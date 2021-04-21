Аньелли признал, что Суперлига не может существовать без клубов из АПЛ

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21 апреля 2021, 12:33

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что Суперлига не может существовать в задуманном виде без клубов-участников из АПЛ .

Недавно стало известно, что клубы АПЛ приняли решение покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.

Ранее Аньелли утверждал, что Суперлига продолжит свое развитие, однако, как стало позже известно, данное интервью было взято до того момента, когда появилась новость, что клубы АПЛ покидают турнир.