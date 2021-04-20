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Селюк: «Аплодирую хозяевам клубов, создавшим Суперлигу»

20 апреля 2021, 07:24

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк одобрил решение 12 топ-клубов Европы создать Суперлигу.

Аплодирую хозяевам клубов, которые создали Суперлигу. В отличие от многих чиновников, сидящих на зарплатах и думающих, как украсть, они знают, как зарабатывать деньги, умеют это делать. Однако что-то новое, прогрессивное всегда отталкивается. И мы видим, что большинство чиновников, лиг, футболистов, комментаторов отторгают затею, говорят, что это авантюра. Какая авантюра? Это лига, которая принесёт огромные прибыли её участникам. Что в этом плохого?

Как быть остальным? Учиться, работать, повышать мастерство и стараться попасть в пятёрку команд, которые каждый год будут меняться в Сурперлиге. Я уверен, что со временем турнир расширится. Можно будет приглашать, например, лучшую команду Китая или России. Но Россия пока выиграла один международный матч в этом сезоне, так чего приглашать-то?

Не означает ли это, что болельщик ЦСКА, живущий в Москве, больше никогда не увидит матчей своей команды с грандами Европы? Нет, это не так. Просто-напросто болельщик ЦСКА перестанет говорить о том, что наши паспортисты лучше, а будет требовать от руководителей клубов, чтобы набирали не по принципу «у кого какой паспорт», а по принципу «какой футболист сильнее».

Создание Суперлиги приведёт к определённым процессам в чемпионатах. Начнётся движение, и будут приняты новые законы в регламенте, которые помогут развитию футбола. Говорите, не пригласили «Зенит»? Для этого надо немножко играть, но, возможно, чемпион России будет приглашаться в Суперлигу в квоте пяти команд, которые планируется ежегодно менять. Просто попасть в квоту будет сложнее, для этого надо будет серьёзно работать.

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Все комментарии
vastudio
vastudio ответ RamonCSKA (раскрыть)
20 апреля в 11:42
Конечно, если посмотреть кто продвигал эту шнягу,два самых мафиозных клуба-маргарин и старушка. Образцы честности и порядочности)))) Одни ЛЧ покупают, вторые свою Серию А)
vastudio
vastudio
20 апреля в 11:40
Что с селюка взять, селюк он и в Африке селюк))
galem72
galem72
20 апреля в 11:26
Слишком громко селюк расхлопался "отцам-основателям". Его чёрное золото никому не упёрлось в этой лиге. ))
ssmith589
ssmith589
20 апреля в 09:13
"Это лига, которая принесёт огромные прибыли её участникам."
С этим как раз всё ясно сразу. Все вокруг недоумевают ПРИ ЧЁМ ТУТ ФУТБОЛ?
RamonCSKA
RamonCSKA
20 апреля в 09:07
Как обычно , кто о чем а селюк о своих неграх
Гогуа поднимет уровень российского футбола на международный уровень
Я думаю супер лига полузакрытый клуб участников во главе с Пересом, будет настолько коррумпирован , что при уефа и не снилось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 08:27
Он думает что за его неграми очередь выстроится команд из суперлиги...
hazardfan
hazardfan
20 апреля в 08:25
Согласен с ним полностью, хоть и не люблю агентов)) Суперлига это вызов УЕФА, которые считают себя монополистами и единственным центром силы. Пандемия ускорила этот процесс, значит так нужно было
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 08:23
С подопечными Селюка в Суперлигу тоже будет пролезть тяжеловато, а вот конкуренцию поднять для отечественных футболистов местного разлива не мешало бы - говорят помогает для развития.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 07:44
Я тоже им хлопаю в ладоши!
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