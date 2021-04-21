Президент «Тоттенхэма»: «Сожалеем о вызванном беспокойстве»

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал выход лондонского клуба из Суперлиги Европы.

Мы сожалеем о беспокойстве и расстройствах, вызванных предложением Суперлиги. Нам казалось значимым, чтобы наш клуб участвовал в формировании новой структуры, которая бы стремилась к улучшению финансового fair play, финансовой стабильности, одновременно оказывая значительную поддержку всей футбольной пирамиде.

Мы считаем, что нельзя стоять на месте и что спорт должен постоянно совершенствовать турниры и форму управления, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и вдохновлять болельщиков по всему миру.

Мы хотели бы поблагодарить всех болельщиков, выразивших своё взвешенное мнение.