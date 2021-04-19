Клубы и игроки Суперлиги будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА

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19 апреля 2021, 08:46

УЕФА будет вводить санкции для клубов и футболистов, решивших принять участие в Европейской Суперлиге. Ранее 12 клубов подтвердили свое участие в новом турнире.

«Любой клуб и игрок, участвующие в Суперлиге, будут отстранены от всех соревнований УЕФА и ФИФА , европейского или международного уровня», — цитирует сообщение пресс-службы УЕФА журналист Николо Шира в твиттере.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».