Пономарёв о Суперлиге: «Да кто станет их смотреть? Кому они нужны?»

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о создании Суперлиги, основателями которой стали 12 топ-клубов Европы.

Это глупость несусветная будет. Да кто станет их смотреть? Кому они нужны? Никакого интереса не будет. Интересно, когда низшая или средняя команда выигрывает у гранда — это интрига, это сюрприз, это ажиотаж. А тут они будут вариться в собственном соку, всё время одни и те же играют, и никто не будет вылетать из этой лиги. Какой тогда в этом смысл? Есть и другой момент: болельщики не самых топовых команд будут лишены возможности увидеть у себя в городе команду-гранд.