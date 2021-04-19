ГлавнаяНовости

«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из текущего розыгрыша ЛЧ

19 апреля 2021, 19:54

Член исполкома УЕФА Йеспер Мёллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», скорее всего, будут отстранены от участия в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона.

Причина — клубы пошли против УЕФА, объявив о создании Суперлиги. По мнению Мёллера, решение о дисквалификации опальных клубов может быть принято в ближайшую пятницу.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге.

Все новости
СлухиМарсело назначен наблюдателем на выборах. Он пропустит матч с «Челси»
Вчера, 16:48 Комментарии16
ОфициальноМаксименко и Айртон пропустят матч против «Арсенала»
Вчера, 14:53 Комментарии9
ОфициальноКДК РФС отменил красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»
Вчера, 14:46 Комментарии49
ЭСК РФС оставила в силе дисквалификации Максименко и Айртона
Вчера, 11:48 Комментарии17
Красная карточка защитника «Вест Хэма» Бальбуэна в матче с «Челси» отменена
27 апреля Комментарии4
ОфициальноРФС оставил в силе решение о проведении матча «Локо» на нейтральном поле
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ vastudio (раскрыть)
20 апреля в 19:48
ЗА Реал переживаю. Я против Суперлиги. Но не надо винить клуб в чём-то. Игроки без понятия все о том, что происходит. Это без их участия.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ RomM84 (раскрыть)
20 апреля в 05:52
В каком месте они развиваются ? Они годами стоят на одном месте , и главная их задача это набитие карманов . Развился это Атлетико , будучи середняком в 2000 годах , стал топом к 2021 , вот развитие . А в твоих Баиэ , Аякса и других клубов я не вижу развитие , их задача по дороже продать футболистов и не вбить тем самым себе карманы
Ливерпулище
Ливерпулище ответ RamonCSKA (раскрыть)
20 апреля в 05:48
И все они никуда не растут и годами остаются на своем уровне . Этим клубам не интересно развитие , их цель вырастить игроков на продажу , и набить себе карманы . Возможно с заданием супер лиги Аякс поменяет свою политику , как и другие клубы , дабы попасть туда
Ливерпулище
Ливерпулище ответ batman555 (раскрыть)
20 апреля в 05:45
ДА ТИ что СЁЗНО ? Ну пусть попробуют
batman555
batman555
20 апреля в 01:44
АБРОМОВИЧ,КЛОУН, ТЫ ТОЖЕ В ЭТОМ ЗАМЕШЕН?!
batman555
batman555
20 апреля в 01:43
ИСКЛЮЧИТЕ ИХ
batman555
batman555
20 апреля в 01:42
ЕСЛИ ВСЕ ПРОТИВ,ТО О КАКОЙ СУПЕРЛИГИ ИДЕТ РЕЧЬ! ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ПАУТИНЫ ЭТИ КЛУБЫ! ) КЛОУНАДА В ОБЩЕМ
Валентин Комаров
Валентин Комаров
20 апреля в 01:31
Какая то х****я в мире происходит. Во всем буквально. Думаю начинать ремонт на даче или нет ?
Gelious
Gelious
20 апреля в 00:16
Позор УЕФА
creamboy
creamboy ответ vastudio (раскрыть)
19 апреля в 23:48, ред.
Барселону тоже расформировать? !
Они тоже в суперлиге
vastudio
vastudio ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 23:20
Оооо...я не ошибся) маргарины и старушки топят за своих мафиозных боссов)
vastudio
vastudio ответ Duda Gigolaev Osetin (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 23:19, ред.
    juvenale
    juvenale ответ vastudio (раскрыть)
    19 апреля в 23:12
    juvenale
    juvenale ответ RamonCSKA (раскрыть)
    19 апреля в 23:11, ред.
    занимаются футболом)))закрыли глаза на ффп и шейхов,хотя тех же милан отстраняли от ек,дали чм зимой катару и тд и тп)))
    vastudio
    vastudio
    19 апреля в 23:03
    Челси, пошлите на... этот реал и переца пока не поздно!
    vastudio
    vastudio
    19 апреля в 23:00
    Переца-на кол! Реал расформировать без права участия во всех турнирах на 100 лет!)
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Sexual Harassment (раскрыть)
    19 апреля в 22:28
    ДА, согласен. Конечно УЕФА ничего не выиграет. Она не просто не выиграет, а проиграет, чтобы она не сделала. НО!! НЕ реагировать она тоже не может. Создан прецедент. Юридический, финансовый и т. д. Она не может не реагировать. Она обязана это делать, хотя знает, что шансов НОЛЬ. Это надо было додуматься, чтоб создать такую тупиковую ситуацию. Тупиковую для большинства. Не для тех, кто продавливал это решение. ИМ как раз плевать на разговоры про них. Им плевать, что про них скажут болельщики, подумают игроки. НАМ не должно быть все равно. Нам, в первую очередь. Да, я люблю футбол. Я не претендую на роль великого мыслителя или гуру. Но то, что вижу я, должно быть понятно всем. И уверен, что у всех думающих футболистов--действующих и бывших, мозги не отрафировалаись. ВСе они прекрасно понимают. Все они понимают. Особенно те, кто прошел весь путь в футболе от детских команд и до конца карьеры. ИМ как раз объяснять ничего не надо. Им не надо ничего объяснять. Они все прекрасно понимают. В тысячу раз ЛУЧШЕ чем я. Но повторять, по возможности, те же самые вещи я БУДУ. И писать про них я буду. Насколько хватит времени и возможностей. Потому что к сожалению, все, что осталось, это писать. может будут какие-то флешмобы. Может будут какие-то акции. не знаю. Я буду только за ,если они пройдут. Но для себя считаю нужным это писать. ДА, потому что мне не все равно. Вот представьте себе, вот я такой дурак, что мне не все равно. Потому что эта ситуация ПОКАЗАТЕЛЬНА, очень показательна. Хороший пример жадности и глупости, о котором НАДО НАПИСАТЬ.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Ливерпулище (раскрыть)
