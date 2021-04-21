Агент Кучаева: «Костя уже приступил к тренировкам в общей группе»

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева рассказал о восстановлении игрока после травмы.
Костя уже приступил к тренировкам в общей группе, но пока с ограничениями. По срокам возвращения на поле пока сказать ничего не могу.
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева рассказал о восстановлении игрока после травмы.
Костя уже приступил к тренировкам в общей группе, но пока с ограничениями. По срокам возвращения на поле пока сказать ничего не могу.
Нет, вы не можете больше иметь ваш прежний никнейм.
Нет, вы не можете больше иметь ваш прежний никнейм.