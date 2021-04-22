«Мы ошиблись». Директор «Арсенала» ответил фанатам на вопрос о Суперлиге

Директор «Арсенала» Джош Кронке, сын владельца клуба Стэна Кронке, пообщался с болельщиками лондонского клуба по видеосвязи и ответил на их вопросы касательно Суперлиги.

Мы спросили себя, что хуже: европейская Суперлига или европейская Суперлига без «Арсенала»? Также мы спросили себя, чего хотят болельщики?

Болельщики по всеми миру хотят, чтобы «Арсенал» играл с «Барселоной» как можно чаще. Английские болельщики хотят видеть больше крупных матчей, но вам по-прежнему хочется холодных вечеров в Стоке. Мы ошиблись.