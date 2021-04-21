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Аньелли: «Суперлига — это „кровный пакт“»

21 апреля 2021, 09:15

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в интервью La Repubblica заявил, что создание Европейской Суперлиги имеет 100-процентную вероятность успеха.

Между клубами заключен «кровный пакт», мы продолжаем идти вперед.

Этот проект имеет 100-процентную вероятность успеха.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ решили выйти из Европейской Суперлиги.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
21 апреля в 11:52
Кровный пакт?? Аньелли это из мафии взял что-ли =)

Извините, но реально напрашивается аналогия с итальянской мафией...

Вероятно, как-то так принимали новых участников в Супер-Лигу: =))
galem72
galem72
21 апреля в 11:16
О каком успехе можно говорить, когда реализация проекта осталась где-то в детском садике?!
Igo0rek
Igo0rek ответ Союзник противников (раскрыть)
21 апреля в 10:57
Мне кажется прописные истинны должны быть понятны каждому
112910415
112910415
21 апреля в 10:57
тут как бы на виселицу не взойти ...
а он всё про успехи
Союзник противников
Союзник противников ответ Igo0rek (раскрыть)
21 апреля в 09:57
Молодец,жаль.что "крутой перец" с анелькой это не прочитают.ЯзЫков не знают...
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 09:56
Уходим в глубокое подполье по-одному,если кто спросит,отвечаем :Мы -паразитологи,изучаем поведение гнид.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 09:52
Проект был обречён с самого начала.
Igo0rek
Igo0rek
21 апреля в 09:52, ред.
С точки зрения коммерции, эта лига была бы сверхуспешной. Никто бы не стал покупать ТВ права на чемпионат Испании, где за чемпионство будут бороться условные Валенсия и Севилья. Никто не будет смотреть ЛЧ, в которой играют одни Лудогорцы и ПАОКи, а в финале каждый год Бавария - ПСЖ. Не будут покупать ТВ права, не будет просмотров, а значит не будет и крутых спонсорских контрактов. В конечном итоге на футболе бы зарабатывали хорошо только клубы Суперлиги. А УЕФА, ФИФА и национальные федерации, остались бы без денег, с огромными убытками. Вот он камень преткновения! УЕФА и федерации не футбол хотят сохранить, а деньги.
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 09:39, ред.
Когда все выйдут оттуда и останется один "Реал", перед тем как объявить о закрытии проекта, королевский клуб будет объявлен победителем Суперлиги. Еще один трофей в копилку Зидана!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 09:24
Еще один неугомонный нарисовался.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
21 апреля в 09:19
Если проявите проявите последовательность и характер- тогда да, успех будет!
Василий 50
Василий 50
21 апреля в 09:19
Ну вот, все и закончилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 09:18
Слишком много болтовни...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 апреля в 09:18
В этом пакте собрались трусы.
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