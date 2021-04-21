Степашин надеется, что «Динамо» выполнит задачу на сезон

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21 апреля 2021, 11:11

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассчитывает на то, что поставленная перед московским клубом задача на сезон будет выполнена.

Давайте вернемся к вопросу об оценке результатов команды после матча с ЦСКА (в последнем туре чемпионата России — прим.). Очень рассчитываю, что задача, которую поставили перед «Динамо» (попасть в Лигу Европы — прим.), будет выполнена. При Шварце игроки раскрылись. Желаю ему удачи.

Также Степашин рассказал о том, как будет проходить усиление состава команды.

[Константин] Тюкавин и [Арсен] Захарян у нас неплохо провели все матчи после молодежного первенства. Другое дело, что надо, конечно, и укреплять команду, чтобы у нас было несколько сильных, мощных и взрослых игроков. Я знаю, что сейчас селекционная служба над этим работает. Почему зимой не было трансферов? Мы уже один раз ошиблись. Если покупать кого-то, то это должен быть сильный игрок, что и будет сделано в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Динамо» работает над укреплением состава.