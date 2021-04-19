«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из текущего розыгрыша ЛЧ

Член исполкома УЕФА Йеспер Мёллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», скорее всего, будут отстранены от участия в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона.
Причина — клубы пошли против УЕФА, объявив о создании Суперлиги. По мнению Мёллера, решение о дисквалификации опальных клубов может быть принято в ближайшую пятницу.
Ранее сообщалось, что УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге.
Весеннее обострение на фоне пандемии. Клубы забегали от того, что миллионы евро, отданные за Погба, Роналду и др. себя не оправдали. Угроза банкротства.
Ну да, я против Суперлиги. Всех смутьянов и зачинщиков - сослать в Сибирь. ПСЖ без игр объявить обладателем Кубка чемпионов!
Весеннее обострение на фоне пандемии. Клубы забегали от того, что миллионы евро, отданные за Погба, Роналду и др. себя не оправдали. Угроза банкротства.
Ну да, я против Суперлиги. Всех смутьянов и зачинщиков - сослать в Сибирь. ПСЖ без игр объявить обладателем Кубка чемпионов!