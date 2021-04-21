Колосков: «Я предрекал развал Суперлиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал приостановку создания Европейской Суперлиги.

Я это предрекал. С поправкой, что в этом сезоне не будет Суперлиги, а в итоге ее вообще ликвидировали. Для меня это абсолютно естественно и понятно. Все эти популистские рассуждения в духе — «Надо спасать европейский футбол! Он умрет! Нужно больше денег в знак солидарности!» — были для непосвященных людей.

На самом деле, лига образовывалась клубами банкротами. Тот же «Реал» задолжал миллиарды евро, они с легендой клуба Рамосом не могут новый контракт подписать. И понятно, что эти люди хотели с помощью развала европейского футбола покрыть свои долги и немножко подзаработать. Слава богу, что УЕФА и ФИФА их быстро раскусили.