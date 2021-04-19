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Клубы и игроки Суперлиги будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА

19 апреля 2021, 08:46

УЕФА будет вводить санкции для клубов и футболистов, решивших принять участие в Европейской Суперлиге. Ранее 12 клубов подтвердили свое участие в новом турнире.

«Любой клуб и игрок, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА, европейского или международного уровня», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА журналист Николо Шира в твиттере.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
sash71
sash71
19 апреля в 22:42
Вот как выглядит картина победителей и финалистов с момента основания турнира "Кубок Чемпионов" в последствии реформированного в турнир "Лига Чемпионов УЕФА". По совокупности побед ТОП клубы которые создали сегодняшнюю "Суперлигу" как крутились с самого начала так по сей день и крутятся в призёрах.
No problems
No problems ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 16:47
Эт конечно хорошо, лицезреть такое,если только высшие чины футбола не забанят эту их хитропопую аферу.
Недовольных ооочень много будет.
Короче как по мне так п******,лишь б трансляции эти (если все же этафера пройдет),тож не забанили)).
Пустой телик смотреть нет желания.
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 16:15
Ничего не получится. Пытаются только запугать рядовых игроков
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
19 апреля в 15:38
Почему Псж и Баварии нету
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ SonicStar (раскрыть)
19 апреля в 15:14
Получаются все лиги всех стран надоели другу внитри страны?
На супер лигу будут смотреть с интересом а обычные лиги потеряют интерес наподобие второй лиги России
Azq_D_Qiutman
Azq_D_Qiutman
19 апреля в 14:58, ред.
Нет, а почему все должны быть под боком у уефа. С чего это вдруг. Хотят лигу, пусть играют. Лол, в чем проблема. Они сами так хотят. Разрешение у уефа спрашивать ещё надо? Эти 12 клубов могут положить огромный болт на клоунов в виде уефа потому что они и есть футбол,а уефа пусть занимаются своими делами. Их не должно е9ать в каком турнире будут играть команды которым по 100 лет история насчитывает, и за них болеет половина всех болельщиков мира если не больше. Это уефа должно плясать вокруг клубов а не наоборот. Это революция товарищи. Может к херам все сломается, вся эта алчная система, и люди начнут играть за цвета своей футболки а не за миллиарды. Перес с аньели красавцы, так и надо решать вопросы. Жаль берлускони постарел, патрон бы навёл там суету движение =)) бесят эти уефа фифа. чемпионаты мира арабам продают вместо того чтоб подарить праздник какой нибудь футбольный стране, игроков и болельщиков вообще не уважают.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
19 апреля в 14:26
Ёперный театр, я только проснулся, а они тут уже футбол сломали.
MIvan
MIvan ответ Serg_Diamond (раскрыть)
19 апреля в 14:26
Пойдут и туда и туда...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ SonicStar (раскрыть)
19 апреля в 13:57
А я и думаю, почему Вилков может закончить карьеру в РПЛ... А он к Суперлиге готовится)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
19 апреля в 13:55, ред.
а где французские шейхи?
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 13:53, ред.
скажу откровенно, я считаю фифу и куефу - коррупционными помойками.
Но любой турнир без спортивного принципа формирования вертикали - это уже не спорт вообще.
В современном футболе и так всего 15% спорта осталось, а в этой суперлиге спорта будет ровно 0%. Это тупой цирк будет, впрочем именно этого и хотели барса с реалом и юве с одной стороны, и алчные к деньгам американские владельцы МЮ и Ливерпуля к ним же еврей леви.
Но Уефа сама доигралась, сама продавала жеребьевки, закрывала глаза на купленных судей, закрывала глаза на нарушения Фэир-плей - все это спускали с рук богатым, и не удивительно что эти богатые в один прекрасный день решили - а зачем нам вообще эта куефа, мы и сами цирком управлять не против.
Была бы Уефа без коррупции и со строгими правилами, нормальным распредилением денег для всех, верховенством спортивного принципа над финансовым, и жосткими наказаниями для богачей которые нарушают - всего этого бы не было.
Надо было при первых же нарушениях фэир-плей тупо уничтожать эти богатые клубы по одному - тупо гасить на исключения из соревнований на годы - и тогда ничего этого возможно бы не было, мажорам просто было бы не выгодно играть в эту игру. А так заигрались.
