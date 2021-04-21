Колосков: «Я предрекал развал Суперлиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приостановку создания Европейской Суперлиги.
Я это предрекал. С поправкой, что в этом сезоне не будет Суперлиги, а в итоге ее вообще ликвидировали. Для меня это абсолютно естественно и понятно. Все эти популистские рассуждения в духе — «Надо спасать европейский футбол! Он умрет! Нужно больше денег в знак солидарности!» — были для непосвященных людей.
На самом деле, лига образовывалась клубами банкротами. Тот же «Реал» задолжал миллиарды евро, они с легендой клуба Рамосом не могут новый контракт подписать. И понятно, что эти люди хотели с помощью развала европейского футбола покрыть свои долги и немножко подзаработать. Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро раскусили.
Повлияла также жесткая позиция национальных ассоциаций и нашей Премьер-Лиги, в том числе. Массовые негодования привели к тому, что лига самоликвидировалась. Это была уже третья попытка создать Суперлигу. Две из них провалились еще во времена моего членства в исполкоме УЕФА, у нынешней — такая же судьба, как и у предыдущих.
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Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро подкупили. Деньжат подкинули, урвав у послушных и бедных.
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Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро подкупили. Деньжат подкинули, урвав у послушных и бедных.
даже Боярского не стали слушать
даже Боярского не стали слушать
АХАХАХАХА
Нашу РПЛ бы вообще никто не спросил. Нам только подстраиваться бы пришлось под других.
АХАХАХАХА
Нашу РПЛ бы вообще никто не спросил. Нам только подстраиваться бы пришлось под других.