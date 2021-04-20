Один клуб из АПЛ рассматривает возможность выхода из Суперлиги

1618923013

20 апреля 2021, 15:50

По данным источника, один из английских клубов рассматривает возможность выхода из состава участников Европейской Суперлиги из-за негативной реакции со стороны болельщиков.

Сообщается, что руководство одного из английских клубов провело экстренное совещание в связи с большим количеством негативных отзывов фанатов из-за создания Суперлиги.

Напомним, что в основу Суперлиги входят следующие английские клубы: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».