Юрист рассказал, сможет ли УЕФА наложить санкции на клубы Суперлиги

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, сможет ли УЕФА применить санкции к клубам из Европейской Суперлиги.
Очевидно, что УЕФА не может применить санкции к клубам, которые хотели участвовать в Суперлиге. Санкции за мыслепреступление у нас не применяются, только за действие. Перес говорил только о концепции. Теоретически, эти клубы могли туда войти, но соревнования ещё не начались. Клубы собственно и отказались от этой идеи ещё до начала соревнований. Уверен, что никаких санкций применять нельзя, это было намерение. Как говорят в Англии: test the water.
Косвенным образом отсутствие санкций сегодня подтвердил Чеферин своими словами о том, что он приветствует все клубы в футбольной семье. Если УЕФА начнёт исключать эти клубы из Лиги чемпионов, они просто выстрелят себе в ногу. У них есть спонсоры и телевизионные обязательства, УЕФА сами себя лишат нескольких сотен миллионов евро. Спонсоры скажут, что они платили за игру сильнейших, пойдут иски и так далее. Ничего этого не будет, это невозможно как с юридической точки зрения, так и с логической. Также я не верю, что УЕФА наложит санкции на Флорентино Переса.
Позорная лига была утопией и её не будет! А остальное: ка бы, да если бы не актуально.
Далее не вижу смысла в этой теме.
Позорная лига была утопией и её не будет! А остальное: ка бы, да если бы не актуально.
Далее не вижу смысла в этой теме.
У тебя в жизни было снижение качества жизни? Когда ты терял зарплату на 50-70%? Ни один игрок на такое не пойдёт.
У тебя в жизни было снижение качества жизни? Когда ты терял зарплату на 50-70%? Ни один игрок на такое не пойдёт.
То есть ЧМ, ЧЕ, кубок Америки, еврокубки и т.д. были бы им не доступны!
Так на чей стороне козыри? Вот все и убежали из этой позорной лиги, а клоуны Перес и Аньелли бьются в агонии!!!
То есть ЧМ, ЧЕ, кубок Америки, еврокубки и т.д. были бы им не доступны!
Так на чей стороне козыри? Вот все и убежали из этой позорной лиги, а клоуны Перес и Аньелли бьются в агонии!!!
Давай опираться на факты, а не на сказки клоунов типа Переса и Аньелли.
Если этот турнир состоялся бы, то скорее всего первый же турнир был типа ветеранского, так как основа команд изменилась бы примерно на 80%. Уважающие себя футболисты просто бы разорвали контракты и перешли бы бесплатно в другие клубы.
Давай опираться на факты, а не на сказки клоунов типа Переса и Аньелли.
Если этот турнир состоялся бы, то скорее всего первый же турнир был типа ветеранского, так как основа команд изменилась бы примерно на 80%. Уважающие себя футболисты просто бы разорвали контракты и перешли бы бесплатно в другие клубы.
О чём речь создавайте обогащайтесь, но не учувствуйте в наших турнирах.
Почему вышли команды из АПЛ? Почему Барса подстраховалась? Почему Бавария с Боруссией "Д" и ПСЖ сразу сказали нет? Да потому что это сразу было утопией.
Перес и Аньелли выбрали деньги, а не футбол.
Сейчас клоуны Перес и Аньелли загнаны в тупик и в их последних интервью видна агония.
Я очень рад, что этой позорной лиги не случилось!!!
О чём речь создавайте обогащайтесь, но не учувствуйте в наших турнирах.
Почему вышли команды из АПЛ? Почему Барса подстраховалась? Почему Бавария с Боруссией "Д" и ПСЖ сразу сказали нет? Да потому что это сразу было утопией.
Перес и Аньелли выбрали деньги, а не футбол.
Сейчас клоуны Перес и Аньелли загнаны в тупик и в их последних интервью видна агония.
Я очень рад, что этой позорной лиги не случилось!!!
УЕФА и ФИФА проводят свои турниры, хотите проводить свои? Нет проблем, но вы с нами больше сотрудничать не будите. Коротко и ясно. Выбор за вами.
УЕФА и ФИФА проводят свои турниры, хотите проводить свои? Нет проблем, но вы с нами больше сотрудничать не будите. Коротко и ясно. Выбор за вами.