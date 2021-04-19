В Англии запретят клубам-основателям Суперлиги покупать иностранных игроков

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19 апреля 2021, 19:38

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что правительство сделает всё, чтобы остановить создание Суперлиги.

Английским клубам-основателям данного турнира ( МЮ , «Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэму» и «Арсеналу») правительство планирует запретить осуществлять трансферы иностранных футболистов, если Суперлига начнет действовать.