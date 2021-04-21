Аньелли признал, что Суперлига не может существовать без клубов из АПЛ

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что Суперлига не может существовать в задуманном виде без клубов-участников из АПЛ.
Недавно стало известно, что клубы АПЛ приняли решение покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.
Ранее Аньелли утверждал, что Суперлига продолжит свое развитие, однако, как стало позже известно, данное интервью было взято до того момента, когда появилась новость, что клубы АПЛ покидают турнир.
В сегодняшнем интервью для Reuters Андреа обрушился критикой на УЕФА и ФИФА, заявив, что никто бы не столкнулся ни с какими экономическими рисками. Патрон «Ювентуса» отметил, что без английских клубов Суперлига более не сможет развиваться. Также Аньелли подчеркнул, что до сих пор убежден в целесообразности создания Европейской Суперлиги.
Денег им дадите и будет у вас в суперлиге обладатель лиги чемпионов английский) Профит)
Денег им дадите и будет у вас в суперлиге обладатель лиги чемпионов английский) Профит)
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