«Челси» вслед за «Арсеналом» и МЮ покинул Ассоциацию европейского футбола

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19 апреля 2021, 14:02

Сообщается, что «Челси» покинул Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.

Ранее также стало известно, что ЕСА покинули «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще три английские команды («Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).