))) ахахахха
Elliada
Elliada
19 апреля в 11:00
Тот случай, когда деньги затмевает разум
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 10:23
Как НБА,что-то в этом стиле.
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
19 апреля в 09:31
Так ведь ни к чему хорошему это не приведёт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
19 апреля в 09:24
Чтобы выжить, очевидно же
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
19 апреля в 09:23
Чтобы его продать)...
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 09:04
Зачем выдумывать велосипед ???!!!
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