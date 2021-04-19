В Англии запретят клубам-основателям Суперлиги покупать иностранных игроков

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что правительство сделает всё, чтобы остановить создание Суперлиги.
Английским клубам-основателям данного турнира (МЮ, «Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэму» и «Арсеналу») правительство планирует запретить осуществлять трансферы иностранных футболистов, если Суперлига начнет действовать.
Ранее сообщалось, что УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге.
В том и суть, что владельци этих нескольких клубов почему то подумали что фан-база это уже как их безликий актив - но может оказаться совсем не так. Я был в твитере Ливерпуля - там готовы распять Генри прямо сейчас))) ахаха
хотя мнение толпы конечно изменчиво.
В том и суть, что владельци этих нескольких клубов почему то подумали что фан-база это уже как их безликий актив - но может оказаться совсем не так. Я был в твитере Ливерпуля - там готовы распять Генри прямо сейчас))) ахаха
хотя мнение толпы конечно изменчиво.
Министерство культуры Великобритании обьявит футбол национальным культурным достоянием страны, и е***т юридический запрет нескольким клубам на их хозяйственную деятельность в сфере футбола как таковую - что наносит вред культурному наследию страны)))
Ну либо тем прийдется поделиться баблом))) ахахаха
Министерство культуры Великобритании обьявит футбол национальным культурным достоянием страны, и е***т юридический запрет нескольким клубам на их хозяйственную деятельность в сфере футбола как таковую - что наносит вред культурному наследию страны)))
Ну либо тем прийдется поделиться баблом))) ахахаха
лестер вест хэм эвертон и лидс в ЛЧ.......от АПЛ........мечта для малых клубов.)))))) так что пускай мешки валят.
лестер вест хэм эвертон и лидс в ЛЧ.......от АПЛ........мечта для малых клубов.)))))) так что пускай мешки валят.
Прикол, если МС станет чемпионом АПЛ, ФА планирует аннулировать. Также с другими чемпами, кто связан с СЛ.
Прикол, если МС станет чемпионом АПЛ, ФА планирует аннулировать. Также с другими чемпами, кто связан с СЛ.