Гвардиола о Суперлиге: «Владельцы „Сити“ не должны извиняться передо мной»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об отказе клуба от участия в Суперлиге.

Как клуб, мы принимаем, учимся и фокусируемся на причине, которую имеем.

Суперлига – это глава, которая закончилась. Закрытая глава. Владельцы не должны извиняться передо мной, потому что я хорошо знаю их.