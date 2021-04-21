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Малком не исключил, что может сыграть за сборную России

21 апреля 2021, 17:37

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о возможном выступлении за сборную России. Бразильские журналисты задали форварду вопрос о том, готов ли он выступать за сборную России, опираясь на слухи, которые ходили в августе прошлого года. Малком заявил, что не исключает такой вариант, потому что всегда должен быть «план Б», однако его основной целью является игра в сборной Бразилии.

Я бразилец, каждый из нас хочет играть за свою страну. Если не представится такая возможность, всегда должен быть план Б. Я думаю об игре за сборную Бразилии, об этом мечтает каждый бразильский спортсмен. Это моя самая большая мечта. Но сначала нужно снова выйти на поле, забивать голы, выделяться, а потом думать об этом.

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Все комментарии
poodle
poodle
22 апреля в 08:40
может ты сначала за зенит как-нибудь заиграешь!
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Ravshan878 (раскрыть)
21 апреля в 23:07
Не,ну нормально так....в ЦСКА есть русский бразилец-Фернандес,в Локомотиве-Гилерми,в Краснодаре-Ари,а Питер пусть своих воспитывает..аполетично рассуждение,юноша...
Ислам0926
Ислам0926
21 апреля в 23:05
Малком до основы Зенита пока не дотягивает выпускают только из за того чтоб потом продать
Ravshan878
Ravshan878
21 апреля в 21:34
Конечно не где не найдёт такого государства как Россия.Живёт в Питере.Что ему ещё нужно. Хорошему быстро привыкаешь. Думаю не в ком случае не надо допускать в сб Russia.Во первых возраст и менталитет.В сб своих нужно воспитывать, а не гастарбайтеров из за океана.☝️)
Garrincha58
Garrincha58 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
21 апреля в 21:26
у него есть техника даже не припомню чтобы он хоть раз обыграл один в один кого то постоянно смещение в строну центра поперёк поля и всё и это техника???
Garrincha58
Garrincha58
21 апреля в 21:24
с такой игрой тебя не только в сборную России не позовут а даже в Ямайку не пригласят, а ты раскатал губу про Бразилию чудак человек
SAFqwer
SAFqwer
21 апреля в 21:11
Одним больше, одним меньше, какая разница...
Elliada
Elliada
21 апреля в 20:50
Пусть сразу переходит к плану В
kts99
kts99
21 апреля в 20:29
Что он курит
valt134
valt134
21 апреля в 19:24
Маразм крепчает.
Вагабонди
Вагабонди
21 апреля в 19:23
Сборная на одних бананах может разорится.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Иван Тасминский (раскрыть)
21 апреля в 19:15
По технике он лучше любого игрока сборной России)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
21 апреля в 19:12
Лол, пусть за "Зенит" сначала сыграет. Игрок, за которого заплатили 40 миллионов, играет на 4-5 пока что.
112910415
112910415
21 апреля в 19:10
надо отдохнуть от этой мысли
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 18:52
Было бы неплохо
Палыч82
Палыч82 ответ particular (раскрыть)
21 апреля в 18:48
Тем то без разницы, а вот как он российских болельщиков напряжет своим выходом на поле в футболке сборной России,)
arsena1
arsena1
21 апреля в 18:41
Если только за женскую
Но осталось уладить одну деталь
Andy Rush
Andy Rush
21 апреля в 18:41
Такой футбол нам не нужен!!!!! (с)
Gahi
Gahi
21 апреля в 18:40
Малком  скорее всего читает старый лозунг:молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Даже в голове держит план "Б" чтобы его реализовать, таким образом на одного паспортиста станет больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 18:34
За Россию,это врятли!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 апреля в 18:28
С такой игрой его даже в сборную Казахстана не возьмут
beefs
beefs
21 апреля в 18:19
поздно батенька, пора искать отступные...
Dima salev
Dima salev
21 апреля в 18:14
Скорей всего я попаду в сборной чем малком
Эдмон
Эдмон
21 апреля в 18:06
Ну это вряд ли
старина
старина
21 апреля в 17:56
Лучше пусть Ерохин ковыряется в сборной
LAISMEN
LAISMEN
21 апреля в 17:55
У наших кривоногих и одного плана нет, а у него аж два......
particular
particular
21 апреля в 17:52
Живи мечтой и не напрягай работников паспортного стола...
Гриша Гриша
Гриша Гриша
21 апреля в 17:46
Как говорил Егор Титов: - Ну он же черненький, а в России черненьких нет.
В адрес Тчуйсе говорил, в прямом эфире говорил
DAD81
DAD81
21 апреля в 17:45
Кто эти мысли в их головах сеет?
Ванечка
Ванечка
21 апреля в 17:44
Не нужен план Б....:((((
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