Корниленко: «Думаю, с „Ахматом“ будет интересная игра»

Спортивный директор «Крыльев Советов» порассуждал о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России против «Ахмата».

Мы все понимаем, что это важная игра, самая важная. Мы в команде договорились перед сезоном, что для нас каждый следующий матч самый важный. А когда это полуфинал Кубка России, он важен вдвойне. Понимаем всю ответственность за результат и готовимся к игре в Грозном в боевом настрое. Какого-то акцента на турнире не было, поскольку в ФНЛ тоже нет шапкозакидательских настроений. Понимаем, что несмотря на лидерство «Крыльев Советов», задача по выходу в РПЛ еще не решена. Поэтому идем от игры к игре. Каждая следующая встреча для нас как финал. Все футболисты и тренерский состав относятся к сопернику с уважением. Думаю, с «Ахматом» будет интересная игра.