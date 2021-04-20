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Один клуб из АПЛ рассматривает возможность выхода из Суперлиги

20 апреля 2021, 15:50

По данным источника, один из английских клубов рассматривает возможность выхода из состава участников Европейской Суперлиги из-за негативной реакции со стороны болельщиков.

Сообщается, что руководство одного из английских клубов провело экстренное совещание в связи с большим количеством негативных отзывов фанатов из-за создания Суперлиги.

Напомним, что в основу Суперлиги входят следующие английские клубы: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
20 апреля в 21:28
всё таки если быть объективным,то суперлига турнир сомнительного характера. Предположим,что эти клубы не будут заблоченны,тогда как им проводить эти турниры,где к Чемпионату и Евролиги добавится ещё и СуперЛига,предположим что на внутренние кубки эти клубы "забьют", выпуская академию? Тренеры топ-клубов итак жалуютсяна такой плотный график.в частности в АПЛе,а тут ещё доп нагрузка. Насколько хватит финансировать этот турнир? А рефери - их тоже забанит Уефа и Фифа? И если в ЛЧ и ЛЕ в принципе любой клуб имеет шанс попасть,то в СЛ попадают чисто коммерческие клубы,к примеру Шахтёр Зенит Зальцбург, Рома,Порту практически не имеют шансов. А вот Барса и Реал в каком бы состояние не находились, даже находясь в середине чемпионата,будут завсегдатаями. Ну и потом кроме коммерческого вливания,дополнительная возможность зарабатывать на ставках,как букам,так и клубам и самому организатору.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
20 апреля в 21:08
Похоже это все-таки Челси ФК.
dzvinka
dzvinka
20 апреля в 20:19
ну это явно не Кронке))) ахахаха
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 19:09
Нельзя выйти из того,что пока объявлено организационно,но состав участников не определён,как и регламент турнира банды 12-ти.
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 18:01
Потихоньку понимают ,что натворили
Мessi 10
Мessi 10
20 апреля в 17:14
Ливер 100%.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 апреля в 16:53
вероятно МЮ, все в инсте и твиттере пишут стоп суперлиге
beefs
beefs
20 апреля в 16:23
Началось, и в Лиге не все в порядке...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 16:20
Предположу, что команда с этого стадиона:
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 16:12
Хипишь подняли игроки МЮ , значит это он !!!
DXTK
DXTK
20 апреля в 16:10
ливерпуль первый сдался)))))
LOpp
LOpp
20 апреля в 16:10
все, наигрались?))
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 16:05
Ахахахаха
Источник оказался не в состоянии идентифицировать представителей данного клуба. Они в масках на совещание прибыли, да ещё собрались в дешёвом шл...ом мотеле, что бы никто ничего не заподозрил.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 16:00
А ещё нас ждёт новый формат ЛЧ, который просто редкостная дрянь.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 15:59
Если всё-таки суперлиги Переса не будет, то я с удовольствием посмотрю как тут будут переобуваться из-за создания суперлиги Чефирина.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 15:58
Скоро все обратно вернутся.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 15:54
Тут вообще нет никакой конкретики.
По данным источника...
Один из клубов...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:54
Не все лиги одинаково полезны.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 15:53
Вот и заднюю начали включать, как я и предполагал.
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