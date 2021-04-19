Английским клубам-основателям Суперлиги придётся покинуть АПЛ

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19 апреля 2021, 19:49

Английские клубы-основатели Суперлиги ( МЮ , «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси») будут вынуждены покинуть АПЛ , если новый турнир начнёт действовать.

В регламенте АПЛ существует пункт «L9», в котором указано, что клубам не разрешается играть в каких-либо соревнованиях, кроме тех, которые перечислены в данном пункте (местные турниры плюс ЛЧ и ЛЕ ).

Суперлига не входит в данный список, поэтому, сыграв матч в данном турнире, клуб автоматически получит отстранение от дальнейшего участия в чемпионате Англии.