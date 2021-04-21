ГлавнаяНовости

Вратарь «Крыльев Советов»: «Я не знал, как Бериша бьет пенальти»

21 апреля 2021, 18:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал победу своей команды в матче 1/2 финала Кубка России над «Ахматом». Голкипер вышел на поле перед серией пенальти, отразив 2 из 3 ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Если честно, немножко не ожидал, что так получится. За десять минут до конца матча сказали идти разминаться. Входить было несложно, но там у «Ахмата» был опасный момент со штрафным. Хочу сказать спасибо команде и болельщикам, игра была крутая. Что можно сказать о пенальти? Какие-то советы были, но не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Удача помогла.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
M.S.1967
M.S.1967
21 апреля в 20:02
Отлично! Но что дальше - потолок или нет?
M.S.1967
M.S.1967
21 апреля в 20:00
Крылья взлетели...
ДСА
ДСА
21 апреля в 19:10
Так и еврокубки попадут....
Maximiliano_777
Maximiliano_777
21 апреля в 18:53
Так, он знал или нет, чёт не пойму?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 18:43
Все отлично, только перед Рамзаном на всякий случай извиниться надо)))
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 18:43
Молодцы Крылья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100