Один клуб из АПЛ рассматривает возможность выхода из Суперлиги

По данным источника, один из английских клубов рассматривает возможность выхода из состава участников Европейской Суперлиги из-за негативной реакции со стороны болельщиков.
Сообщается, что руководство одного из английских клубов провело экстренное совещание в связи с большим количеством негативных отзывов фанатов из-за создания Суперлиги.
Напомним, что в основу Суперлиги входят следующие английские клубы: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».
Источник оказался не в состоянии идентифицировать представителей данного клуба. Они в масках на совещание прибыли, да ещё собрались в дешёвом шл...ом мотеле, что бы никто ничего не заподозрил.
Источник оказался не в состоянии идентифицировать представителей данного клуба. Они в масках на совещание прибыли, да ещё собрались в дешёвом шл...ом мотеле, что бы никто ничего не заподозрил.
По данным источника...
Один из клубов...
По данным источника...
Один из клубов...