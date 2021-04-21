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Аленичев: «Проблема „Спартака“ в безвольной игре»

21 апреля 2021, 18:51

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о проблемах московского клуба, а также поделился мнением о будущем главном тренере «красно-белых».

Проблема «Спартака» в безвольной игре — они борются за Лигу чемпионов и тут такой результат в важном матче [домашнее поражение от «Уфы» со счётом 0:3]. Думали, «Зенит» плохо сыграл, но тут совсем кошмар.

Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я вернуться не готов. Агент Карреры сказал, что Массимо готов вернуться? Это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.

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Все комментарии
Aris
Aris
21 апреля в 21:24
Безволие и отсутствие тренера! А Каррера как раз и разбазарил все, что было до него! Развалил СМ.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
21 апреля в 21:04
Следите лучше за цска, а то летом придется искать замену Оличу)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 19:53
Надо ещё раз дать Аленю порулить спартаком.
LOpp
LOpp
21 апреля в 18:55
Ну при тебе то Спартак вольно играл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 18:54
Нормально, скоро юбилей!
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