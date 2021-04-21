Аленичев: «Проблема „Спартака“ в безвольной игре»

Бывший футболист «Спартака» рассказал о проблемах московского клуба, а также поделился мнением о будущем главном тренере «красно-белых».

Проблема «Спартака» в безвольной игре — они борются за Лигу чемпионов и тут такой результат в важном матче [домашнее поражение от «Уфы» со счётом 0:3]. Думали, «Зенит» плохо сыграл, но тут совсем кошмар.

Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я вернуться не готов. Агент Карреры сказал, что Массимо готов вернуться? Это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.