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Английским клубам-основателям Суперлиги придётся покинуть АПЛ

19 апреля 2021, 19:49

Английские клубы-основатели Суперлиги (МЮ, «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси») будут вынуждены покинуть АПЛ, если новый турнир начнёт действовать.

В регламенте АПЛ существует пункт «L9», в котором указано, что клубам не разрешается играть в каких-либо соревнованиях, кроме тех, которые перечислены в данном пункте (местные турниры плюс ЛЧ и ЛЕ).

Суперлига не входит в данный список, поэтому, сыграв матч в данном турнире, клуб автоматически получит отстранение от дальнейшего участия в чемпионате Англии.

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shur
shur ответ Василий Корнечук (раскрыть)
20 апреля в 07:53
...."Пусть будет так..."
Александр Рябов
Александр Рябов
20 апреля в 03:14
Сейчас денюжку в АПЛ занесут, а пункты юристы растолкуют правильно, и перепишут всё как нужно. Думаете это только в России так желается? Это капитализм -это нормально.
batman555
batman555
20 апреля в 00:37
ЛЧ, ЛЕ-ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БРЕД
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
20 апреля в 00:19
Василий,опять ты прав,Супер лига не убьет футбол а наоборот это прогресс футбола и будет очень интересно особенно для нас болельщиков.
Вся эта интрига вокруг миллиардов которые крутится между мошенниками ФИФА И УЕФА и ничего более.
Будет жесткая борьба,но раз босс Перес во главе и поддерживает США,значит супер лига будет и это отлично.
Мне кажется скоро ФИФА И УЕФА расформируют и на их место будет что то другое.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 23:36
Ладно. Извините. Я не буду отписывать и писать дальше свои сочинения. По сотому кругу. Я сегодня и так перебрал свою НОРМУ на этом сайте в тысячу раз по комментариям. Все. Сейчас все обрадуются, что я оставлю наконец-то сайт. Перес не Перес, а а для сайта будет праздник. Наконец-то мой поток сознания, "мудрого" как вы говорите, закончится.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 апреля в 23:31
Ставьте мне дизлайки лучше, если возможность есть. Так чтоб, так сказать, уравновесить баланс. А таких "мудрых" как я не много и не мало, как и всех остальных. Это как в анекдоте про городских сумасшедших.
Ислам0926
Ислам0926 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 23:31
Ты жил за границей? Поживи потом расскажешь!
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 апреля в 23:22
по вашему я "перемудрил" Это еще мягко говоря. Нет, если есть возможность, время и день - можно писать. пока такая короткая возможность есть. Грязью я никого не поливаю, никого не унижаю и на роль мудреца не претендую от слова совсем!
mp5
mp5
19 апреля в 23:22
Вперед, давай Суперлигу! В самолеты, электричество и айфоны тоже никто не верил)
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 23:12, ред.
НХЛ НБА это турниры со своей спецификой. Я не претендую на то, что мое мнение правильно. Вообще не претендую . может все наоборот. Может мое мнение чушь. НО!!!!! Как я это понимаю НХЛ И НБА это лиги включающие в себя инфраструктуру двух стран. ДВУХ СТРАН!!! США и Канады. Эти две страны тесно связаны друг с другом. Фактически выступают как одно государство. Европейский футбол--это история НЕ про одно государства, НЕ про два. Это много государств. А в случае с топ чемпионатами их минимум пять. А можно добавить сюда еще как минимум Португалию и пару клубов из других чемпионатов. Тут нет такого монолита. Тут разные федерации футбола. Может я ошибаюсь, может я вообще не прав и субъективен и т. д. Но мне все-таки кажется, что это не прогресс футбола. Это можно назвать в крайнем случае прогрессом кредитно-финансовых схем и организаций, но не футбола. Ладно. У каждого свое мнение. И это прекрасно, что нет одинаковых мнений. Так может быть и должно быть. И дело не в том, что мне хочется поумничать или сделать умный вид. Нет. Просто то, что я вижу вот так на раз два не делается. Для меня это прафанация. Я считаю, что это НЕ профессионально, вот так выходить и заявлять про Лигу. Я надеюсь, что я крупно ошибаюсь и суперлига не убьет футбол.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 23:04
Верное решение
Rattlehead
Rattlehead ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:47, ред.
А какой может быть интерес, если Суперлига еще не стартовала, а среди болельщиков уже растет волна протеста, в том числе среди фанатов команд-основателей?
Без эгиды футбол лишится всей своей организации и будет представлять из себя неконтролируемый хаос.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Rattlehead (раскрыть)
19 апреля в 22:36
Ну они просто переедут в США и будут играть в МЛС )))
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Rattlehead (раскрыть)
19 апреля в 22:36
