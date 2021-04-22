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«Мы ошиблись». Директор «Арсенала» ответил фанатам на вопрос о Суперлиге

22 апреля 2021, 23:16

Директор «Арсенала» Джош Кронке, сын владельца клуба Стэна Кронке, пообщался с болельщиками лондонского клуба по видеосвязи и ответил на их вопросы касательно Суперлиги.

Мы спросили себя, что хуже: европейская Суперлига или европейская Суперлига без «Арсенала»? Также мы спросили себя, чего хотят болельщики?

Болельщики по всеми миру хотят, чтобы «Арсенал» играл с «Барселоной» как можно чаще. Английские болельщики хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись.

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» просят нигерийского миллиардера купить клуб.

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112910415
112910415
23 апреля в 07:20
такая аппетитная была ошибка ...
Gahi
Gahi
23 апреля в 00:01
Все когда-то ошибаются, главное нужно вовремя понять и осознать, что прежде чем делать такой серьёзный шаг было бы правильно изначально обсудить это со своими болельщиками. А потом всё взвесить и прийти к обдуманному решению который позволит клубу развиваться, идти вперёд и быть желанным для своих фанатов. А потерять доверия своих преданных болельщиков дорого обойдётся для команды, особенно таких как в Англии. 
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 00:00
"кронке - иди н***й", как ты не смог расслышать это от болельщиков Арсенала, остается загадкой
stanichnik
stanichnik
22 апреля в 23:53
Повинную голову и меч не сечёт!
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 23:51
Что за оправдания. Сказали бы как есть, - Мы хотели заработать кучу бабла. А вы позорники повелись на вой УЕФА.
drug01
drug01
22 апреля в 23:21
Ошиблись и исправился
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