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Джикия: «Для нас важна каждая игра. Надеемся достойно завершить сезон!»

20 апреля 2021, 04:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опубликовал пост в своем инстаграме, прокомментировав разгромное домашнее поражение от «Уфы» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идём дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!

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Все комментарии
makkie
makkie
20 апреля в 10:53
Для нас важна каждая игра.
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С Уфой этого заметно не было.
Вышли мячик попинать и сопернику уйму шансов подарить.
Ни разу не видел, чтобы защита Спартака так играла... разве что с Зенитом было нечто подобное.
LOpp
LOpp
20 апреля в 10:43
важность игры нужно доказывать на поле, а не в Инстаграме
ДСА
ДСА
20 апреля в 09:01
Две важные игры проиграли подряд.
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 08:53
Рано фк " СПАРТАК " в Евро Лигу при такой игре и расскладу мечтать..
Romkurch
Romkurch
20 апреля в 06:47
Пока все идет по плану, продолжать в том же духе.
ABir
ABir
20 апреля в 06:00
В матче с Уфой это было особенно заметно
Эдмон
Эдмон
20 апреля в 05:47
два последних матчах вы играли безвольно
mortid
mortid
20 апреля в 04:59
Достойно это как? на пятом месте? Как можно было так всё про94, да ещё с какой-то Уфой?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 апреля в 04:30
Проиграть дома Уфе не солидно.
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