Я тоже хочу в это верить. Присоединяюсь к вашему желанию. Но дело в том, что у меня какой никакой есть опыт по жизни за плечами. И в принципе я вижу наперед, как можно дальше провести эту ситуацию. Может я окажусь не прав. Пусть я окажусь не прав. Пусть все мои слова окажутся ересью. Пусть будет так. Но пока мне кажется, что топ клубы продавят это решение. Опять повторю, это не означает, что слабой и безвольной УЕФА надо сдаться. Нет. Бороться надо. Но это, так скажем, ради престижа. Чтоб совсем не выглядела неприлично КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ футбольная организация
Rattlehead
Rattlehead ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:29
Лиги как-нибудь переживут и вырастят новых топов, благо интересных команд предостаточно.
Суперлига же, ярко выстрелив на старте, быстро потухнет и перестанет приносить участникам обещанные барыши. Ломануться обратно, да поздно будет. А эгида дает всё, что есть в профессиональном футболе.
cska1948
cska1948 ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 22:29
А разве у иностранцев есть ПРАВО на труд в другом государстве? Разве Англия меня или вас ОБЯЗАНА трудоустраивать?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Rattlehead (раскрыть)
19 апреля в 22:25
Скоро придет время,и супер лига будет в почете и чиновники будут другие,которые будут поддерживать эту лигу,тогда и ты будешь писать за супер лигу,а сейчас просто модно выспупать против лиги за то,что большинство против,но побеждает всегда сплоченное меншинство.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 22:22
Нет Василий я не смеюсь,я серьезно оцениваю вашу мудрость,такие как вы редкость,повезло вашей жене и вашим соседям и нам тут,так как вы тут с нами.
juvenale
juvenale ответ cska1948 (раскрыть)
19 апреля в 22:18
это все разговоры и как они ограничат право человека на труд
juvenale
juvenale ответ Ислам0926 (раскрыть)
19 апреля в 22:17
слава богу,что я не в России)
Rattlehead
Rattlehead ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 апреля в 21:56
Во-первых, Великобритания в ЕС не входит, а во-вторых, соревнования для лучших клубов Европы уже давно созданы и называются Лига Чемпионов и Лига Европы. Раз они хотят независимости от ФИФА и УЕФА, то на здоровье, но за это придется заплатить цену в виде бана во всех турнирах под эгидами данных организаций, включающих национальные первенства, еврокубки и турниры сборных, а также с рядом других санкций.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ironigor (раскрыть)
19 апреля в 21:44
Я подозреваю, что у них бочки нет. А вот как сделать так, чтоб не потерять лицо и откатать назад ситуацию, я не представляю. Это же надо было додуматься до такого. Выставить себя клоунами. Лучшие команды Европы. Чего добились. Ничего. Подставили своих же футболистов и болельщиков. Они под ударом в первую очередь. Перес сильно не пострадает, куда бы ситуация не повернулась.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 21:41, ред.
Всё правильно, у каждого должна быть своя песочница !!! Не хотите с нами , играйте сами !!! Всё равно вас надолго не хватит 🚫 !!! Прект 💰 требует вливаний , а где их взять если бочка одна .
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
19 апреля в 21:41
ВЫ смеетесь. Я просто рано постарел. А за свое невежество каждый заплатит. Я в первую очередь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
19 апреля в 21:38
Василий,смотрю ты человек мудрый,серьезный и тебя тут раньше не было,таких как ты тут не хватает,пиши больше!
Бен Зопилой
Бен Зопилой
19 апреля в 21:34
Тут можно ответить только созданием супер-дупер-лиги-колбаса-на веревочке овца!
Ливерпуль, извини, просто к слову пришлось :)))
cska1948
cska1948 ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 21:34
"Английским клубам-основателям данного турнира (МЮ, «Ливерпулю», «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэму» и «Арсеналу») правительство планирует запретить осуществлять трансферы иностранных футболистов, если Суперлига начнет действовать."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1252284/manchester-siti-tottenhem
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Видимо вы пропустили эту новость.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Rattlehead (раскрыть)
19 апреля в 21:33
Это Европейский Союз,как одно государство.
Вопрос тебе,почему есть высшие лиги,1е,2е итд в разных лигах?
Так же и в Евросоюзе должно быть и высшая-супер лига.
Организаторы этой лиги правильно делают,но в эту лигу не должны попадать команды не из ЕС.Россия тоже создадут супер лигу чемпионами Казахстана,Армении,Таджикистиана итд,так как у них СНГ союз.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 21:14
Ливерпулище
Ливерпулище ответ juvenale (раскрыть)
19 апреля в 21:11
Да все это чушь , никого они не смогут исключить не из Италии не из Англии . Просто история ,перед неменуемым крахом
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