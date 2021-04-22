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Гвардиола о Суперлиге: «Владельцы „Сити“ не должны извиняться передо мной»

22 апреля 2021, 19:03

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отказе клуба от участия в Суперлиге.

Как клуб, мы принимаем, учимся и фокусируемся на причине, которую имеем.

Суперлига – это глава, которая закончилась. Закрытая глава. Владельцы не должны извиняться передо мной, потому что я хорошо знаю их.

Ранее УЕФА заявил о возможных санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
23 апреля в 07:21
А за что извиняться перед ним?
dzvinka
dzvinka
22 апреля в 20:39, ред.
так словно они хотели извинится?!))) от прям вижу шейха в покаяльной позе перед учителем Пепом "лысый шарлатан" Гвардиолой)) ахахаха
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 20:01
Пусть извеняются,с них не убудет!
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 19:49
Гвардиола испугался ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 19:49
Только стоя на одном колене...
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 19:41
У Сити и так все в порядке.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ jobss (раскрыть)
22 апреля в 19:38, ред.
Всё понял, техническая ошибка! Успехов и удачи в Вашем нелёгком деле!!!
jobss
jobss ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 19:37
апреля*
Байкал-38.
Байкал-38. ответ jobss (раскрыть)
22 апреля в 19:34, ред.
Я конечно извиняюсь, но конкурс закончился только 31 марта, но по вашей информации приз отправили 20 марта! Это как? Разве так можно?
Конечно все мы в душе евреи и хочется, что бы призы отсылали до окончания конкурса, но всё же проверти ещё раз.
Надеюсь Вы поняли шутливый позыв общения?!
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 19:08
Всё правильно сказано.
jobss
jobss ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 19:08, ред.
Призы были отправлены 20 апреля
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