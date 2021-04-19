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В Англии запретят клубам-основателям Суперлиги покупать иностранных игроков

19 апреля 2021, 19:38

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что правительство сделает всё, чтобы остановить создание Суперлиги.

Английским клубам-основателям данного турнира (МЮ, «Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэму» и «Арсеналу») правительство планирует запретить осуществлять трансферы иностранных футболистов, если Суперлига начнет действовать.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
20 апреля в 06:42
Футбол вне политики? Ну ну. Тогда уж ради честности запретите шейхам и Абрамовичам покупать английские клубы. Пусть владельцами будут местные. Тогда посмотрим как они смогут покупать дорогих игроков и платить им непомерно высокие зарплаты. 😀
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 03:52
Даже в англии понимают, что суперлига это утопия.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
19 апреля в 22:29
Разворошили гнездо. Министр культуры запел…
sash71
sash71
19 апреля в 22:17
В уставах ФИФА/УЕФА чётко прописано....футбол вне политики. Так что государство(ва) может постоять на тротуаре и просто посмотреть на происходящее.
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 22:05
Поддерживаю решение.
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 21:31
Спорт вне политики, говорили они 😏
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 21:28
Это можно все провернуть в офшоре..
Илья85
Илья85 ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 21:10
Думаю те,кто смог заработать миллионы знают как манипулировать толпой. Там где есть большие деньги ,там не обходится без политики,бриты не попрут против большого брата,а те в свою очередь ,не дадут своих в обиду. А если в общем ,то скорее всего ,все договорятся . Мне так кажется
dzvinka
dzvinka ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 21:02, ред.
ты заходил смотрел эту фанбазу? Там уже забор Энфилда шатают, там не терпилы как в некоторых странах, не будем называть.
В том и суть, что владельци этих нескольких клубов почему то подумали что фан-база это уже как их безликий актив - но может оказаться совсем не так. Я был в твитере Ливерпуля - там готовы распять Генри прямо сейчас))) ахаха
хотя мнение толпы конечно изменчиво.
Илья85
Илья85 ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 20:52
Американцы имеют влияние на бритов. А если футбол их национально-ккльтурное достояние,то как осиальеые им польщуютсч по своему усмотрению? Фан база этих клубов огромна,чтобы взять и просто запретить им играть в футбол,только потому ,что министр культуры там что-то придумал .
Илья85
Илья85 ответ cska1948 (раскрыть)
19 апреля в 20:46
Так это может вылиться в не малые проблемы . А если переходы внутри англии ?
Viduka
Viduka ответ DXTK (раскрыть)
19 апреля в 20:43
Отличный расклад:)
DXTK
DXTK ответ allemz (раскрыть)
19 апреля в 20:40
уефа вам мешало обыграть монако лион тоттенхэм до этого???!!! в ЛЧ....)))))))
dzvinka
dzvinka ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 20:38
чьи деньги? одни американци берут в долг денег у других американцев, предлагая в качестве расчета выкачать и сжеть европейский футбол... в этом им нашлись весьма ожидаеммые помощьники - парочку продажных мошенников в лице без пяти минут банкротов барсы и реала, барыга леви, и шарлатан аньелли.

Министерство культуры Великобритании обьявит футбол национальным культурным достоянием страны, и е***т юридический запрет нескольким клубам на их хозяйственную деятельность в сфере футбола как таковую - что наносит вред культурному наследию страны)))
Ну либо тем прийдется поделиться баблом))) ахахаха
DXTK
DXTK ответ Viduka (раскрыть)
19 апреля в 20:38
при таком раскладе Лидс может попасть в ЛЧ, как тебе такая новость............

лестер вест хэм эвертон и лидс в ЛЧ.......от АПЛ........мечта для малых клубов.)))))) так что пускай мешки валят.
cska1948
cska1948 ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 20:29
А кто, как не правительственные чиновники выдают рабочую визу, да и вообще, визу на въезд в страну?
Андрей Дырин
Андрей Дырин
19 апреля в 20:27
Все будут в Будапеште играть)))
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
19 апреля в 20:26, ред.
Заколебала коррупционная УЕФА, давили на МС постоянно, делали козлом отпущения во многих ситуациях типо с контрактами несовершеннолетних игроков, ФФП и т.д., когда этим собственно многие клубы занимались. Причем ПСЖ не трогали, Баварию с молодняком тоже не осуждали, много примеров с разными клубами. Не забывай, что в УЕФА сидят куча немцев, связанных с Баварией и катарские деньги Нассера в Европе с выгодными проектами.

Прикол, если МС станет чемпионом АПЛ, ФА планирует аннулировать. Также с другими чемпами, кто связан с СЛ.
pomor45
pomor45
19 апреля в 20:23
Вот эта мера очень действенная.
Илья85
Илья85 ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 20:19
И давайте не забывать,чьи деньги и интересы крутятся в этой СЛ
Илья85
Илья85 ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 20:18, ред.
Всегда есть контрдействия ,не думаю ,что им захочется переводить это в полит . плоскость. Есть ещё варианты с арендами, из команд апл
Илья85
Илья85
19 апреля в 20:13
А если это трансфер из англиских клубов?
dzvinka
dzvinka ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 20:12
полно способов, было бы желание: от тупо не выдачи разрешений на работу в Великобритании игрокам или общего запрата на работу не гражданам UK, аж до персональных санкций конкретным юридическим лицам - клубам.
Илья85
Илья85
19 апреля в 20:11
Это может выливается в политическую фигню
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 20:11
Без объяснения причины!
Илья85
Илья85 ответ Viduka (раскрыть)
19 апреля в 20:10
Основание?
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
19 апреля в 20:10
Интересно, а зачем всё это владельцам МанСити? С деньгами проблем нет, с трофеями - тоже, еще и долгожданная ЛЧ как никогда близка.
Viduka
Viduka ответ Илья85 (раскрыть)
19 апреля в 20:02
Визы не выдадут и всё.
Илья85
Илья85
19 апреля в 20:00
Интересно ,а как они могут запретить трансферы?
allemz
allemz
19 апреля в 19:46
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