Вратарь «Крыльев Советов»: «Я не знал, как Бериша бьет пенальти»

Вратарь «Крыльев Советов» прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Кубка России над «Ахматом». Голкипер вышел на поле перед серией пенальти, отразив 2 из 3 ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Если честно, немножко не ожидал, что так получится. За десять минут до конца матча сказали идти разминаться. Входить было несложно, но там у «Ахмата» был опасный момент со штрафным. Хочу сказать спасибо команде и болельщикам, игра была крутая. Что можно сказать о пенальти? Какие-то советы были, но не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Удача помогла.