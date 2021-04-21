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Агент Кучаева: «Костя уже приступил к тренировкам в общей группе»

21 апреля 2021, 16:05

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева рассказал о восстановлении игрока после травмы.

Костя уже приступил к тренировкам в общей группе, но пока с ограничениями. По срокам возвращения на поле пока сказать ничего не могу.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 17:22
Будь здоров Костик .
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 16:37
Тут только здоровья и желать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 16:35
Это радует, приятная новость.
David Young
David Young ответ chyastism (раскрыть)
21 апреля в 16:12
Здравствуйте. Было принято решение изменить ваш никнейм, на то были серьёзные причины.

Нет, вы не можете больше иметь ваш прежний никнейм.
drug01
drug01
21 апреля в 16:11
Очень хорошо УДАЧИ
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