Малком не исключил, что может сыграть за сборную России

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21 апреля 2021, 17:37

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о возможном выступлении за сборную России. Бразильские журналисты задали форварду вопрос о том, готов ли он выступать за сборную России, опираясь на слухи, которые ходили в августе прошлого года. Малком заявил, что не исключает такой вариант, потому что всегда должен быть «план Б», однако его основной целью является игра в сборной Бразилии.