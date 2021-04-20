Джикия: «Для нас важна каждая игра. Надеемся достойно завершить сезон!»

Капитан «Спартака» опубликовал пост в своем инстаграме, прокомментировав разгромное домашнее поражение от «Уфы» (0:3) в 26-м туре РПЛ .

Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идём дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!