Джикия: «Для нас важна каждая игра. Надеемся достойно завершить сезон!»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия опубликовал пост в своем инстаграме, прокомментировав разгромное домашнее поражение от «Уфы» (0:3) в 26-м туре РПЛ.
Для нас важна каждая игра. Мы все живые люди и переживаем, как и наши болельщики, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех, но мы идём дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!
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С Уфой этого заметно не было.
Вышли мячик попинать и сопернику уйму шансов подарить.
Ни разу не видел, чтобы защита Спартака так играла... разве что с Зенитом было нечто подобное.
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С Уфой этого заметно не было.
Вышли мячик попинать и сопернику уйму шансов подарить.
Ни разу не видел, чтобы защита Спартака так играла... разве что с Зенитом было нечто подобное.