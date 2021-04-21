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Николич — о матче с ЦСКА: «Нельзя расслабляться ни на один процент»

21 апреля 2021, 19:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о полуфинальном матче Кубка России против ЦСКА.

9 побед подряд? Мы уверены в себе. Это может пойти нам на пользу или во вред. Надо быть осторожнее. ЦСКА — очень качественная команда, особенно тот состав, который будет сегодня играть. Очень важный матч, потому что дальше будет финал. Точно будет сложно. Когда выигрываешь 9 матчей подряд, появляется уверенность, но это надо подтвердить сегодня на поле. Нельзя расслабляться ни на один процент.

У ЦСКА поменялся тренер? Поменялась чуть-чуть игра. Но футболисты остались прежние. Это дерби. Нельзя делать ошибок. Нужно сконцентрироваться на 100 процентов. Самое важное — это желание и борьба.

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VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 19:07
Это точно - надо играть
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