14 клубов АПЛ выступили против создания Суперлиги

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление относительно создания Суперлиги, где будут участвовать 6 клубов из АПЛ .

Премьер-лига вместе с ФА встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги. Присутствовавшие на встрече 14 клубов единогласно и решительно отвергли планы проведения такого соревнования.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с её правилами. Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА , ФА , EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в данном соревновании, немедленно прекратить своё участие в Суперлиге.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, оказанную на этой неделе в этом важном вопросе.