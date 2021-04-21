Николич — о матче с ЦСКА: «Нельзя расслабляться ни на один процент»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России против ЦСКА .

9 побед подряд? Мы уверены в себе. Это может пойти нам на пользу или во вред. Надо быть осторожнее. ЦСКА — очень качественная команда, особенно тот состав, который будет сегодня играть. Очень важный матч, потому что дальше будет финал. Точно будет сложно. Когда выигрываешь 9 матчей подряд, появляется уверенность, но это надо подтвердить сегодня на поле. Нельзя расслабляться ни на один процент.