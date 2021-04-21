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Аньелли признал, что Суперлига не может существовать без клубов из АПЛ

21 апреля 2021, 12:33

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признал, что Суперлига не может существовать в задуманном виде без клубов-участников из АПЛ.

Недавно стало известно, что клубы АПЛ приняли решение покинуть проект по созданию Европейской Суперлиги.

Ранее Аньелли утверждал, что Суперлига продолжит свое развитие, однако, как стало позже известно, данное интервью было взято до того момента, когда появилась новость, что клубы АПЛ покидают турнир.

В сегодняшнем интервью для Reuters Андреа обрушился критикой на УЕФА и ФИФА, заявив, что никто бы не столкнулся ни с какими экономическими рисками. Патрон «Ювентуса» отметил, что без английских клубов Суперлига более не сможет развиваться. Также Аньелли подчеркнул, что до сих пор убежден в целесообразности создания Европейской Суперлиги.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 17:54
На пенсию,хорёк!
112910415
112910415
21 апреля в 17:24
уйдут в подполье, станут готовить новое выступление
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:18
Андреа уже посчитал сколько он заработает на этом проекте и потому никак не успокоться, что не дали нагреть руки.
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Smoke Buddah (раскрыть)
21 апреля в 14:49
могли бы созвониться и с Эвертоном - 9 кратный чемпион Англии или с Астон Виллой - 7 кратный чемпион Англии. ну или с тем же Сандерлендом , который на сегодняшний день хоть и находится в чемпионшипе, тем не менее является 6 кратным чемпионом Англии ! как и МС и Челси))
LOpp
LOpp
21 апреля в 13:59
хотели старушку Англию на деньги по иметь
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 13:50
жаль )) хотелось бы посмотреть на новую лигу))
zooveterinar
zooveterinar
21 апреля в 13:46
Впереводе,это означает так, не могут обойтись без арабских шейхов!!! Скорее, ведь были времена помнится, как уефа недопускали годами на евро кубки, этих ,из апл. причина понятная была,но нетак давно,фаны англицкие запустили кирпич в стекло автобуса, где находился сам мисье зидан!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 13:40
Клоун, а ещё недавно радовался какой то там победе в проплаченном Пересом мадридском суде.
Beekeeper
Beekeeper
21 апреля в 13:36
Ну всё, не успела супер лига начаться как уже закончилась, ну и слава богу.
Василий 50
Василий 50
21 апреля в 13:25
И что дальше?
Smoke Buddah
Smoke Buddah
21 апреля в 13:22
Глупый, позови Нотингем Форрест! У них история покруче, чем у МанСити будет
Денег им дадите и будет у вас в суперлиге обладатель лиги чемпионов английский) Профит)
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 13:08
Трудно с ним не согласиться
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 12:48
ИНОГДА ПЕРЕД ТЕМ КАК РЕШИТЬСЯ НА КАКОЙ НИБУДЬ ШАГ В ЖИЗНИ, НУЖНО ПОДУМАТЬ !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 12:46, ред.
Потихоньку включил заднюю. Для вида ещё хорохориться, но уже понял ,что сморозил глупость, ввязавшись в эту афёру. Теперь надо думать, как покрасивше уйти, шобы лохом не называли ;)
Но польза с этой суеты всё же есть - УЕФА зашевелилась в плане улучшения ситуации...
Ванечка
Ванечка
21 апреля в 12:36
Ну хоть какое то разумное решение....
David Young
David Young
21 апреля в 12:35
Правильно сделал что признал.
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