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Вилков: «Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями»

21 апреля 2021, 11:46

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё отстранение от работы в РПЛ.

Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота.

Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, – это невыносимо. Это просто травля!

Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей (мусорную свалку в башкирском селе назвали именем воронежского арбитра Владимира Москалёва). Разве это нормально?

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
21 апреля в 16:39
Закидайте меня камнями, я уже своё урвал....Надо одну из свалок назвать "вилковской". Судейство в РПЛ отстой, а он что-то ещё квакает...Продажные убийцы российского футбола...
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:25
Ты знаешь, Миша... Так и хочется это сделать! Ничего, возмездие рано или поздно тебя настигнет.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
21 апреля в 16:17
А лучше членами резиновыми аххах
valt134
valt134
21 апреля в 16:16
Овно заговорило... Какие мы, оказывается, честные... Дайте мне самый большой булыжник и канистру с бензином. Сделаю из него Жанну Д’Арк...
петр сидоров
петр сидоров
21 апреля в 16:00
    oFANATo
    oFANATo
    21 апреля в 15:29
    Награда нашла своего героя.....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 апреля в 14:58
    Судьи у нас судят предвзято, не могу сказать, что взяточники так как сам им взятки не предлагал и никто их не ловил, но например безбородов в интервью заявил, что да у меня есть любимая команда но сейчас не скажу какая, думаю, что за клуб за который болеет безбородов знают все.
    За адекватность
    За адекватность
    21 апреля в 14:44
    Судейская доля.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    21 апреля в 14:37
    А можно 96ами?!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 апреля в 14:25
    На что насвистел, то и получил.
    Mustаng
    Mustаng
    21 апреля в 14:15
    Так если бы умели качественно выполнять свою работу, то и вопросов не было, а то судите в одни ворота !При всем при этом судьи у нас ещё неприкосновенные, должна быть ответственность и для них.
    Over 9000
    Over 9000
    21 апреля в 14:11
    ленивая собака??? ты сам блин собака навертел делов что вся страна тебя проклинает. почему не в тюрьме??
    пол-лиги, в том числе ЦСКА, спартак, динамо, ростов благодарность выписали главе судей за то что он тебя выпер!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 апреля в 13:54
    что заслужили то и получайте)))) нужно было раньше думать о репутации и футболе.а у вас одно бабло в голове)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    21 апреля в 13:52
    Сам Вилков не принимает таких решений и по сему закидывать не будем))
    Сп62
    Сп62
    21 апреля в 13:52
    Никогда не считал, что судейство у нас предвзято. А вот о профессионализме судей надо всти речь. При нынешних системах помощи судьям можно избегать большинства ошибок(особенно результативных) связавшись с судьями на ВАР и оперативно разрешить спорную ситуацию. Но из-за упрямства, а может быть амбиций многие судьи игнорируют такие возможности и тем самым выносят несправедливые решения. К таким судьям можно отнести и Вилкова. А профессиональную пригодность арбитров нужно определять по полученным оценкам. Важно, чтоб оценки выставляли независимые и достойные лица. Вот за этим и должен следить Ашот и его служба, если они хотят добиться положительного результата.
    Добряк
    Добряк
    21 апреля в 13:35
    Вроде ленивая собака как раз высказывалась...
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    21 апреля в 13:25
    в древности не просто закидывали камнями, сначала сбрасывали в канаву
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    21 апреля в 13:09
    Вот такая система. Немного тронешь зашатается. Пару таких судей и система должна быстро строчить объявления, что они работают. Создают видимость бурной деятельности.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    21 апреля в 13:06
    Камнями ? Хм. Легко хочешь отделаться ,продажный ты наш ! В честь тебя назовём улицу красных фонарей ! Улица Вилкова . Звучит ? Бульвар Левникова . Тупик Казарцева . Проспект Хачатурянца . Лапочкино поле . Блин , города не хватит ...! ))))
    морозз
    морозз
    21 апреля в 13:05
    Ну не пачками же долларов в тебя кидать, конечно камнями и побольше которые!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Гриша Гриша (раскрыть)
    21 апреля в 12:56
    А в Сев. Корее его бы съели вместе с его собакой !
    berda2003
    berda2003
    21 апреля в 12:43
    "Дайте пацанам поработать спокойно...." - сказал вор в законе вилков с погонялом Котлета.
    zooveterinar
    zooveterinar
    21 апреля в 12:30
    Мы его зарежем совсем не больно, как в фильме!!!
    Futurista
    Futurista
    21 апреля в 12:21, ред.
    "Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить." (C)...

    Знал ведь на что шел)...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 апреля в 12:21
    Удивляюсь ...
    Кто же довел до такого состояния уважаемых судей ?
    А что раньше по другому было ? Пока что ничего не изменилось, кроме как у Вилкова .
    Ну на виллу в Италии он успел заработать, теперь смело может эмигрировать на Родину, так что дайте подзаработать на домик в Италии и другим пацанам !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 апреля в 12:21
    Нам под таким соусом подали Вилкова, будто бы он сам для себя так матчи судил. Там все серьёзно, и люди за ним серьёзные стоят
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    21 апреля в 12:15
    В Китае так бы и сделали а точнее просто бы шлёпнули
    beefs
    beefs
    21 апреля в 12:14
    чего заслужили то и получили, ты, первый остальные на выход...
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    21 апреля в 12:13
    судить тебя надо по законам РФ, но можно и камнями.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    21 апреля в 12:13
    Я свое заработал, дайте пацанам заработать спокойно!
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