Куефа сама дала этому случится, так что я их не поддерживаю, но и суперлига с неспортивным принципом формирования мне н***й не нужна. Я буду смотреть Чемпионшип.
dzvinka
dzvinka ответ -Хостинский- (раскрыть)
19 апреля в 13:50
ты не понял, суть всей этой супер_помойки в том, чтобы никто никуда не вылетал, это тупо закрытый кружок камеди-клаб, одни и теже туши будут просто развлекать толпу как в цирке, спортивная составляющая похер*на напрочь, просто цирк и околофутбольщина и косить бабло - все.
Nazi
Nazi
19 апреля в 13:47
И вообще, чем они там думают ослы эдакие, при чем игроки? Разве игроки принимаю решение играть в СуперЛиге или нет? Есть же предел кретинизму???!
Nazi
Nazi
19 апреля в 13:45
Если будет так, то Франция на Евро 2021 выйдет с 5-ым составом.. Ведь все топы играют в клубах заговорщиках :(
vinjard
vinjard ответ SonicStar (раскрыть)
19 апреля в 13:41
Теперь из-за топ-клубов игрок который стоил Лямов 30, сейчас 100 минимум.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
19 апреля в 13:10
А немецких, французских, голландских клубов нет..
Funny_Smailik
Funny_Smailik
19 апреля в 13:08, ред.
Как говорил Дим Юрич будучи ментом, ему начальник говорил: "Если не знаешь в чем мотив, думай - деньги, не ошибешься". Так и тут, думаю УЕФА и ФИФА лишние большие деньги сами гребли, ну и клубы подумали - а не послать ли нам их на хрен (растение) и самим грести бабки (деньги). Так и сделали, а правильно это или нет, не нам судить, а участникам. 😀
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ vastudio (раскрыть)
19 апреля в 12:32
Но, несмотря на результаты, болельщиков у этих клубов меньше не стало
pomor45
pomor45
19 апреля в 12:32
Напугали корову сеном. Им, кроме своей СЛ ничего и не нужно. Лучших игроков они будут скупать оптом и в розницу без всяких ФФП и все с большой охотой будут им их продавать. Как сейчас все игроки стремятся попасть в НХЛ и НБА, даже в убогую КХЛ, так и тут будет. Со временем СЛ разовьётся в какую-нибудь НФЛ, или НФА, а УЕФА и ФИФА останутся с носом,. Видят это отчётливо, поэтому так и ощетинились
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ SonicStar (раскрыть)
19 апреля в 12:29
А что плохого для простых болельщиков в том, что эти клубы будут играть и в Cуперлиге и в ЛЧ? А откуда УЕФА берет деньги? Она их сама зарабатывает? Может они торгуют нефтью или золотом? Это деньги спонсоров, суммы от продажи прав на телетрансляции и торговли сопутствующими товарами. Они - спекулянты.
vastudio
vastudio
19 апреля в 12:28
Переса пожизненно(хотя сколько там осталось) дисквалифицировать ,Реал расформировать . Только так))
vastudio
vastudio
19 апреля в 12:26
Евро 2020 тоже накрывается, как я понял?)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 12:26
Самое интересное и было в ЛЧ как условные армейцы Реалы и МС ушатывали.....
vastudio
vastudio
19 апреля в 12:24
И шо теперь Мбаппе с Неймаром будут делать?)))
David Young
David Young ответ vastudio (раскрыть)
19 апреля в 12:18
Будут решать сильные футбольного мира. То есть те же самые люди что решили что Суперлига является хорошей идеей.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
19 апреля в 12:18
    vastudio
    vastudio ответ David Young (раскрыть)
    19 апреля в 12:17
    Вот это и напрягает, что нет ротации, а только дань уважению прошлым заслугам))) Кто будет решать достоин тот-же Наполи играть там , или нет? Хотя бы был квотный принцип по странам-например 3-4 первые команды по итогам сезона. А так ,ХЗ что)))
    David Young
    David Young ответ vastudio (раскрыть)
    19 апреля в 12:14
    Тут уже изначально того спортивного принципа что есть сейчас в чемпионатах стран, то есть повышения и понижения в разных дивизионах, не будет, во всяком случае не в таком виде как сейчас в чемпионатах большинства стран мира, будут, вероятно, решения по включению и исключению из Суперлиги ввиду тех или иных причин, например финансовых.
    vastudio
    vastudio ответ David Young (раскрыть)
    19 апреля в 12:12
    А кому -то перспективному будет отказано в повышении?))) Т.е лузеров искусственно поднимать, а другие хорошие команды-топить?))
    vastudio
    vastudio ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    19 апреля в 12:10
    Громкие вывески далеко не всегда подтверждаются соответствующей игрой. Этот сезон -тому доказательство почти во всех чемпионатах.
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