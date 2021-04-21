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Юрист рассказал, сможет ли УЕФА наложить санкции на клубы Суперлиги

21 апреля 2021, 16:26

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, сможет ли УЕФА применить санкции к клубам из Европейской Суперлиги.

Очевидно, что УЕФА не может применить санкции к клубам, которые хотели участвовать в Суперлиге. Санкции за мыслепреступление у нас не применяются, только за действие. Перес говорил только о концепции. Теоретически, эти клубы могли туда войти, но соревнования ещё не начались. Клубы собственно и отказались от этой идеи ещё до начала соревнований. Уверен, что никаких санкций применять нельзя, это было намерение. Как говорят в Англии: test the water.

Косвенным образом отсутствие санкций сегодня подтвердил Чеферин своими словами о том, что он приветствует все клубы в футбольной семье. Если УЕФА начнёт исключать эти клубы из Лиги чемпионов, они просто выстрелят себе в ногу. У них есть спонсоры и телевизионные обязательства, УЕФА сами себя лишат нескольких сотен миллионов евро. Спонсоры скажут, что они платили за игру сильнейших, пойдут иски и так далее. Ничего этого не будет, это невозможно как с юридической точки зрения, так и с логической. Также я не верю, что УЕФА наложит санкции на Флорентино Переса.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 19:48
Я о том, что никаких санкций не будет. И сейчас их не будет для клубов, которые хотели уйти в суперлигу. Это и показывает, что у УЕФА кишка тонка и они прекрасно знают, что это для них плохо кончится.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 19:43
Ты что мне хочешь объяснить? Я вижу одно, Перес и Аньелли опозорились и сели в лужу.
Позорная лига была утопией и её не будет! А остальное: ка бы, да если бы не актуально.
Далее не вижу смысла в этой теме.
RaulitoS
RaulitoS
21 апреля в 19:40
Да крепости яиц у них не хватит санкции наложить. А то расчеферился Чеферин. СЛ уже дала свои плоды, чуть поменьше бабла нагребать будут.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 19:23
Конечно же на стороне клубов суперлиги. А от УЕФА были бы только угрозы, которые ни во что бы не вылились.

У тебя в жизни было снижение качества жизни? Когда ты терял зарплату на 50-70%? Ни один игрок на такое не пойдёт.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 19:17
Игроки перешли бы бесплатно! И тем более пошли бы на понижение зарплаты! Ты вообще в курсе всех событий? Клубы исключили бы из всех соревновании по эгидой УЕФА и местных федерации! Игроки не могли бы принимать участия в соревнованиях под эгидой ФИФА!
То есть ЧМ, ЧЕ, кубок Америки, еврокубки и т.д. были бы им не доступны!
Так на чей стороне козыри? Вот все и убежали из этой позорной лиги, а клоуны Перес и Аньелли бьются в агонии!!!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 19:07
Куда бы игроки Реала побежали? Баварии и ПСЖ все игроки не нужны. А остальные клубы не потянули бы их контракты. Никто бы не пошёл на огромное снижение зарплаты.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 19:03
Давай опираться не на сказки, а на реальность! Кто откуда побежал? Ответ знаешь, есть смысл фантазировать? Ну давай попробуем, скоро межгалактическая лига будет организована, с земли возьмут всего одну команду... Сатурн (Раменское)!!!
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 19:03
УЕФА бы не смогла запретить игрокам из Суперлиги играть за сборные. Их бы самих затаскали бы по судам. А сборные оставшись без главных звёзд сами бы отправили УЕФА на...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 18:59
Кстати один из немногих кто мог бы остаться в Реале, то это Бензема, так как ему в сборную дорога закрыта. Вот такие и будут играть в такой лиге, ну еще ветераны. Да ещё по началу ещё кто кто любит бабло, но поняв, что буквально через год они их не получат, тут же убегут.
juvenale
juvenale ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 18:57
не трать время)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 18:52
А почему не побежали то? Почему в клоунах остались Перес и Аньелли? Ты сам себе задай этот вопрос, почему наоборот все убежали из этой позорной лиги.
Давай опираться на факты, а не на сказки клоунов типа Переса и Аньелли.
Если этот турнир состоялся бы, то скорее всего первый же турнир был типа ветеранского, так как основа команд изменилась бы примерно на 80%. Уважающие себя футболисты просто бы разорвали контракты и перешли бы бесплатно в другие клубы.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 18:34
А такой. Все контракты, спонсорские соглашения завязаны на на наличие грандов в турнире. Без этих клубов в ЛЧ спонсирование турнира бы упало, стоимость телеправ значительно снизилась. А вскоре из ЛЧ побежали бы и ПСЖ, и Бавария, потому что в ней бы уже было не заработать больших денег.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 18:28
Какой сук? Кучка рвачей, которые думают только о себе, решили обогатиться, не заплатив в казну.
О чём речь создавайте обогащайтесь, но не учувствуйте в наших турнирах.
Почему вышли команды из АПЛ? Почему Барса подстраховалась? Почему Бавария с Боруссией "Д" и ПСЖ сразу сказали нет? Да потому что это сразу было утопией.
Перес и Аньелли выбрали деньги, а не футбол.
Сейчас клоуны Перес и Аньелли загнаны в тупик и в их последних интервью видна агония.
Я очень рад, что этой позорной лиги не случилось!!!
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 18:02
Будем копать глыбже и ширше.
Мessi 10
Мessi 10
21 апреля в 17:42
Да ничего не будет, просто в определенных кругах к Пересу и Аньелли будет уже иное отношение. Может кому-то даже придется подать в отставку.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 17:14
Такого бы не было, там всё финансирование держится на грандах. УЕФА бы спилила сук на котором сидит.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 17:10
И для чего это словесный понос изо рта какого то там бестолкового юриста?
УЕФА и ФИФА проводят свои турниры, хотите проводить свои? Нет проблем, но вы с нами больше сотрудничать не будите. Коротко и ясно. Выбор за вами.
Incredulous
Incredulous
21 апреля в 17:09
Даже если бы они вступили в Суперлигу, за что на них накладывать санкции? Что конкретно они нарушили в регламенте УЕФА?
Incredulous
Incredulous
21 апреля в 17:06
Что и требовалось доказать
Gahi
Gahi
21 апреля в 17:05
А тем временем Флорентино Перес продолжает перчить сладкий пирог, чтобы урвать себе лакомый кусок.
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 16:43
Перца бы хорошо отучить, но не смогут.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 16:41
А их и не кто не собрался исключать а только пригрозили.
1_DEIVID
1_DEIVID
21 апреля в 16:37
Вообще оснований нет для санкций.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 16:36
Ясно, отмажутся.
1_DEIVID
1_DEIVID
21 апреля в 16:33
Чеферин не враг своему карману.
drug01
drug01
21 апреля в 16:29
Будем смотреть дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 16:26
Да на оаз два...
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