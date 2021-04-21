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Колосков: «Я предрекал развал Суперлиги»

21 апреля 2021, 10:37

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приостановку создания Европейской Суперлиги.

Я это предрекал. С поправкой, что в этом сезоне не будет Суперлиги, а в итоге ее вообще ликвидировали. Для меня это абсолютно естественно и понятно. Все эти популистские рассуждения в духе — «Надо спасать европейский футбол! Он умрет! Нужно больше денег в знак солидарности!» — были для непосвященных людей.

На самом деле, лига образовывалась клубами банкротами. Тот же «Реал» задолжал миллиарды евро, они с легендой клуба Рамосом не могут новый контракт подписать. И понятно, что эти люди хотели с помощью развала европейского футбола покрыть свои долги и немножко подзаработать. Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро раскусили.

Повлияла также жесткая позиция национальных ассоциаций и нашей Премьер-Лиги, в том числе. Массовые негодования привели к тому, что лига самоликвидировалась. Это была уже третья попытка создать Суперлигу. Две из них провалились еще во времена моего членства в исполкоме УЕФА, у нынешней — такая же судьба, как и у предыдущих.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 12:14
А вот у нас РФС самоликвидироваться не собирается, а российский футбол все равно разваливается. Парадокс, однако)))))
pomor45
pomor45
21 апреля в 12:00
Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро раскусили.
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Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро подкупили. Деньжат подкинули, урвав у послушных и бедных.
112910415
112910415
21 апреля в 11:33
мнение РПЛ было решающим !
даже Боярского не стали слушать
galem72
galem72
21 апреля в 11:30, ред.
Мнение колоска и позиция убогой рпл такие же "авторитетные" и "значимые" , как "влияние" ярославского Шинника на морские приливы.
1_DEIVID
1_DEIVID
21 апреля в 11:20
Повлияла также жесткая позиция национальных ассоциаций и нашей Премьер-Лиги, в том числе.

АХАХАХАХА

Нашу РПЛ бы вообще никто не спросил. Нам только подстраиваться бы пришлось под других.
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 11:07
Колосков: "Я развалил уже третью Суперлигу."
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 11:04
Нельзя развалить то,что не построено! Это был мятеж,а как известно-"Мятеж не может кончиться удачей,в противном случае его зовут иначе"."Простая истина" С.Я.Маршак(перевод эпиграммы Дж.Харрингтона "Об измене").
drug01
drug01
21 апреля в 11:03
Рано ещё говорить это....
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 10:52
Это было и без Колоскова ясно.
cska1948
cska1948
21 апреля в 10:43
Изначально было ясно, что ФИФА и УЕФА к делёжке футбольного пирога никогда и ни кого не допустят!
Baggio R.
Baggio R.
21 апреля в 10:39
Так вот кто виноват в развале Суперлиги, накаркал)
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