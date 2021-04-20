Селюк: «Аплодирую хозяевам клубов, создавшим Суперлигу»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк одобрил решение 12 топ-клубов Европы создать Суперлигу.

Аплодирую хозяевам клубов, которые создали Суперлигу. В отличие от многих чиновников, сидящих на зарплатах и думающих, как украсть, они знают, как зарабатывать деньги, умеют это делать. Однако что-то новое, прогрессивное всегда отталкивается. И мы видим, что большинство чиновников, лиг, футболистов, комментаторов отторгают затею, говорят, что это авантюра. Какая авантюра? Это лига, которая принесёт огромные прибыли её участникам. Что в этом плохого?

Как быть остальным? Учиться, работать, повышать мастерство и стараться попасть в пятёрку команд, которые каждый год будут меняться в Сурперлиге. Я уверен, что со временем турнир расширится. Можно будет приглашать, например, лучшую команду Китая или России. Но Россия пока выиграла один международный матч в этом сезоне, так чего приглашать-то?

Не означает ли это, что болельщик ЦСКА , живущий в Москве, больше никогда не увидит матчей своей команды с грандами Европы? Нет, это не так. Просто-напросто болельщик ЦСКА перестанет говорить о том, что наши паспортисты лучше, а будет требовать от руководителей клубов, чтобы набирали не по принципу «у кого какой паспорт», а по принципу «какой футболист сильнее».

Создание Суперлиги приведёт к определённым процессам в чемпионатах. Начнётся движение, и будут приняты новые законы в регламенте, которые помогут развитию футбола. Говорите, не пригласили «Зенит»? Для этого надо немножко играть, но, возможно, чемпион России будет приглашаться в Суперлигу в квоте пяти команд, которые планируется ежегодно менять. Просто попасть в квоту будет сложнее, для этого надо будет серьёзно работать.