Николич — о матче с ЦСКА: «Нельзя расслабляться ни на один процент»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России против ЦСКА.
9 побед подряд? Мы уверены в себе. Это может пойти нам на пользу или во вред. Надо быть осторожнее. ЦСКА — очень качественная команда, особенно тот состав, который будет сегодня играть. Очень важный матч, потому что дальше будет финал. Точно будет сложно. Когда выигрываешь 9 матчей подряд, появляется уверенность, но это надо подтвердить сегодня на поле. Нельзя расслабляться ни на один процент.
У ЦСКА поменялся тренер? Поменялась чуть-чуть игра. Но футболисты остались прежние. Это дерби. Нельзя делать ошибок. Нужно сконцентрироваться на 100 процентов. Самое важное — это желание и борьба.