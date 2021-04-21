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Корниленко: «Думаю, с „Ахматом“ будет интересная игра»

21 апреля 2021, 08:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко порассуждал о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Ахмата».

Мы все понимаем, что это важная игра, самая важная. Мы в команде договорились перед сезоном, что для нас каждый следующий матч самый важный. А когда это полуфинал Кубка России, он важен вдвойне. Понимаем всю ответственность за результат и готовимся к игре в Грозном в боевом настрое. Какого-то акцента на турнире не было, поскольку в ФНЛ тоже нет шапкозакидательских настроений. Понимаем, что несмотря на лидерство «Крыльев Советов», задача по выходу в РПЛ еще не решена. Поэтому идем от игры к игре. Каждая следующая встреча для нас как финал. Все футболисты и тренерский состав относятся к сопернику с уважением. Думаю, с «Ахматом» будет интересная игра.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 09:31
"Мы будем играть против них в футбол прямо на стадионе."
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 09:10
Ахмату эта победа зачем ?
В грозный никого не пустят, их в Европу тоже не пустят.
Пусть победит сильнейший - Крылья Советов ( Самара )
Там и Зль-стадио новый - Сохуар вмещает 45 000 зрителей.
ДСА
ДСА
21 апреля в 08:53
Ахмат все же посильнее будет.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 08:52
Команды почти равные так что игра ожидается интересная.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 08:45
Удачи Крыльям, хороши в этом сезоне...
beefs
beefs
21 апреля в 08:39
Да уж, трудно будет это точно, но это полуфинал кубка, он этого стоит...
shlomo
shlomo
21 апреля в 08:32
Удачи вам крылья!!!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 08:30
Особо тяжело, что матч будет проходить в Грозном, а "Ахмат" очень уж нацелен на этот самый кубок, особенно с учетом возникших финансовых проблем, но тем не менее, "Крылья", вперед!
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