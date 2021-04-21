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Президент «Тоттенхэма»: «Сожалеем о вызванном беспокойстве»

21 апреля 2021, 04:30

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал выход лондонского клуба из Суперлиги Европы.

Мы сожалеем о беспокойстве и расстройствах, вызванных предложением Суперлиги. Нам казалось значимым, чтобы наш клуб участвовал в формировании новой структуры, которая бы стремилась к улучшению финансового fair play, финансовой стабильности, одновременно оказывая значительную поддержку всей футбольной пирамиде.

Мы считаем, что нельзя стоять на месте и что спорт должен постоянно совершенствовать турниры и форму управления, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и вдохновлять болельщиков по всему миру.

Мы хотели бы поблагодарить всех болельщиков, выразивших своё взвешенное мнение.

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Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 10:03
У кого раздвоение памяти,у кого понос.В итоге-тошнотворная эуропейская политкорректность,свидетельствующая о внутренней хронической продажности. "Граждане города Кале"-давно отмерший сюжет.
ДСА
ДСА
21 апреля в 06:24
В ранг грандов перескочить не получилось.
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 04:41
Сел в лужу Леви, за баблом потянулись, а им по рукам.
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