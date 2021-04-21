Малком не исключил, что может сыграть за сборную России

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о возможном выступлении за сборную России. Бразильские журналисты задали форварду вопрос о том, готов ли он выступать за сборную России, опираясь на слухи, которые ходили в августе прошлого года. Малком заявил, что не исключает такой вариант, потому что всегда должен быть «план Б», однако его основной целью является игра в сборной Бразилии.
Я бразилец, каждый из нас хочет играть за свою страну. Если не представится такая возможность, всегда должен быть план Б. Я думаю об игре за сборную Бразилии, об этом мечтает каждый бразильский спортсмен. Это моя самая большая мечта. Но сначала нужно снова выйти на поле, забивать голы, выделяться, а потом думать об этом.
Но осталось уладить одну деталь
Но осталось уладить одну деталь
В адрес Тчуйсе говорил, в прямом эфире говорил
В адрес Тчуйсе говорил, в прямом эфире говорил