«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» могут исключить из текущего розыгрыша ЛЧ

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19 апреля 2021, 19:54

Член исполкома УЕФА Йеспер Мёллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», скорее всего, будут отстранены от участия в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона.

Причина — клубы пошли против УЕФА , объявив о создании Суперлиги. По мнению Мёллера, решение о дисквалификации опальных клубов может быть принято в ближайшую пятницу.