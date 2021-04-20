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Пономарёв о Суперлиге: «Да кто станет их смотреть? Кому они нужны?»

20 апреля 2021, 07:58

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал новость о создании Суперлиги, основателями которой стали 12 топ-клубов Европы.

Это глупость несусветная будет. Да кто станет их смотреть? Кому они нужны? Никакого интереса не будет. Интересно, когда низшая или средняя команда выигрывает у гранда — это интрига, это сюрприз, это ажиотаж. А тут они будут вариться в собственном соку, всё время одни и те же играют, и никто не будет вылетать из этой лиги. Какой тогда в этом смысл? Есть и другой момент: болельщики не самых топовых команд будут лишены возможности увидеть у себя в городе команду-гранд.

Думаю, ФИФА и УЕФА не допустят этого безобразия. А если и будет запущен этот турнир, то просуществует недолго: максимум год. Президент УЕФА Чеферин думает об исключении этих команд из Лиги чемпионов — и правильно. И оштрафовать хорошо ещё надо. Наверняка футболистам, которые собираются играть в этом турнире, не позволят участвовать на чемпионатах мира и Европы. Так что эта Суперлига — пустая затея.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hazardfan (раскрыть)
20 апреля в 11:13
Те подписные цены, что в Европе считаются нормальные, у нас неподьемны для массовового зрителя.
cska1948
cska1948 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 11:03
В каждом Правиле есть исключения. Вы как раз то самое исключение из общего Правила. Я на Соккере более десяти лет и знаю, что абсолютное большинство соккерчан предпочитают смотреть футбол НАХАЛЯВУ,
cska1948
cska1948 ответ hazardfan (раскрыть)
20 апреля в 10:58
Лет десять-двенадцать назад весь Соккер изнылся, что за просмотр РПЛ в те годы надо было платить АЖ 149 рублей в месяц! На сегодня платный канал "Матч Премьер", показывающий ВСЕ матчи РПЛ, стоит 299 рублей в месяц! Сколько будет стоить Суперлига? Думаю, что 500 рублей в МЕСЯЦ, а не в ГОД будет недостаточно за это удовольствие. Если люди не хотят платить 149 рублей, то ГОРАЗДО большие деньги, даже за супер-гупер лигу они также не захотят платить!
hazardfan
hazardfan ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 10:38
ну я думаю для любителя футбола 500 рублей в год не будут проблемой. В общем поживём-увидим. Думаю всё будет доступно и реформа пойдёт на пользу
cska1948
cska1948 ответ hazardfan (раскрыть)
20 апреля в 10:32
"стриминговые сервисы"
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Я даже слов таких не знаю! И думаю, что я далеко не одинок в этом.
hazardfan
hazardfan ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 10:27
я имею несколько подписок на стриминговые сервисы, отношусь к этому нормально. В частности на футбол подписок не имею, так как смотрю стримы через интернет
1_DEIVID
1_DEIVID ответ cska1948 (раскрыть)
20 апреля в 10:07
Я 1000 в месяц за спутниковое нтв+ плачу, а также 2999 в год за окко. Для меня футбол стоит того.
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 апреля в 09:48
У нас, любители футбола, не хотят платить 299 рублей в месяц за РПЛ, а в своё время и 149 рублей платить НЕ хотели! Суперлига будет В РАЗЫ дороже! Так что её увидят далеко не все, кто сейчас за неё голосует руками и ногами!
cska1948
cska1948 ответ hazardfan (раскрыть)
20 апреля в 09:42
Скажите, вы платите за просмотр каналов "Матч Премьер"," Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3"?
hazardfan
hazardfan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 09:20
Не переживайте, за НБА и НХЛ много просят??? Всё будет нормально, стриминговые сервисы, глыбы бизнеса это возьмут на себя. Думаю по деньгам прирост в подписках не превысит 30% от нынешних цен. Давайте просто понаблюдаем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 08:55
ЛЧ тем и интересна что на высоких стадиях случаются матчи уровня Манчестер Сити-ПСЖ. В Новой лиге такие матчи будут каждый день. Кому это будет интересное и как быстро надоест - вопрос времени. Понятно, что боссам интереснее заботиться о своём кармане, чем о зрителях, но зрители им это не простят. Дай и руководители и функционеры ФИФА и УЕФА тоже...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hazardfan (раскрыть)
20 апреля в 08:55
Начнём с того, что "все смотреть" не будут. По той причине, что стоимость ТВ пула будет по карману лишь очень и очень богатым. Они и затеяли это, тк существующие доходы от ЛЧ и ТВ им показались малыми. Продажа ТВ прав одна из статей дохода в европейском футболе. Нам не потянуть такую цену.
Roman73
Roman73
20 апреля в 08:49
Кому нужна суперлига ? Все будут смотреть ЦСКА -Тамбов , а не Реал -Ювентус !
Все сознательные граждане и партийные работники ! Днём ! Все днём !
А ночью ...тайком , злостно за закрытыми шторками вместе с Голосом Америки и Дойче Велле пособники империализма и предатели отечественного футбола... Тьфу !
Тьфу на них !!!
hazardfan
hazardfan
20 апреля в 08:37
Суперлига это новая ЛЧ, только интереснее. От чемпионатов никто не отказывался. Федерациям стоило бы прислушаться к учредителям нового турнира. А если федерации их не поддержат, то сами убьют футбол. Насчёт слов Пономарёва: все будут смотреть Суперлигу, а Пономарёв пусть смотрит РФПЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 08:25
Покажите кто-нибудь Пономареву статистику просмотра финалов Лиги Чемпионов - пусть успокоится.
david-48
david-48
20 апреля в 08:22
Госпади, что он несет? Дайте уже деду таблетки...
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 08:12
Что пустая затея это точно.
chyastism
chyastism
20 апреля в 08:01
Сутки уже все только и говорят о Суперлиге, а тут находится человек, заявляющий, что матчи никто не будет смотреть. Если бы промолчал - подкрепил бы свою позицию делами, а открыл рот, то сам же в числе первых и будешь смотреть.
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