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Степашин надеется, что «Динамо» выполнит задачу на сезон

21 апреля 2021, 11:11

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассчитывает на то, что поставленная перед московским клубом задача на сезон будет выполнена.

Давайте вернемся к вопросу об оценке результатов команды после матча с ЦСКА (в последнем туре чемпионата России — прим.). Очень рассчитываю, что задача, которую поставили перед «Динамо» (попасть в Лигу Европы — прим.), будет выполнена.

При Шварце игроки раскрылись. Желаю ему удачи.

Также Степашин рассказал о том, как будет проходить усиление состава команды.

[Константин] Тюкавин и [Арсен] Захарян у нас неплохо провели все матчи после молодежного первенства. Другое дело, что надо, конечно, и укреплять команду, чтобы у нас было несколько сильных, мощных и взрослых игроков. Я знаю, что сейчас селекционная служба над этим работает.

Почему зимой не было трансферов? Мы уже один раз ошиблись. Если покупать кого-то, то это должен быть сильный игрок, что и будет сделано в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Динамо» работает над укреплением состава.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
21 апреля в 15:14, ред.
Доброго Здоровья, Анатолий!
В нынешней ситуации, когда периферийные лидеры(Краснодар и Ростов) практически сошли с дистанции и остался лишь один Рубин, для окончательного распределения мест в РПЛ может не обойтись без вмешательства столичного админресурса.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
21 апреля в 13:57
Прыгнуть выше головы. Вот на это и рассчитывает Степашин.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 12:12
А готовы ли они к Лиге Европы?
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 12:11
Последнее время в СМИ не скупятся на похвалу в адрес фк Динамо, но всё это может быстро закончится. В отличии от того же Локомотива команда Шварца играет крайне нестабильно и до сих пор нет чёткого рисунка игры, всё держится на индивидуальных действиях отдельных игроков. К тому же одну возможность попасть в Европу через завоевание Кубка страны москвичи уже с треском провалили, проиграв команде из ФНЛ. Остаётся шанс пробиться через регулярный чемпионат, но сделать это будет крайне сложно. Сегодня на три места дающие право играть осенью в Европе претендуют шесть команд. Молодым динамовцам потребуется прыгнуть выше головы, чтобы в оставшихся четырёх поединках, в трёх из которых их ждут прямые конкуренты Рубин, Локомотив и ЦСКА, набрать максимальное количество очков, иначе ожиданиям Степашина не суждено будет сбыться.
alexamit
alexamit
21 апреля в 11:55
Ну да-задача не вылететь в ФНЛ. Играют через пень-колоду-одна игра просто блеск,а три-сплошное уныние.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 11:23
Сейчас приятно смотреть на игру динамиков.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 11:15
Динамо становится очень симпатичный клуб !!!
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