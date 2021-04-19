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«Челси» вслед за «Арсеналом» и МЮ покинул Ассоциацию европейского футбола

19 апреля 2021, 14:02

Сообщается, что «Челси» покинул Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.

Ранее также стало известно, что ЕСА покинули «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще три английские команды («Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).

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azkan
azkan
19 апреля в 21:12
Мдааа.. Всё очень быстро случилось. Десятилетиями обсуждали этот вопрос и главными зачинщиками были немцы т.е. Бавария с Хенессом и Беккэнбауэром и БАЦ! за один-два дня всё решили. И без немцев) И началось...
Эти создают, а союз европейских футбольных ассоциаций истерит...
Хр.. с ним с УЕФА, Но хочу, чтобы Челси и дальше участвовал в АПЛ, в самой пока еще) интересной лиге.
Как то еще и не верится. Ждем дальнейшего развития событий.
hoper
hoper
19 апреля в 20:53
Накануне полуфиналов ЛЧ и ЛЕ английские клубы сваливают.Так можно и без финалов еврокубков остаться.Реал,МС и Челси аут, а ПСЖ победитель ЛЧ 2021
dzvinka
dzvinka ответ Karkaz (раскрыть)
19 апреля в 20:44
там будет играть леди гага, а еще будет в перерыве феерверки, и разносчики хотдогов, и будут паузы каждые 10 минут матча, чтобы чавкающие жрачку овощи успевали сбегать по94 и взять еще приколов, ну и селфи поделать, а стадионы лучше сделать сразу внутри торговых центров, чтобы бабло сразу обналичивать, все и со всех.
где-то плюс минус так и хотят Глейзеры и Генри с Кронкой.
футбол? какой н***й футбол - это бизнес детка.
Karkaz
Karkaz
19 апреля в 16:52
Гимн Лиги Чемпионов, почти единственное что напоминало классический футбол, во времена больших денег. И теперь я не знаю, как можно будет смотреть такой коммерческий турнир под названием суперлига. Какие эмоции будет вызвать этот турнир.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 15:48
А вот если не получится!На коленях приползут)))
Ozabot
Ozabot ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
19 апреля в 15:00
Я как-то слухи не очень воспринимал. Думал, какие-то влажные мечты. Но ходили слухи, что «Ливерпулю» именно из-за этих разговоров УЕФА когда-то сделал плотный календарь. И МС то же самое в ЛЧ, вплоть до судейского давления. Возможно, давление было и против «Ювентуса» с кучей необъяснимых пенок в их ворота и закрыванием глаз на нарушения правил против зебр. И может поэтому у «Милана» много пенок, чтобы рассорить два итальянских гранда. В то же время «Милан» явно засудили в ЛЕ против МЮ. Типа, одного купили, а другому показали его место. Но судейство последние годы частенько вызывало вопросы, особенно в важных матчах. Поэтому УЕФА так и надо. Сами превратили ассоциацию в грязную политическую шарашку и теперь пожинают плоды.
протон1
протон1
19 апреля в 14:37
теперь буду смотреть турнир по шахматам в васюках.
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 14:21
лёд тронулся
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 14:15
Пусть играют посмотрим что получится.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 апреля в 14:11
Во время пандемии у многих сносит "крышу". А что, футбольные чинуши - не люди.
Дмитрий Борщев
Дмитрий Борщев
19 апреля в 14:10
Лично для меня больше не существует клубов которые будут участвовать в суперлиги
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Ozabot (раскрыть)
19 апреля в 14:09
это конец света для уефа ) слухи конечно были, но чёт быстро ) интересна будет позиция фифа по этому поводу, по идее все турниры для сборных теряют актуальность )
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 14:07
да, вот это дела )
Ozabot
Ozabot
19 апреля в 14:07
Офигеть! Шесть топовых команд АПЛ. Даже не представляю, как создателям Суперлиги удалось поднять такой дворцовый переворот под носом у чинуш УЕФА.
beefs
beefs
19 апреля в 14:06
началось, что же будет дальше?
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 14:06
Очень рискованно и очень не правильно !!!
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