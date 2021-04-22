Гвардиола о Суперлиге: «Владельцы „Сити“ не должны извиняться передо мной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отказе клуба от участия в Суперлиге.
Как клуб, мы принимаем, учимся и фокусируемся на причине, которую имеем.
Суперлига – это глава, которая закончилась. Закрытая глава. Владельцы не должны извиняться передо мной, потому что я хорошо знаю их.
Ранее УЕФА заявил о возможных санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги.
Конечно все мы в душе евреи и хочется, что бы призы отсылали до окончания конкурса, но всё же проверти ещё раз.
Надеюсь Вы поняли шутливый позыв общения?!
Конечно все мы в душе евреи и хочется, что бы призы отсылали до окончания конкурса, но всё же проверти ещё раз.
Надеюсь Вы поняли шутливый позыв общения?!