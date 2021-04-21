Аньелли: «Суперлига — это „кровный пакт“»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли в интервью La Repubblica заявил, что создание Европейской Суперлиги имеет 100-процентную вероятность успеха.
Между клубами заключен «кровный пакт», мы продолжаем идти вперед.
Этот проект имеет 100-процентную вероятность успеха.
Ранее стало известно, что клубы АПЛ решили выйти из Европейской Суперлиги.
Извините, но реально напрашивается аналогия с итальянской мафией...
Вероятно, как-то так принимали новых участников в Супер-Лигу: =))
Извините, но реально напрашивается аналогия с итальянской мафией...
Вероятно, как-то так принимали новых участников в Супер-Лигу: =))
а он всё про успехи
а он всё про успехи