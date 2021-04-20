Пономарёв о Суперлиге: «Да кто станет их смотреть? Кому они нужны?»

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о создании Суперлиги, основателями которой стали 12 топ-клубов Европы.
Это глупость несусветная будет. Да кто станет их смотреть? Кому они нужны? Никакого интереса не будет. Интересно, когда низшая или средняя команда выигрывает у гранда — это интрига, это сюрприз, это ажиотаж. А тут они будут вариться в собственном соку, всё время одни и те же играют, и никто не будет вылетать из этой лиги. Какой тогда в этом смысл? Есть и другой момент: болельщики не самых топовых команд будут лишены возможности увидеть у себя в городе команду-гранд.
Думаю, ФИФА и УЕФА не допустят этого безобразия. А если и будет запущен этот турнир, то просуществует недолго: максимум год. Президент УЕФА Чеферин думает об исключении этих команд из Лиги чемпионов — и правильно. И оштрафовать хорошо ещё надо. Наверняка футболистам, которые собираются играть в этом турнире, не позволят участвовать на чемпионатах мира и Европы. Так что эта Суперлига — пустая затея.
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Я даже слов таких не знаю! И думаю, что я далеко не одинок в этом.
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Я даже слов таких не знаю! И думаю, что я далеко не одинок в этом.
Все сознательные граждане и партийные работники ! Днём ! Все днём !
А ночью ...тайком , злостно за закрытыми шторками вместе с Голосом Америки и Дойче Велле пособники империализма и предатели отечественного футбола... Тьфу !
Тьфу на них !!!
Все сознательные граждане и партийные работники ! Днём ! Все днём !
А ночью ...тайком , злостно за закрытыми шторками вместе с Голосом Америки и Дойче Велле пособники империализма и предатели отечественного футбола... Тьфу !
Тьфу на них !!!