Юрист рассказал, сможет ли УЕФА наложить санкции на клубы Суперлиги

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, сможет ли УЕФА применить санкции к клубам из Европейской Суперлиги.

Очевидно, что УЕФА не может применить санкции к клубам, которые хотели участвовать в Суперлиге. Санкции за мыслепреступление у нас не применяются, только за действие. Перес говорил только о концепции. Теоретически, эти клубы могли туда войти, но соревнования ещё не начались. Клубы собственно и отказались от этой идеи ещё до начала соревнований. Уверен, что никаких санкций применять нельзя, это было намерение. Как говорят в Англии: test the water.