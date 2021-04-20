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14 клубов АПЛ выступили против создания Суперлиги

20 апреля 2021, 17:23

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала заявление относительно создания Суперлиги, где будут участвовать 6 клубов из АПЛ.

Премьер-лига вместе с ФА встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги. Присутствовавшие на встрече 14 клубов единогласно и решительно отвергли планы проведения такого соревнования.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с её правилами. Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в данном соревновании, немедленно прекратить своё участие в Суперлиге.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, оказанную на этой неделе в этом важном вопросе.

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dzvinka
dzvinka
20 апреля в 20:38
деды из ФА могут подна94 даже шейху Мансуру, уж поверьте.
DXTK
DXTK
20 апреля в 19:55
все правильно........ люди которые любят апл какая она есть и весь английский футбол никогда не будет за авантюры и создание каких то супер лиг.........

PS я как болельщик Ттх и барселоны которые хотят там играть против такого...........
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:27
Вот более нюменее адекватный отпор.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 18:10
Любыми путями надо остановить Переса и компанию
ДСА
ДСА
20 апреля в 18:08
Тут все сходится: всего 6 ЗА.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 17:33
На всех фронтах жмут!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 17:32, ред.
Вот и всё, вот и всё. Всё что нажито не посильным трудом !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 17:31
Еще не начали , а кирдык суперлиге уже наступает.
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 17:30
Да, тяжко будет это протолкнуть
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