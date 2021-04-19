«Челси» вслед за «Арсеналом» и МЮ покинул Ассоциацию европейского футбола

Сообщается, что «Челси» покинул Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.
Ранее также стало известно, что ЕСА покинули «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще три английские команды («Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).
Эти создают, а союз европейских футбольных ассоциаций истерит...
Хр.. с ним с УЕФА, Но хочу, чтобы Челси и дальше участвовал в АПЛ, в самой пока еще) интересной лиге.
Как то еще и не верится. Ждем дальнейшего развития событий.
Эти создают, а союз европейских футбольных ассоциаций истерит...
Хр.. с ним с УЕФА, Но хочу, чтобы Челси и дальше участвовал в АПЛ, в самой пока еще) интересной лиге.
Как то еще и не верится. Ждем дальнейшего развития событий.
где-то плюс минус так и хотят Глейзеры и Генри с Кронкой.
футбол? какой н***й футбол - это бизнес детка.
где-то плюс минус так и хотят Глейзеры и Генри с Кронкой.
футбол? какой н***й футбол - это бизнес детка.