    19 апреля в 22:15
    Да что ты привязался к условному батэ, есть куча клубов которые поставляют звезд в топ клубы , в основном Голландия, Португалия , Бельгия и Франция
    И да они живут за счет продажи игроков и участия в ек живут посредствам
    Я например как житель России врядли увижу топ клубы из суперлиги и ты тоже , потому что условный локомотив с ними даже теоретически не встретится
    А ты тут ярый болельщик Ливерпуля готов дальше смотреть это по телевизору
    Да и сильнейшие клубы в ней не участвуют, тотенхэм ,арсенал , милан точно не топ клубы уже
    Надеюсь твой ливер отовсюду исключат, а суперлигой будут править перес и Аньелли , вот где будет коррупция 100%
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
    19 апреля в 22:15
    ДА и я на их место не претендую. Я МАНИЕЙ величия не страдаю. Если я критикую, то не из желанию просто посвистеть. А потому что знаю, что такие "гениальные" инновации ударят по футболистам и по всей недоразваленной еще системе. Пересу сразу надо орден вручить за такую "великую" комбинацию. Честно говорю. ДА Моих мозгов на такое "гениальное" решение не хватило бы. И надеюсь не хватит никогда.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
    19 апреля в 22:09
    Я про себя все написал. Я все про себя знаю. И не претендую А подумал бы я мозгами. На их месте. С их опытом. НЕ МОИМ. С их связями. С их возможностями. КОНЕЧНО Я ДУРАК. А кто же еще. Легче ведь одним заявлением объявить о том, что старой системе конец. Конечно. А поехать договариваться с малыми клубами. А проталкивать реформы через УЕФА. НЕТ. На это надо время тратить. На это надо деньги тратить. Кто будет тратить свое время, чтоб защищать интересы простых болельщиков. ДАЖЕ НЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ. НЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!! Самих игроков!!!! ИГРОКОВ, КОТОРЫХ ОНИ ПОДСТАВИЛИ. Их игроков, которых подставили своим решением. Правильно. ОНИ ДЛЯ НИХ ДУРАКИ. Как и я. НО ОБО МНЕ РЕЧИ ВООБЩЕ НЕ ИДЕТ. Я вообще никто и зовут меня никак. А они выходят умные. ДОЛОМАТЬ старую систему и предложить недоработанную, НЕ доведенную до ума, новую. Да, Я ДУРАК, при таком раскладе. Но я согласен быть ТАКИМ дураком, чтобы не быть ТАКИМ "умным" как те функционеры, которые пошли на эту авантюру.
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    19 апреля в 22:03
    Блеф. Что выиграет УЕФА отстронив топ-клубы из своих турниров? Ни-че-го. Кукиш.
    azkan
    azkan
    19 апреля в 22:03
    Еще и Борис Джонсон пригрозил взыскать с английских клубов суперлигщиков финпомощь оказанным клубам вовремя локдауна.
    Что то очень резкая реакция от УЕФА. По каким правилам это дурацкое решение будет проведено?
    Не нравится мне всё это, ох не нравится(((
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
    19 апреля в 22:02
    И в 98 подарили, чистый гол из метрового офсайда.
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ RomM84 (раскрыть)
    19 апреля в 21:54
    Это все го то твое мнение , которое далека от реальность . Ты просто внушил себе в то во что хочешь верить . Если за клубом стоят болельщики и публика , то он в любом случаи будет существовать . Если есть болельщики значит есть аудитория , если есть аудитория значит и будут спонсоры , будут спонсоры появятся и деньги . Это будет мотивация для остальных попасть в супер лигу , как для команды как и для игроков
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 апреля в 21:52
    Ну да, у них ноль, не то что у тебя, они наверное зря едет свой хлеб) Тебя бы вместо них, ты бы порядок навел🤣🤣🤣
    cska1948
    cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
    19 апреля в 21:50
    Именно этим и закончится эта война!
    RomM84
    RomM84 ответ Ливерпулище (раскрыть)
    19 апреля в 21:48
    Глупости говоришь, именно ща счет таких игр с условныс БАТЭ и развивает футбол жает толчок для молодых игроков и болельщиков всех возрастов, а вот ьакая дига говорит о том что эти 28 лучших все дальше и дальше юудут отрываться от реальности и в итог будет нхл в худшем его проявлении где коррупция выйдет на новый уровень а весь остальной футбол деградирует. Такие самобытные команды как Аякс или Брюгге просто умрут... Но вам то что, футбол давно перестал быть игрой для масс а стал бизнесом
    Ислам0926
    Ислам0926
    19 апреля в 21:44
    Богатые Клубы Хотят стать еще богаче и это приведет к тому что они будут диктовать условия всему футбольному миру по моему мнению Пересу когец его остранят пожизненно
    NileCroco
    NileCroco
    19 апреля в 21:44
    И победителем ЛЧ автоматически станет ПСЖ. Не самый плохой исход как таковой, но УЕФА в своей истерике не стоит доводить до абсурда - там уже новый формат ЛЧ и без того клинический.
    Анд-м
    Анд-м
    19 апреля в 21:32
    Я думаю дадут доиграть, а там последуют дисквалификации
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100